تحقیق درباره چن جینینگ، دبیر حزب کمونیست شانگهای، به عنوان چهارمین عضو دفتر سیاسی تحت پرونده فساد، نشان‌دهنده شدت کارزار شی جین‌پینگ است.

نیروهای امنیتی و بازرسان حزبی چین در عملیات گسترده‌ای به رهبری شی جین‌پینگ ، پرونده چن جینینگ را باز کرده‌اند. چن جینینگ که ۶۲ سال دارد و دبیر حزب کمونیست شانگهای است، به اتهامات جدی انضباطی درگیر شده است. این اقدام رسمی از سوی نهاد مبارزه با فساد حزب کمونیست تایید شد و حلقه‌ای تازه در زنجیره پاکسازی عالی‌ترین مقامات این کشور رقم زد.

چن جینینگ و موج تکان‌دهنده فسادستیزی در حزب

بررسی پرونده چن جینینگ، او را به چهارمین عضو فعال دفتر سیاسی حزب کمونیست چین تبدیل کرد که در ماه‌های اخیر تحت رسیدگی قرار گرفته است. این رویداد گسترده‌ترین موج پاکسازی در ارکان اجرایی رده بالای حزب از پایان انقلاب فرهنگی تا کنون محسوب می‌شود. هدف از این تحقیقات، بررسی ادعاهای نقض جدی انضباط‌های داخلی و قوانین حاکم بر اعضای ارشد حزبی است.

Also read حمله موشکی حوثی‌ها به بندر جازان عربستان و دستگیری فعال مدنی در ایران

پیشینه و جایگاه چن جینینگ در سلسله مراتب سیاسی

چن جینینگ از سال ۲۰۲۲ مسئولیت دبیرگری حزب در شانگهای را بر عهده داشته است. این سمت در ساختار سیاسی چین، به عنوان پله‌ای استراتژیک برای رسیدن به بالاترین مقامات کشور شناخته می‌شود. پیشینگان چن در این جایگاه، شامل جیانگ زمین رئیس‌جمهور پیشین، ژو رونج‌جی نخست‌وزیر سابق، لی چیانگ نخست‌وزیر کنونی و خود شی جین‌پینگ هستند که نشان از اهمیت این نقش دارد.

تحلیلگران هشدار می‌دهند: بی‌ثباتی در کنگره حزب

بیل بیشاپ، تحلیلگر مسائل چین در خبرنامه سینوسیسم، نوشت که این تحقیق به دلیل غافلگیرکننده بودن، شوک زیادی وارد کرده است. شایعات پیشین حاکی از آن بود که یک مقام ارشد دیگر هدف بعدی کارزار فسادستیزی قرار می‌گیرد. او سوال می‌کند که در دفتر سیاسی چه کسی اکنون احساس امنیت می‌کند، به ویژه با توجه به شدت یافته‌های رایزنی‌های سیاسی برای کنگره حزب در سال آینده.

بیوگرافی تحصیلی و فعالیت‌های دیپلماتیک چن

چن جینینگ تحصیلات خود را در رشته مهندسی محیط زیست از دانشگاه تسینگ‌هوا گذراند. او در سال ۱۹۹۸ به عنوان عضو هیات علمی به این دانشگاه بازگشت و در سال ۲۰۱۲ ریاست آن را بر عهده گرفت. همچنین او مدتی را در بریتانیا گذراند و مدرک دکتری خود را از کالج امپریال لندن دریافت کرد. در دوران مسئولیتش در شانگهای، میزبان چهره‌های خارجی چون کی‌یر استارمر نخست‌وزیر پیشین بریتانیا و آنتونی بلینکن وزیر خارجه پیشین آمریکا بوده است.

گستردگی پرونده‌های فساد و پیامدهای سیاسی

از زمان آغاز کارزار مبارزه با فساد توسط شی جین‌پینگ در سال ۲۰۱۲، بیش از دو میلیون نفر در پرونده‌های مرتبط با تشریفات بیهوده و بوروکراسی تحت اقدامات انضباطی قرار گرفته‌اند. مفهوم فساد در این چارچوب تنها مالی نیست و ناخالصی ایدئولوژیک را نیز شامل می‌شود. در پنجمین نشست عمومی کمیته مرکزی در ماه گذشته، ۳۳ عضو از کمیته مرکزی اخراج شدند و صندلی‌های خالی غیرمعمولی ایجاد شد.

واکنش‌ها و آینده‌نگری در ساختار قدرت چین

کمیته دائمی حزب کمونیست شانگهای در بیانیه‌ای اعلام کرد که اعضای آن به اتفاق آرا از تصمیمات حزب حمایت قاطع می‌کنند. اگرچه چن هنوز رسماً از دفتر سیاسی کنار گذاشته نشده، اما تاریخ نشان می‌دهد بازگشت مقام‌ها پس از چنین تحقیقاتی بسیار نادر است. سه عضو پیشین دفتر سیاسی که منصوب شده بودند، پیش از این هه ویدونگ، ژانگ یوشیا و ما شینگ‌روی بودند که اخراج شدند.