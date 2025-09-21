برگزاری اولین نشست مشترک دولت و مجلس برای بررسی برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده

اولین نشست مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی با حضور مقامات ارشد دولتی و پارلمانی برگزار شد. در این نشست، به بررسی اجرای برنامه هفتم پیشرفت، بودجه سال آینده و راه‌های تعامل بیشتر دو قوه پرداخته شد. هدف اصلی این نشست، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور است.

محمدرضا عارف در اولین نشست مشترک دولت و مجلس به تجربه‌ی موفق هماهنگی و جلسات مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی در اجرا و تحقق برنامه سوم پیشرفت اشاره کرد. وی با بیان اینکه برنامه سوم توسعه یکی از موفق‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب بوده است، افزود: با همکاری دولت و مجلس وقت، بالای ۹۰ درصد از اهداف برنامه سوم پیشرفت محقق شد که باید این روند در اجرای برنامه هفتم پیشرفت نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: روسای دو قوه، یعنی رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، در خصوص جلسات مشترک با ترکیبی ثابت، رایزنی‌ها و همفکری‌های لازم را داشته‌اند و باید این جلسات به صورت منظم برگزار شود. برگزاری اولین جلسه مشترک در سطحی بالا نیز مورد استقبال قرار گرفت. در ادامه‌ی سخنان خود، عارف به جلسات مشترک دولت چهاردهم با قوه قضائیه برای حل مسائل و پیگیری مطالبات اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی مجلس، مسئله‌ی مهم ابلاغ و اجرای برنامه هفتم پیشرفت با قوت پیگیری و اجرایی شود. وی تأکید کرد که با هماهنگی، نگاه مشترک و پیگیری راهبردها در این جلسات، بسیاری از مسائل کشور قابل حل است. او بر ضرورت تعامل وزرای دولت و نمایندگان مجلس تاکید کرد و گفت: بخش‌های اقتصادی مجلس و دولت باید علاوه بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر روی مسئله‌ی مهم تدوین و تصویب بودجه سال آینده هماهنگی‌های لازم را در این جلسات مشترک به عمل آورند تا پیش‌بینی منابع و اصلاحات ضروری در فضایی صمیمی و همکاری انجام شود. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: اجرای برنامه هفتم پیشرفت راهبرد اصلی دولت است و اقدامات دولت در یک سال گذشته در سال اول اجرایی برنامه هفتم، قابل مقایسه با سایر دولت‌ها نیست که این نشانگر عزم و اراده‌ی جدی دولت در اجرای این برنامه است.\در ادامه‌ی این نشست، علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از پیگیری‌های دولت برای برگزاری این نشست مشترک، اجرای برنامه هفتم پیشرفت را میثاق ملی و از تأکیدات همیشگی رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی دانست. وی تصریح کرد: مجلس عزم راسخ برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت با هماهنگی دولت دارد و باید کمیسیون‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط به یک تفاهم و فهم مشترک برسند. نیکزاد با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزرای دولت در کنار یکدیگر برای پیشبرد توسعه‌ی کشور هستند، اهمیت تعامل معاونت‌های پارلمانی در وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی را خاطرنشان ساخت.\در این نشست مشترک، گزارش عملکرد برنامه هفتم پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، در خصوص نحوه تصویب و تدوین لایحه بودجه سال آینده، اجرای ماده ۱۱۹ و ضرورت اصلاح بندهای غیرقابل اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی اتخاذ گردید. در این جلسه، علاوه بر محمدرضا عارف و علی نیکزاد، روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، وزرای راه و شهرسازی، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دبیر هیأت دولت، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور و همچنین معاونین مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه‌های دولتی حضور داشتند. این نشست‌ها به عنوان گامی مهم در جهت هماهنگی و همکاری میان دولت و مجلس برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور تلقی می‌شود. تبادل نظر پیرامون موضوعات مهم اقتصادی و برنامه‌ریزی برای آینده‌ی کشور از دیگر محورهای اصلی این جلسات بود





