برکناری مقامات عراقی در پرونده نفت و تعطیلی مرز استونی با روسیه

نخست‌وزیر عراق ۹ مقام را برکنار کرد و استونی مرزهایش را با روسیه بست. همچنین سپاه پاسداران از غرق شدن نفتکش در خلیج فارس خبر داد و اختلال در استارلینک اوکراین ادامه دارد.

در پی اتهامات قاچاق نفت در منطقه جرف‌الصخر، علی الزیدی ، نخست‌وزیر عراق، روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه تصمیم به برکناری ۹ مقام دولتی گرفت. این اقدام در حالی انجام شد که کتائب حزب‌الله عراق، این گروه شبه‌نظامی مورد حمایت ایران، اتهامات وارده را کاملاً رد کرد و آن را تلاشی برای باج‌گیری سیاسی توصیف نمود.

برکناری مقامات و واکنش کتائب حزب‌الله

دولت عراق روز یکشنبه اعلام کرد که کمیته تحقیق درباره قاچاق نفت در منطقه جرف‌الصخر، واقع در جنوب بغداد، به تخلفاتی در این زمینه پی برده است. این منطقه به عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی کتائب حزب‌الله شناخته می‌شود. بر همین اساس، دولت عراق دستور داد افراد دخیل در این پرونده که نامشان فاش نشده است، به دستگاه قضایی معرفی شوند و همزمان ۹ مقام دولتی از سمت خود برکنار شدند.

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کتائب حزب‌الله در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که دفتر نخست‌وزیری عراق در حال ساختن دروغ است و این گروه در معرض بزرگ‌ترین عملیات باج‌گیری قرار گرفته است. هدف این عملیات، وادار کردن این گروه به کنار گذاشتن سلاح‌هایش عنوان شد. این گروه شبه‌نظامی شیعه که توسط آمریکا سازمان تروریستی شناخته می‌شود، الزیدی را متهم کرد که در برابر فشارهای آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تسلیم شده است.

تعطیلی مرز استونی پس از تلاش خرابکاری روسیه

استونی روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه اعلام کرد که مرز خود با روسیه را خواهد بست. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مقامات استونیایی اعلام کردند تلاش برای ایجاد حریق در کارخانه تولید پهپاد "تریود سیستمز"، که به دستور سازمان اطلاعات نظامی روسیه انجام شده بود، خنثی شد.

مارگوس تساخنا، وزیر امور خارجه استونی، در پستی در شبکه ایکس نوشت که استونی از اول دسامبر تمام گذرگاه‌های مرزی استونی-روسیه را خواهد بست. او به شواهد روشن مبنی بر اینکه سازمان اطلاعات نظامی روسیه (GRU) دستور این حمله را صادر کرده است، استناد کرد. کریستن میشال، نخست‌وزیر استونی، نیز تأیید کرد که روسیه دستور تلاش برای خرابکاری را در شب شنبه صادر کرده بود و مهاجمان بازداشت شده‌اند.

آسترید آسی، دادستان ارشد استونی، به خبرنگاران گفت که نیروهای امنیتی هشت نفر را که در لتونی زندگی می‌کنند، بازداشت کرده‌اند. میشال این حادثه را بخشی از جنگ ترکیبی گسترده‌تر روسیه علیه اروپا توصیف کرد و افزود که ما مرعوب نخواهیم شد.

ادعای غرق شدن نفتکش در خلیج فارس و اختلال در استارلینک

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه مدعی شد که یک ابرنفتکش حامل بیش از دو میلیون بشکه نفت، پس از برخورد با مین و آتش‌سوزی در خلیج فارس غرق شده است. سپاه پاسداران گفته است دو فروند نفتکش در مسیر جنوبی تنگه هرمز با اصابت به مین دریایی دچار انفجار شدند. با این حال، هیچ منبع مستقلی وقوع این حوادث را تأیید نکرده و ارتش آمریکا بارها گفته که تمام مین‌ها را از مسیرهای اصلی عبور کشتی‌ها پاک‌سازی کرده است.

در حوزه فناوری و جنگ، دنیس سینیک، سفیر اوکراین در واشینگتن، روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه خبر داد که اختلال در ارتباط‌گیری با سامانه استارلینک در جبهه‌های جنگ ادامه دارد. سینیک محدودیت‌های موجود برای استفاده از نسخه نظامی استارشیلد را گسترده توصیف کرد و گفت این امر بر توانایی ارتش اوکراین در شناسایی پهپادهای روسی اثر منفی داشته است.