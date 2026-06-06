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برگزاری امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم پیش از اربعین حسینی

آموزش و پرورش News

برگزاری امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم پیش از اربعین حسینی
امتحانات نهاییپایه یازدهمپایه دوازدهم
📆6/6/2026 6:37 AM
📰SharghDaily
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وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه یازدهم و دوازدهم از ۱۳ تیرماه تا قبل از اربعین حسینی را ارائه داده است. این زمان‌بندی با هدف هماهنگی با تقویم مناسبتی و فراهم کردن فرصت شرکت در اربعین برای دانش‌آموزان طراحی شده است. برگزاری حضوری این آزمون‌ها منوط به اخذ مجوز از شورای عالی امنیت ملی است و در صورت عدم اخذ مجوز، به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود. زمان کنکور سراسری نیز حداقل دو هفته پس از پایان امتحانات نهایی تعیین خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از ارائه پیشنهاد برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه یازدهم و دوازدهم خبر داد و گفت: بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون‌ها، آموزش و پرورش آمادگی برگزاری امتحانات نهایی مدارس از ۱۳ تیرماه را در صورت تایید مراجع ذی‌صلاح، دارد.

حسین صادقی اظهار کرد: امتحانات نهایی به‌گونه‌ای تنظیم شده است که پیش از آغاز اربعین حسینی، خاتمه یابد تا دانش‌آموزان امکان بهره‌مندی از فرصت معنوی و تربیتی اربعین حسینی را داشته باشند. به گفته وی، بر اساس این پیشنهاد، زمان‌بندی امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه یازدهم و دوازدهم با هدف هماهنگی با تقویم مناسبتی کشور و آزمون‌های سراسری، پس از دریافت مجوزهای لازم، از ۱۳ تیرماه آغاز و پیش از فرارسیدن اربعین حسینی (تا ۷ مرداد) به پایان خواهد رسید.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: برای پایداری زمان پیشنهادی برگزاری آزمون‌ها، می‌بایست مجوزهای لازم از شورای عالی امنیت ملی (شعام) دریافت شود و اگر احیانا مجوزهای لازم ارائه نشود، آزمون‌ها به شیوه داخلی و غیرحضوری برگزار خواهد شد تا دانش‌آموزان امکان ارتقا به پایه بالاتر و یا فارغ‌التحصیلی را داشته باشند. وی افزود: اگر دانش‌آموزی تصمیم به شرکت در آزمون سراسری و استفاده از سوابق تحصیلی را داشته باشد، هم باید در اولین فرصت ممکن که امکان برگزاری امتحانات نهایی حضوری فراهم شود، در امتحانات شرکت نماید.

صادقی تصریح کرد: زمان برگزاری کنکور سراسری تابع تاریخ برگزاری امتحانات نهایی حضوری است و این آزمون حداقل دو هفته پس از پایان امتحانات نهایی برگزار خواهد شد تا داوطلبان پس از فراغت از امتحانات، فرصت کافی برای جمع‌بندی و آمادگی نهایی جهت شرکت در کنکور را داشته باشند. همچنین اشاره شد که آزمون سمپاد و مدارس نمونه دولتی در ۲۹ خرداد برگزار می‌شود

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