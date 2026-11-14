نخست‌وزیر عراق ۹ مقام ارشد نظامی و امنیتی در استان بابل را به دلیل فساد در قاچاق نفت کتائب حزب‌الله برکنار و به مراجع قضایی معرفی کرد.

علی الزیدی ، نخست‌وزیر عراق، در اقدامی قاطع علیه فساد نظامی و امنیتی، دستور برکناری نُه مقام بلندپایه را صادر کرد. این تصمیم پس از بررسی نهایی گزارش کمیته تحقیق درباره قاچاق نفت در منطقه جرف‌النصر در استان بابل اتخاذ شد. الزیدی در نشستی اضطراری که برای بررسی یافته‌های فساد مالی و امنیتی برگزار گردید، تأکید کرد که متهمان باید فوراً به دستگاه قضایی معرفی شوند تا پاسخگوی جرایم خود باشند.

جزئیات برکناری‌ها و ساختار فساد

اسناد منتشر شده توسط کمیته تحقیق حاوی تصاویر ماهواره‌ای و شواهد عینی از وجود پالایشگاه‌های غیرمجاز در جرف‌النصر است. این شواهد نشان می‌دهد که یک گروه مسلح با ایجاد انشعاب غیرقانونی از دو خط لوله راهبردی در جنوب بغداد، نفت خام و فرآورده‌های نفتی را استخراج و در بازار سیاه می‌فروشند. سخنگوی نظامی عراق، صباح النعمان، تأیید کرد که کمیته تحقیق صحت این اطلاعات را احراز نموده است.

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لیست مقامات برکنار شده شامل طیف وسیعی از فرماندهان امنیتی و نظامی در استان بابل است. از جمله این افراد می‌توان به فرمانده پلیس استان بابل، مدیر پلیس شمال بابل، مدیر امنیت ملی، مدیر اطلاعات و مبارزه با تروریسم در وزارت کشور، و مدیر اطلاعات و امنیت استان بابل در وزارت دفاع اشاره کرد. همچنین فرمانده حشد الشعبی در بابل، فرمانده تیپ ششم پلیس انرژی در وزارت کشور، و مدیر شرکت خطوط لوله نفت در وزارت نفت عراق نیز از این طیف هستند.

نقش کتائب حزب‌الله و درآمد ماهانه

گزارش خبرگزاری الجزیره که به نقل از یک سند اطلاعاتی درز کرده منتشر شد، ارزش این عملیات قاچاق را حدود ۳۰ میلیون دلار در ماه برآورد کرده است. کتائب حزب‌الله، به عنوان یک گروه مسلح مورد حمایت حکومت ایران در عراق، پیش از این در بیانیاتی دولت الزیدی را به فساد متهم کرده و تهدید به رویارویی نموده بود. با این حال، اسناد جدید نشان می‌دهد که این شبکه در پشت این فساد مالی قرار دارد.

سیاستمداران ارشد عراقی به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند که الزیدی بارها بر آمادگی خود برای رویارویی با گروه‌هایی که از خلع سلاح خودداری می‌کنند، تأکید داشته است. عقیل عباس، پژوهشگر ارشد برنامه عراق در شورای آتلانتیک، معتقد است که برخورد دولت با این شبکه باید در چارچوب تلاش گسترده‌تر برای خلع سلاح شبه‌نظامیان دیده شود. به ارزیابی او، نخست‌وزیر با پیگیری پرونده قاچاق نفت در جرف‌النصر می‌کوشد یکی از منابع اصلی تأمین مالی گروه‌های مقاومت‌کننده را قطع کند.

واکنش‌های سیاسی و پیامدهای امنیتی

این اقدامات شدید الزیدی در حالی انجام می‌شود که تنش‌ها میان دولت عراق و گروه‌های مسلح داخلی در اوج خود قرار دارد. تهدیدهای اخیر کتائب حزب‌الله علیه دولت نشان‌دهنده مقاومت در برابر تلاش‌های مرکزگرایی و مبارزه با فساد است. معرفی متهمان به دستگاه قضایی می‌تواند آغازگر یک فرآیند طولانی حقوقی باشد که ممکن است به محاکمه چهره‌های سرشناس امنیتی و نظامی منجر شود.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که این تصمیمات می‌تواند تأثیرات عمیقی بر تعادل قدرت در استان بابل و سایر مناطق جنوبی عراق داشته باشد. قطع منابع مالی از طریق مبارزه با قاچاق نفت، علاوه بر جنبه امنیتی، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی نیز برای گروه‌های مسلح و شبکه‌های مرتبط با آن‌ها در پی خواهد داشت. جامعه جهانی و ناظران بین‌المللی با دقت به تحولات حقوقی و امنیتی پیش‌رو در عراق توجه دارند.