شان کرنکراس به دلیل اختلال سایبری برکنار شد. کاخ سفید در حال بررسی حمله به ایران و پاسخ تهران به حملات احتمالی است.

شان کرنکراس ، مدیر ملی امور سایبری ایالات متحده، چند روز پس از اختلال‌های فنی گسترده در سامانه‌های کشور برکنار شد. این اختلال‌ها سفرهای هوایی، خدمات بانکی و سامانه‌های امنیت ملی آمریکا را تحت تاثیر قرار دادند. این رویداد نخستین تغییر مهم در میان مقامات دولت دونالد ترامپ از زمان وقوع اختلالات هفته گذشته است.

نقش کرنکراس در مدیریت بحران سایبری

کرنکراس مسئول نظارت بر سیاست‌ها و راهبرد امنیت سایبری دولت فدرال بود و پیش از تصدی این سمت، مدیر کمیته ملی حزب جمهوری‌خواه بوده است. این برکناری واکنش‌های فزاینده‌ای را به دنبال داشت، به ویژه با توجه به قطعی جهانی خدمات مایکروسافت که صدها میلیون کاربر را تحت تاثیر قرار داد. توقف سراسری پروازها در آمریکا نیز بیش از ۱۸ هزار پرواز را مختل کرد و پرسش‌ها درباره نحوه مدیریت این بحران افزایش یافت.

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واکنش ترامپ و جانشین موقت کرنکراس

یک منبع نزدیک به کاخ سفید به رویترز اعلام کرد که دونالد ترامپ کاملا از برکناری شان کرنکراس حمایت کرد. کرنکراس در بیانیه‌ای پنج‌شنبه‌شب خدمت در دولت ترامپ را بزرگ‌ترین افتخار زندگی‌اش خواند. کرستن دیویس، مدیر ارشد فناوری اطلاعات وزارت جنگ، به‌طور موقت این مسئولیت را بر عهده می‌گیرد و جانشین دائمی او نیاز به تایید سنا دارد که از ژانویه در کنترل دموکرات‌ها خواهد بود.

علل فنی و تردیدها درباره انگیزه اسرائیل

عالی‌ترین مقام اطلاعاتی آمریکا در تاریخ ۲۷ آبان اعلام کرد که قطعی‌ها رخدادهایی جداگانه و ناشی از عملیات نگهداری بودند. کانال ۱۲ اسرائیل از تردید واشینگتن درباره انگیزه ارائه اطلاعات تازه توسط تل‌آویو خبر داد. رومن گوفمن، رئیس موساد، هشدار داد که تاخیر در اقدام ممکن است شرایط را دشوارتر کند. این اطلاعات علاوه بر فعالیت‌های هسته‌ای، شامل موضوع توسعه سلاح‌های شیمیایی و آزمایش در این زمینه نیز بود.

بررسی سناریوهای حمله و پاسخ ایران

کاخ سفید از پنتاگون پرسیده است که آیا گزینه‌های حمله می‌تواند از پاسخ ویرانگر ایران به تاسیسات نفتی خلیج فارس جلوگیری کند. اکسیوس نوشت که کاخ سفید در حال بررسی حمله مشترک با اسرائیل است. ترامپ در گفت‌وگوی تلفنی با اکسیوس اعلام کرد که برای گرفتن تصمیم عجله ندارد و نتیجه را پس از آغاز سال جدید می‌بیند.

فشار نتانیاهو و استراتژی زمان‌بندی

بنیامین نتانیاهو برای ازسرگیری حملات فشار می‌آورد و کاخ سفید در حال ارزیابی پاسخ‌های احتمالی ایران به سناریوهای مختلف نظامی است. برداشت اکسیوس این است که ترامپ می‌خواهد پیش از تثبیت کنترل دموکرات‌ها بر کنگره، فرصت اقدام داشته باشد. ترامپ در اسفندماه سال گذشته نیز بدون اعلام قبلی دستور حملات را صادر کرد و ممکن است همین رویکرد را تکرار کند.