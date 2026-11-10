برگزاری مراسم AFC در بانکوک؛ علیرضا بیرانوند دومین نامزد بهترین بازیکن سال

مراسم اهدای جوایز سال ۲۰۲۶ کنفدراسیون فوتبال آسیا روز پنجشنبه ۲۸ آبان در بانکوک برگزار می‌شود. علیرضا بیرانوند و فراس البریکان در میان نامزدهای نهایی رقابت هستند.

مراسم اهدای جوایز سال ۲۰۲۶ کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه در شهر بانکوک تایلند برگزار خواهد شد. این رویداد مهم فوتبالی از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران آغاز می‌شود و تمرکز اصلی آن بر معرفی بهترین‌های فصل گذشته قاره آسیا است. در میان چهره‌های مطرح حاضر در این مراسم، نام علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی‌پوش ایران به عنوان یکی از ستاره‌های اصلی دیده می‌شود.

رنکینگ نهایی نامزدهای بهترین بازیکن سال

بر اساس اطلاعاتی که "بدر بالعبید"، خبرنگار مشهور عربستانی در فوتبال آسیا، در برنامه تلویزیونی "دورینا غیر" ارائه داده است، فراس البریکان مهاجم تیم ملی عربستان و باشگاه الاهلی در رتبه نخست لیست نهایی قرار دارد. این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که عملکرد البریکان در طول سال گذشته مورد تحسین گسترده کارشناسان و رای‌دهندگان قرار گرفته است.

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علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی ایران و باشگاه تراکتور، در جایگاه دوم این رتبه‌بندی نهایی قرار گرفته است. حضور بیرانوند در این لیست، تکرار تجربه سال ۲۰۱۸ است؛ زمانی که او پیش‌تر نیز نامزد دریافت عنوان بهترین بازیکن سال آسیا شده بود. هرچند در آن سال موفق به کسب این عنوان نشد، اما حضور مجدد او در میان نامزدها نشان‌دهنده سطح بالای عملکرد وی در مسابقات بین‌المللی است.

سالم الدوسری، بازیکن عربستانی، سومین نامزد نهایی برای کسب این عنوان پرستاره است. رقابت بین این سه نفر که هر کدام نماینده قوی فوتبال عربستان و ایران محسوب می‌شوند، احتمالاً یکی از جذاب‌ترین بخش‌های مراسم پنجشنبه در بانکوک خواهد بود. انتخاب نهایی این عنوان توسط آرای هیئت داوران و نمایندگان رسانه‌های معتبر آسیایی صورت خواهد گرفت.

جزئیات زمان و مکان برگزاری مراسم

مکان برگزاری این مراسم، شهر بانکوک در کشور تایلند است که میزبان جمعی از مسئولان فوتبال آسیا و رسانه‌های ورزشی خواهد بود. زمان‌بندی دقیق مراسم از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران آغاز می‌شود که این زمان‌بندی برای مخاطبان ایرانی در آسیای میانه و شرقی امکان تماشای زنده یا پیگیری لحظه‌به‌لحظه نتایج را فراهم می‌کند.

این رویداد سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا یکی از معتبرترین برنامه‌های فصل فوتبال در قاره زرد محسوب می‌شود. حضور چهره‌های شاخصی مانند فراس البریکان، سالم الدوسری و علیرضا بیرانوند در این لیست، نشان می‌دهد که سطح رقابت در بخش فردی فوتبالی آسیا در سال ۲۰۲۶ بسیار بالا بوده است. عملکرد باشگاهی و ملی این بازیکنان فاکتورهای اصلی در این رتبه‌بندی نهایی هستند.

تاریخچه حضور بیرانوند در جوایز AFC

علیرضا بیرانوند پیش از این تجربه نامزدی در سال ۲۰۱۸ را در کارنامه دارد. اگرچه موفق به کسب عنوان مهم بهترین بازیکن سال آسیا در آن سال نشد، اما حضور مجدد او در میان نامزدهای نهایی برای سال ۲۰۲۶، نشان‌دهنده تداوم عملکرد سطح بالای او در تیم ملی ایران و باشگاه تراکتور است. این فرصت جدید می‌تواند نقطه عطفی در دریافت افتخارات فردی برای دروازه‌بان پرسپولیس و تراکتور باشد.

در نهایت، نتیجه این رقابت که روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه اعلام خواهد شد، نه تنها سرنوشت این سه بازیکن را رقم می‌زند، بلکه تصویری کلی از وضعیت فوتبال ایران و عربستان در مقیاس آسیایی ارائه خواهد داد. پیگیری نتایج این مراسم از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران می‌تواند برای هواداران فوتبال در منطقه جذاب باشد.