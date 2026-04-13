برگزاری مراسم چهلمین روز شهادت سرلشکر شیرازی و تاکید بر آمادگی دفاعی ایران

مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت سرلشکر شهید محمد شیرازی، رئیس دفتر نظامی فرماندهی کل قوا، با حضور مقامات و فرماندهان لشکری و کشوری در تهران برگزار شد. سخنگوی وزارت دفاع در این مراسم به آمادگی ایران در صورت وقوع جنگ احتمالی سوم اشاره کرد و بر افزایش توان نیروهای مسلح، تامین تسلیحات و ذخایر راهبردی تاکید کرد.

آیین بزرگداشت چهلمین روز شهادت سرلشکر شهید محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرماندهی کل قوا روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ در مسجد امام صادق (ع) واقع در میدان فلسطین تهران برگزار شد.

بنا بر گزارش خبرگزاری ایرنا، سردار رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع در حاشیه این مراسم در خصوص آمادگی ایران در صورت وقوع جنگ تحمیلی سوم، به ارائه توضیحاتی پرداخت. وی با اشاره به افزایش توان نیروهای مسلح، این مهم را به حضور پرشور مردم در صحنه های مختلف و همچنین ارتقای مستمر تاکتیک ها و تکنیک های رزمی نسبت داد.

طلایی نیک افزود: وزارت دفاع، علاوه بر تلاش برای ارتقای توان رزمی نیروهای مسلح، پشتیبانی همه جانبه ای را نیز در دستور کار خود قرار داده است. این پشتیبانی شامل تامین تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز، ارائه کمک های فنی و انتقال دانش و تجربه به نیروهای مسلح می شود.

وی در ادامه، به نقش فعال وزارت دفاع در زمینه تامین تسلیحات و مهمات از سالها قبل از وقوع جنگ احتمالی اشاره کرد و گفت: وزارت دفاع با تکیه بر تجربه ۲۰ ساله خود در زمینه تامین نیازهای نیروهای مسلح، اقدام به ذخیره سازی راهبردی انواع تسلیحات، از جمله موشک ها، پهپادها و سایر تجهیزات و مهمات، کرده است. این ذخایر با مشارکت بخش خصوصی، شرکت های دانش بنیان، نیروهای مسلح و خود وزارت دفاع تامین شده و به اندازه ای است که امکان تداوم عملیات آفندی و پدافندی موثر در مقابله با دشمنان را برای آینده فراهم می سازد.

سردار طلایی نیک با تاکید بر نقش محوری وزارت دفاع در پشتیبانی از نیروهای مسلح، به این نکته اشاره کرد که این وزارتخانه علاوه بر پشتیبانی آمادی و تسلیحاتی، ظرفیت های فنی خود را نیز در اختیار نیروهای مسلح قرار داده است. به گفته وی، این اقدام به منظور افزایش توان عملیاتی و ارتقای آمادگی رزمی نیروهای مسلح در برابر هرگونه تهدید احتمالی صورت می گیرد.

وی افزود: وزارت دفاع با درک اهمیت نقش دانش و فناوری در پیشبرد اهداف دفاعی کشور، همواره تلاش کرده است تا با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و فنی، تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز نیروهای مسلح را تامین کند. این رویکرد، منجر به افزایش چشمگیر توان دفاعی کشور در سالهای اخیر شده و قدرت بازدارندگی ایران را نیز ارتقا داده است.

طلایی نیک خاطرنشان کرد: وزارت دفاع با اتخاذ سیاست های مناسب و همکاری های گسترده با بخش های مختلف، توانسته است ضمن تامین نیازهای نیروهای مسلح، زمینه را برای توسعه صنایع دفاعی داخلی فراهم سازد و به خودکفایی در این حوزه دست یابد. وی در پایان سخنان خود، بر عزم راسخ وزارت دفاع در حفظ و ارتقای امنیت و اقتدار ملی تاکید کرد و از آمادگی کامل نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید خبر داد.

در این مراسم، علاوه بر سردار طلایی نیک، جمعی از فرماندهان، مقامات لشکری و کشوری، خانواده های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم نیز حضور داشتند. این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمد شیرازی و تجدید میثاق با آرمان های والای شهدا برگزار شد.

سخنرانان در این مراسم با اشاره به رشادت ها و فداکاری های شهید شیرازی، بر ضرورت حفظ و پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع از کیان کشور تاکید کردند. همچنین، بر لزوم تقویت بنیه دفاعی کشور و آمادگی کامل نیروهای مسلح در برابر هرگونه تهدید، تاکید شد.

برگزاری این مراسم، نشان دهنده وحدت و همدلی ملت ایران در پاسداشت شهدا و قدردانی از زحمات نیروهای مسلح است. همچنین، این مراسم پیامی قوی به دشمنان ایران ارسال کرد مبنی بر اینکه ملت ایران همواره آماده دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور است.

این مراسم یادآور شد که ملت ایران با ایستادگی و مقاومت در برابر تمامی توطئه ها و تهدیدها، راه شهدا را ادامه خواهد داد و از آرمان های انقلاب اسلامی پاسداری خواهد کرد. در پایان، شرکت کنندگان در این مراسم با قرائت فاتحه و نثار گل بر مزار شهید شیرازی، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشتند.





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

شهید محمد شیرازی وزارت دفاع نیروهای مسلح آمادگی دفاعی جنگ احتمالی

United States Latest News, United States Headlines