نخست‌وزیر عراق علی الزیدی پس از تایید گزارش کمیته تحقیق درباره قاچاق نفت در جرف‌الصخر توسط کتائب حزب‌الله، دستور برکناری و پیگرد قضایی ۹ مقام امنیتی و نفتی را صادر کرد.

علی الزیدی نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز شنبه بیست‌و سوم آبان‌ماه، دستور برکناری فوری نه نفر از مقامات عالی‌رتبه امنیتی و اداری را صادر کرد. این تصمیم سنگین که در استان بابل و منطقه جرف‌الصخر رخ داده است، مستقیماً به نتایج تحقیقات جامع درباره عملیات قاچاق گسترده نفت توسط کتائب حزب‌الله مربوط می‌شود. الزیدی علاوه بر برکناری این افراد، آن‌ها را بلافاصله به مراجع قضایی معرفی کرد تا تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

تایید گزارش کمیته عالی تحقیق درباره قاچاق

کمیته عالی تحقیق که پیش از این وارد منطقه عملیاتی کتائب حزب‌الله شده بود، گزارش نهایی خود را در جلسه اضطراری دولت ارائه داد. این گزارش صحت اطلاعات موجود در گزارش محرمانه اداره اطلاعات و تحقیقات وزارت کشور عراق را تایید کرد که شامل وجود پالایشگاه‌های غیرقانونی در جرف‌الصخر و دستکاری در اسناد پرونده بود. این تاییدیه رسمی، پایه اصلی تصمیم نخست‌وزیر برای حذف ناگهانی ساختارهای امنیتی فاسد در آن منطقه فراهم کرد.

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جزئیات و مکانیسم عملیات قاچاق نفت

گزارش پانزده‌ماهه اداره اطلاعات که ماه گذشته منتشر شد، حاصل پنج سال بررسی دقیق تصاویر ماهواره‌ای بود. این تحقیقات نشان داد که کامیون‌های حامل نفت از سه مسیر مختلف به سمت بغداد و استان انبار حرکت می‌کردند. قاچاقچیان با پوشاندن کامیون‌های وزارت نفت با صفحات فلزی سفید رنگ، هویت آن‌ها را مخفی می‌کردند تا از دید ناظران آسمانی پنهان بمانند. این روش پیچیده نشان‌دهنده سازماندهی بالا و مشارکت گسترده عوامل داخلی در این شبکه قاچاق بود.

برکناری ۹ مقام ارشد در حوزه امنیتی و نفتی

لیست مقامات برکنار شده شامل طیف وسیعی از فرماندهان نظامی و امنیتی در استان بابل است. افراد برکنار شده عبارتند از رئیس پلیس استان بابل، رئیس پلیس منطقه شمالی، رئیس اداره اطلاعات و بخش مبارزه با تروریسم در وزارت کشور بابل، و رئیس اداره امنیت ملی این استان. همچنین فرمانده حشدالشعبی استان، رئیس اداره اطلاعات و امنیت در وزارت دفاع، رئیس اداره اطلاعات استان بابل، فرمانده لشکر ششم امنیت انرژی در وزارت کشور، و رئیس اداره خطوط لوله نفت در وزارت نفت نیز از این تصمیم مستثنی نبودند.

اعلام مسئولیت مستقیم نخست‌وزیر بر امنیت ملی

این موج برکناری‌ها در راستای تغییر ساختار فرماندهی نیروهای مسلح عراق رخ داده است. دو هفته پیش، صباح نعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح اعلام کرد که علی الزیدی شخصاً مسئولیت ریاست دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور را بر عهده گرفته است. این تغییر رویکرد نشان می‌دهد که نخست‌وزیر قصد دارد کنترل مستقیمی بر نهادهای امنیتی داشته باشد و جلوی هرگونه انحراف در زنجیره فرماندهی را بگیرد.

پیامدهای واقعی و گسترش شبکه قاچاق

پس از اعلام این تصمیمات، الزیدی با کنایه‌ای تلخ اعلام کرد که یک وجب از خاک عراق باقی نمانده که در آن عملیات قاچاق نفت انجام نشده باشد. این بیانیه نشان‌دهنده عمق فساد و گستردگی این شبکه در تمام لایه‌های مدیریتی است. ارجاع تمامی متهمان به دستگاه قضایی و اقدامات قانونی علیه آن‌ها، اولین قدم در پاکسازی سیستم امنیتی عراق و جلوگیری از نشت منابع ملی به خارج از کشور خواهد بود.