برکناری جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، در گرو تحقیقات پرونده جاسوسی

هیئت‌مدیره انویدیا با بررسی برکناری جنسن هوانگ پس از افشای روابط او با آلیس هوانگ مظنون به جاسوسی برای چین، بحران امنیتی و مالی شدیدی را تجربه کرد.

هیئت‌مدیره شرکت آمریکایی انویدیا، بزرگ‌ترین تولیدکننده تراشه‌های هوش مصنوعی جهان، در حال بررسی جدی برکناری جنسن هوانگ، بنیان‌گذار و مدیرعامل این غول فناوری، است. این تصمیم حساس پس از انتشار گزارش‌های متعدد درباره روابط خارج از ازدواج هوانگ با آلیس هوانگ، زنی که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا او را مظنون به جاسوسی برای جمهوری خلق چین می‌دانند، شکل گرفته است. روزنامه وال‌استریت جورنال در تاریخ چهارشنبه ۲۰ آبان ماه گزارش داد که اعضای هیئت‌مدیره خود را برای برکناری هوانگ آماده می‌کنند و قرار است درباره آینده شغلی او تصمیم نهایی بگیرند.

جزئیات پرونده جاسوسی و نقش شرکت مگاسپید

نیویورک‌تایمز در گزارشی جداگانه از رابطه نزدیک جنسن هوانگ با یکی از مدیران ارشد شرکت انویدیا خبر داد که همین امر باعث سقوط بیش از هشت درصدی سهام این شرکت در معاملات پس از ساعات رسمی بورس آمریکا شد. این بحران، تازه‌ترین مرحله از یک تنش طولانی‌مدت است که از اواخر اکتبر ماه آغاز شده و اکنون علاوه بر آینده حرفه‌ای یکی از تأثیرگذارترین مدیران صنعت فناوری، نگرانی‌های عمیقی را درباره امنیت ملی ایالات متحده و احتمال دسترسی چین به فناوری‌های حساس آمریکایی ایجاد کرده است.

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بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز منتشر شده در روز ۲۹ اکتبر، جنسن هوانگ با زنی به نام آلیس هوانگ رابطه داشته است. مقام‌های اطلاعاتی آمریکا معتقدند که این زن برای دستگاه اطلاعاتی چین فعالیت می‌کرده است. آلیس هوانگ که شهروند چین است، از مدیران شرکت مگاسپید اینترنشنال در سنگاپور بوده که این شرکت در زمینه مراکز داده و خدمات رایانش ابری فعالیت می‌کند و از مشتریان بزرگ انویدیا در جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود. مقام‌های آمریکایی مگاسپید را به دلیل احتمال کمک به دور زدن محدودیت‌های صادراتی تراشه‌های پیشرفته به چین زیر نظر داشته‌اند، هرچند هر دو شرکت این اتهامات را رد کرده‌اند.

بحران اخلاقی و واکنش‌های سازمانی به تخلفات مدیرعامل

اهمیت رابطه جنسن هوانگ با آلیس هوانگ از آنجا ناشی می‌شود که انویدیا یکی از مهم‌ترین تولیدکننده تراشه‌های مورد نیاز برای آموزش و اجرای مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی است. آمریکا محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای جلوگیری از دستیابی چین به این فناوری‌ها اعمال کرده است. اگرچه تاکنون شواهد علنی و مستقلی منتشر نشده که نشان دهد جنسن هوانگ آگاهانه اطلاعات محرمانه‌ای را در اختیار این زن قرار داده یا در فعالیت‌های جاسوسی مشارکت داشته است، اما نگرانی‌ها درباره دسترسی پکن به اطلاعات حساس افزایش یافته است.

روزنامه نیویورک‌تایمز روز چهارشنبه ۲۰ آبان به نقل از پنج نفر که در انویدیا کار کرده‌اند، گزارش داد که جنسن هوانگ با کیمبرلی پاول، معاون بخش مراقبت‌های بهداشتی این شرکت، نیز رابطه‌ای خارج از ازدواج داشته است. این افشاگری علاوه بر پرسش‌های مربوط به رفتار شخصی مدیرعامل، موضوع رعایت ضوابط حرفه‌ای و احتمال تعارض منافع در روابط میان مدیران و کارکنان شرکت را نیز مطرح کرده است.

جنسن هوانگ ۶۳ ساله، در نامه‌ای به کارکنان انویدیا اعتراف کرد که به همسرش وفادار نبوده و از خانواده و همکارانش عذرخواهی کرد. او نوشت: به همسرم خیانت کردم. رفتار من به او و فرزندان‌مان آسیب زد. هیچ توجیهی برای کاری که کردم وجود ندارد. مدیرعامل انویدیا تأکید کرد که مسئولیت رفتار خود را می‌پذیرد و با تحقیقات هیئت‌مدیره همکاری خواهد کرد. هیئت‌مدیره شرکت نیز در آن زمان اعلام کرد که دلیلی در اختیار ندارد که نشان دهد اطلاعات محرمانه انویدیا یا امنیت ملی آمریکا به خطر افتاده است.

تحلیل استراتژیک و پیامدهای اقتصادی برای سرمایه‌گذاران

حساسیت پرونده تنها به احتمال جاسوسی محدود نمی‌شود. جنسن هوانگ در ماه‌های گذشته یکی از چهره‌های تأثیرگذار در بحث‌های مربوط به صادرات تراشه‌های پیشرفته آمریکایی به چین بوده است. او بارها از محدودیت‌های سخت‌گیرانه صادراتی انتقاد کرده و هشدار داده است که جلوگیری از فروش تراشه‌های آمریکایی به چین ممکن است در بلندمدت به زیان شرکت‌های ایالات متحده تمام شود. به اعتقاد هوانگ، چنین محدودیت‌هایی می‌تواند شرکت‌های چینی را به توسعه فناوری‌های رقیب تشویق کند و سهم شرکت‌های آمریکایی را در بازار جهانی کاهش دهد.

در مقابل، شماری از مقام‌ها و قانون‌گذاران آمریکایی معتقدند که فروش فناوری‌های پیشرفته به چین می‌تواند به تقویت توان نظامی و اطلاعاتی این کشور کمک کند. گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی حاکی است که دونالد ترامپ نیز پیش‌تر از نگرانی‌های اطلاعاتی درباره رابطه هوانگ با آلیس هوانگ مطلع شده بود. با این حال، هنوز هیچ مدرک علنی وجود ندارد که نشان دهد رابطه شخصی هوانگ بر مواضع او درباره صادرات تراشه یا تصمیم‌های تجاری انویدیا تأثیر گذاشته است.

چند ساعت پس از انتشار گزارش نیویورک‌تایمز، وال‌استریت جورنال به نقل از منابع آگاه خبر داد که هیئت‌مدیره انویدیا برای تصمیم‌گیری درباره برکناری احتمالی هوانگ آماده می‌شود. این گزارش از آن جهت اهمیت دارد که هیئت‌مدیره شرکت تنها چند روز پیش، با وجود آغاز تحقیقات مستقل، از ادامه مدیریت هوانگ حمایت کرده بود. هوانگ در سال ۱۹۹۳ همراه با دو نفر دیگر انویدیا را تأسیس کرد و از آن زمان تاکنون مدیرعامل شرکت بوده است. اهمیت این موضوع در آن است که انویدیا اکنون یکی از بازیگران اصلی رقابت فناوری میان آمریکا و چین به شمار می‌رود و تصمیم‌های این شرکت می‌تواند بر دسترسی کشورهای مختلف به فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی تأثیر بگذارد.