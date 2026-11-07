برکناری سانتیاگو پنیا پس از فروپاشی بانک دیجیتال اوئنو

سانتیاگو پنیا رئیس‌جمهور پاراگوئه به دلیل فروپاشی بانک اوئنو که منافع شخصی وی در آن مطرح بود، استیضاح و بازداشت شد. سه میلیون نفر بدون سپرده ماندند.

سانتیاگو پنیا ، رئیس‌جمهور پاراگوئه ، پس از فروپاشی بانک دیجیتال اوئنو که به منافع تجاری شخصی او مرتبط دانسته شد، در پی رأی موافق اکثریت قاطع قانون‌گذاران برکنار و تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. این رخداد در پی گسترش یک بحران اقتصادی شدید صورت گرفت که از ناکارآمدی این موسسه مالی شروع شد و اکنون بیش از نیمی از جمعیت این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. سناتورها با رأی به برکناری وی، نه تنها استعفای یک‌روز قبل او را نپذیرفتند، بلکه او را به تخلفات جدی اداری و مالی متهم کردند. پدرو آلیانا، معاون رئیس‌جمهور، پس از این رویداد به عنوان رئیس‌جمهور موقت سوگند یاد کرد تا مدیریت کشور را در این دوران حساس بر عهده بگیرد.

جزئیات رأی استیضاح و فرآیند قانونی برکناری

طرح استیضاح سانتیاگو پنیا با رأی تأیید ۴۴ سناتور از مجموع ۴۵ عضو مجلس سنا در پاراگوئه تصویب شد. تنها یک سناتور در این جلسه کلیدی غایب بود که نشان‌دهنده اجماع گسترده سیاسی علیه رئیس‌جمهور مخلوع است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که اعضای حزب خود وی نیز به اتفاق آرا به برکناری او رأی دادند. سناتورها به جای پذیرش استعفا، او را به سوءرفتار در انجام وظایف رسمی و نقض قوانین مالی متهم کردند. این پرونده حقوقی شامل اتهاماتی مانند تعارض منافع، دستکاری در نظارت نهادهای تنظیم‌گر و پنهان‌کاری سازمان‌یافته با دخالت بانک مرکزی بود.

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اتهامات مالی و نقش بانک اوئنو در بحران

اتهامات اصلی وارد شده به سانتیاگو پنیا شامل انحراف منابع صندوق‌های بازنشستگی و اعمال نفوذ غیرقانونی در ساختار نظارتی کشور است. دادستان این پرونده اعلام کرده است که رئیس‌جمهور مخلوع قرار است امروز درباره اتهامات نقض اعتماد، اعمال نفوذ و اختلاس از منابع مالی مورد بازجویی قرار گیرد. فروپاشی بانک اوئنو که سانتیاگو پنیا تا پارسال در شرکت مالک این بانک سهام داشت، نقطه عطف این بحران بود. رئیس‌جمهور برکنار شده پاراگوئه هرگونه تخلف یا سوءاستفاده مالی را کلاً رد کرده است، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که این بانک دیجیتال ارتباط مستقیمی با منافع تجاری شخصی وی داشته است.

تأثیرات اقتصادی بر سپرده‌گذاران و اعتراضات

فروپاشی بانک اوئنو پس از آن اتفاق افتاد که بانک مرکزی پاراگوئه کنترل آن را در دست گرفت. این رویداد باعث شد بیش از نیمی از جمعیت این کشور به پس‌اندازهای خود دسترسی نداشته باشند. برآورد می‌شود حدود سه میلیون سپرده‌گذار همچنان نتوانند به پس‌اندازها و مستمری‌های بازنشستگی خود دسترسی پیدا کنند. این وضعیت منجر به اعتراضات گسترده در پایتخت پاراگوئه شده است. شهروندان خشمگین از دست رفتن سرمایه‌های خود، خواستار بررسی دقیق مقصرین این فاجعه مالی و بازگشت سریع حقوق از دست رفته خود هستند.

واکنش‌های سیاسی و وعده‌های جبران خسارت

پس از برکناری سانتیاگو پنیا، پدرو آلیانا به عنوان رئیس‌جمهور موقت پاراگوئه سوگند یاد کرد و مسئولیت مدیریت بحران را بر عهده گرفت. او وعده داده است که کسانی که در نتیجه فروپاشی مالی دوران دشواری را سپری می‌کنند، غرامت کامل دریافت خواهند کرد. این وعده در شرایطی داده می‌شود که اعتماد عمومی به نهادهای مالی و سیاسی کشور به شدت تضعیف شده است. جامعه مدنی و احزاب اپوزیسیون بر این باورند که تنها با شفاف‌سازی کامل پرونده بانک اوئنو و رسیدگی قضایی به متهمین اصلی، می‌توان بخشی از این اعتماد از دست رفته را بازیافت و ثبات اقتصادی را به پاراگوئه بازگرداند.