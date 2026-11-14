قوه قضائیه اعلام کرد محمدحسین روزی‌طلب نتوانست ادعاهای خود درباره شورای موقت رهبری و برکناری رئیس سازمان صداوسیما را با مدارک اثبات کند و به دادستانی احضار شد.

محمدحسین روزی‌طلب ، مدیرکل پیشین برنامه‌های سیاسی صداوسیما و از سخنرانان مشهور در تجمع‌های شبانه، پس از اظهارات جنجالی خود درباره تصمیمات نهادهای حاکمیتی، به مرکز رسانه قوه قضائیه احضار شد. بر اساس اعلام رسمی این نهاد قضایی در ۲۳ آبان ۱۴۰۵، مقامات قضایی از او خواسته بودند تا مستندات محکم و قابل استنادی را درباره ادعاهای مطرح شده در سخنان اخیرش ارائه نماید.

این ادعاها عمدتاً به تلاش اعضای یک شورای موقت برای پایان دادن به جنگ و همچنین برکناری رییس سازمان صداوسیما مربوط می‌شد. در این راستا، دادسرای تهران از روزی‌طلب درخواست کرد تا مدارکی که نشان‌دهنده وجود این شورا و تصمیمات آن باشد را به مراجع ذی‌صلاح تقدیر کند. با این حال، گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه قوه قضائیه حاکی از آن است که وی نتوانسته است پاسخ قانع‌کننده‌ای برای اثبات صحت این موارد ارائه دهد.

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ادعاهای اصلی درباره شورای رهبری

محمدحسین روزی‌طلب که به عنوان یک فعال سیاسی نزدیک به جریان پایداری و سعید جلیلی شناخته می‌شود، پیش‌تر در یکی از سخنرانی‌های خود در تجمع‌های شبانه مدعی شده بود که گروهی از افراد در ساختار قدرت ایران تصمیم گرفته بودند با تشکیل شورای رهبری، جنگ را در روز ششم به پایان برسانند. او همچنین ادعا کرده بود که هدف اصلی این افراد، تضعیف نهاد ولایت فقیه و تغییر بنیادین در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بوده است.

یکی از بخش‌های مهم ادعاهای روزی‌طلب، اشاره به نخستین جلسه این شورای موقت رهبری بود. او در سخنانش مدعی شد که به نقل از "علیرضا اعرافی"، عضو این شورا، دو موضوع اصلی در این جلسات مطرح شده بود. این دو موضوع عبارت بودند از "پایان جنگ" و "تغییر رییس سازمان صداوسیما". این ادعاها باعث ایجاد حاشیه‌های گسترده در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور شد و منجر به واکنش فوری مراجع قضایی گردید.

ادعاهای مربوط به مراسم تشییع و صداوسیما

علاوه بر مسائل مربوط به شورای رهبری، روزی‌طلب درباره نحوه برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای نیز توضیحاتی ارائه کرد که مورد توجه قرار گرفت. او ادعا کرده بود که قرار بود این مراسم در روز چهارم برگزار شود. با این حال، وی مدعی شد که با مخالفت خود و تماس با رییس دفتر علی لاریجانی، توانسته است خبر لغو این مراسم را پیش از اینکه شورای عالی امنیت ملی آن را اعلام کند، از طریق سازمان صداوسیما منتشر نماید.

در جریان حضور در دادسرا، از روزی‌طلب خواسته شد تا مستندات ادعاهایش را درباره شورای موقت رهبری که مربوط به اصل ۱۱۱ قانون اساسی است و تصمیم احتمالی برای تغییر رییس سازمان صداوسیما را ارائه کند. قوه قضائیه تصریح کرده است که روزی‌طلب در این جلسه نتوانسته توضیحات و مدارک قانع‌کننده‌ای را برای اثبات این ادعاهای بزرگ ارائه دهد. این ناتوانی در ارائه مدارک، نقطه عطف این پرونده قضایی محسوب می‌شود.

واکنش‌ها و توضیحات بعدی فعال سیاسی

پس از احضار به دادستانی و اعلام نتایج بررسی‌ها توسط رسانه قوه قضائیه، محمدحسین روزی‌طلب در مطلبی در شبکه‌های اجتماعی اقدام به توضیح اظهارات پیشین خود کرد. او تلاش کرد تا مدعی شود که منظور او از "شورای موقت رهبری" در سخنان قبلی، شورای مربوط به اصل ۱۱۱ قانون اساسی نبوده است. او در این بیانیه نوشت که هرگز در مصاحبه‌های خود صراحتاً یا تلویحااً قصد بیان این موضوع را نداشته است.

روزیک‌طلب همچنین در خصوص ادعای تغییر مدیریت سازمان صداوسیما اذعان کرد که درباره برکناری رییس این سازمان از موضوع اطلاع رسمی نداشته است. او سعی کرد با این توضیحات، فاصله خود را با ادعاهای شدید قبلی حفظ کند. با این وجود، قوه قضائیه تاکنون از صدور حکم یا تشکیل پرونده جدید علیه روزی‌طلب در ارتباط با این اظهارات خبر نداده است و وضعیت پرونده همچنان متغیر باقی مانده است.