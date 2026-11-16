دولت عراق کتائب حزب‌الله را متهم به قاچاق نفت در جرف الصخر کرد. علی الزیدی ۹ مقام را برکنار و دستور ورود نظامیان را صادر کرد. جزئیات پرونده و واکنش‌ها.

حیدر عبودی ، سخنگوی دولت عراق ، در اقدامی بی‌سابقه کتائب حزب‌الله را به صراحت به عنوان مجری اصلی پرونده بزرگ قاچاق نفت در منطقه جرف‌الصخر متهم کرد. این ادعا همزمان با صدور دستور مستقیم علی الزیدی ، نخست‌وزیر عراق، مبنی بر ورود نیروهای نظامی به این منطقه و برکناری ۹ مقام امنیتی و وزارتخانه‌ای در ارتباط با این فساد صورت گرفته است.

اتهام صریح قاچاق نفت به گروه وابسته به ایران

حیدر عبودی در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیونی عراقی در روز دوشنبه ۲۵ آبان اعلام کرد که طرفی که منطقه جرف‌الصخر را در دست دارد، همان گروهی است که در سرقت و قاچاق نفت سه خط لوله استراتژیک شامل بصره-حدیثه، الدوره و المسیب دست دارد. سخنگوی دولت تأکید کرد که بر اساس گزارش کمیته عالی تحقیق، سرقت و قاچاق نفت در هر سه نقطه انجام شده و کتائب حزب‌الله مسئولیت مستقیم این عملیات را بر عهده دارد.

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این مقام دولتی افزود که منطقه جرف‌الصخر که تحت کنترل این گروه مسلح است، دارای سه خط لوله نفتی حیاتی می‌باشد. بر اساس مستندات ارائه شده به نخست‌وزیر، حجم عظیمی از نفت از این خطوط سرقت شده که منجر به خسارات سنگین به ثروت‌های ملی عراق گردیده است و این گزارش‌ها پایه و اساس اقدامات سخت‌گیرانه دولت را تشکیل می‌دهد.

واکنش‌های دیپلماتیک آمریکا و تحریم‌های مالی

وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که جمهوری اسلامی از طریق شبه‌نظامیان عراقی به ویژه کتائب حزب‌الله به قاچاق نفت مشغول است و درآمدهای حاصل را صرف اهداف مخرب خود می‌کند. واشنگتن تأکید کرد که به عنوان بخشی از کمپین فشار حداکثری، به هدف قرار دادن نهادهایی که تراکنش‌های مالی ایران را تسهیل می‌کنند، ادامه خواهد داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش از این نیز کتائب حزب‌الله را تحریم کرده و آن را دریافت‌کننده آموزش، سلاح، منابع مالی، اطلاعات و پشتیبانی لجستیکی از نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی نموده است. دولت آمریکا این گروه و دیگر تشکل‌های همسو با تهران را مسئول صدها حمله علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در منطقه می‌داند.

تغییر اولویت از خلع سلاح به مبارزه با فساد نفتی

حیدر عبودی در پاسخ به شبهات مبنی بر ارتباط پرونده قاچاق نفت با پروژه خلع سلاح شبه‌نظامیان، تصریح کرد که این پرونده که به "حمله کامیون‌های نفتی" معروف شده، مربوط به عملیات "حمله سپیده‌دم" برای مبارزه با فساد است. سخنگوی دولت تأکید کرد که هدف اصلی جلوگیری از به هدر رفتن ثروت‌های ملی است و نه فشار سیاسی بر گروه‌های مسلح.

کتائب حزب‌الله روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای علی الزیدی را به "نقض عهد" متهم کرد و مدعی شد نفت برداشت‌شده صرفاً برای مصرف ماشین‌آلات جنگی این گروه بوده است. این گروه اخیراً ادعا کرده بود که دولت الزیدی پرونده را برای هموار کردن مسیر خلع سلاح آن‌ها ساخته است، اما دولت عراق این اتهام را با قوت رد کرد و گفت پرونده مستقیماً به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.

دستور نظامی و مهلت خروج از منطقه جرف الصخر

علی الزیدی شامگاه دوشنبه دستور داد تا نیروهای مسلح وارد منطقه الجرف در استان بابل شوند و کتائب حزب‌الله را از آنجا بیرون کنند. رسانه‌های منطقه گزارش دادند که جمعه آینده آخرین روز مهلت تعیین شده برای خروج این گروه از منطقه در نظر گرفته شده است، هرچند دولت عراق مدت دقیق را اعلام نکرده است. این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای بازپسگیری کنترل کامل بر منطقه و منابع نفتی آن است.

پس از بررسی گزارش کمیته تحقیق که در جلسه اضطراری روز شنبه مطرح شد، تصمیم بر برکناری مقامات امنیتی بابل و یک مقام وزارتی در وزارت نفت گرفته شد. این تغییرات مدیریتی بخشی از روند طولانی‌تر انتصابات و بازنگری در ساختارهای امنیتی و نفتی عراق است تا از تکرار چنین پرونده‌های فسادآمیزی در آینده جلوگیری شود.