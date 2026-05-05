برکناری افشین پیروانی از سرپرستی پرسپولیس

افشین پیروانی به دلیل غیبت در تمرینات پرسپولیس برکنار شد و محسن خلیلی به عنوان سرپرست موقت منصوب گردید.

افشین پیروانی ، سرپرست و مدیر تیم فوتبال پرسپولیس ، به دلیل غیبت غیرموجه در تمرینات این تیم از سمت خود برکنار شد. این تصمیم از سوی باشگاه پرسپولیس اتخاذ گردید و به اطلاع عموم رسید.

پیروانی در زمان وقوع جنگ تحمیلی و همچنین حمله تروریستی و جنایتکارانه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران، برای انجام امور شخصی و احتمالا دیدار با خانواده به کشور آمریکا سفر کرده بود. با وجود اعلام آتش‌بس موقت و از سرگیری تمرینات تیم پرسپولیس، ایشان بازگشت خود را به ایران به تاخیر انداختند و در نتیجه در تمرینات تیم غایب بودند.

این غیبت غیرموجه، مطابق با قوانین و مقررات باشگاه، منجر به تصمیم برکناری ایشان گردید. باشگاه پرسپولیس همواره بر حضور مستمر و تعهد کادر مدیریتی و فنی تیم در تمرینات و فعالیت‌های مربوطه تاکید داشته و این موضوع را جزو اصول اساسی خود قرار داده است.

غیبت در تمرینات، به ویژه در شرایط حساس پیش از از سرگیری مسابقات، می‌تواند تاثیر منفی بر روحیه و عملکرد تیم داشته باشد و باشگاه برای جلوگیری از چنین پیامدهایی، اقدام به این تصمیم قاطع نموده است. این اقدام نشان‌دهنده جدیت باشگاه در حفظ نظم و انضباط و همچنین تعهد به منافع تیم و هواداران پرشمار پرسپولیس است. باشگاه امیدوار است با این تصمیم، شرایط مناسبی برای ادامه تمرینات و آمادگی هرچه بیشتر تیم برای مسابقات پیش رو فراهم گردد.

در طول مدت غیبت افشین پیروانی در تمرینات، محسن خلیلی، معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس، به عنوان جانشین موقت ایشان در تمرینات حضور یافت. این تصمیم با هماهنگی و موافقت مدیران باشگاه اتخاذ شد و محسن خلیلی به طور موقت مسئولیت سرپرستی تیم را نیز بر عهده گرفت. محسن خلیلی از افراد با تجربه و مورد اعتماد در باشگاه پرسپولیس است و سابقه فعالیت‌های مدیریتی و ورزشی متعددی را در کارنامه خود دارد.

حضور ایشان در تمرینات، به حفظ روند عادی تمرینات و همچنین ایجاد هماهنگی و تعامل بین بازیکنان و کادر فنی کمک شایانی نمود. محسن خلیلی با جدیت و تعهد کامل، وظایف سرپرستی تیم را انجام داده و تلاش می‌کند تا بهترین شرایط را برای بازیکنان و کادر فنی فراهم آورد. باشگاه پرسپولیس از زحمات و تلاش‌های محسن خلیلی در این مدت قدردانی می‌کند و امیدوار است ایشان بتوانند در این سمت موقت، عملکرد موفقی داشته باشند.

این تغییر موقت، فرصتی را برای ارزیابی عملکرد محسن خلیلی در سمت سرپرستی تیم فراهم می‌کند و به مدیران باشگاه کمک می‌کند تا در زمان مناسب، تصمیم‌گیری دقیق‌تری در مورد انتخاب سرپرست دائمی تیم انجام دهند. با توجه به اعلام سازمان لیگ، مسابقات فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از سر گرفته خواهد شد.

این موضوع، اهمیت آمادگی هرچه بیشتر تیم‌ها را دوچندان می‌کند و باشگاه پرسپولیس نیز تمام تلاش خود را برای آماده‌سازی تیم به کار گرفته است. در حال حاضر، گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد جانشین افشین پیروانی در سمت سرپرستی تیم پرسپولیس مطرح شده است. اما طبق پیگیری‌های خبرنگار تسنیم، مدیران باشگاه پرسپولیس تصمیم گرفته‌اند که تا پایان فصل جاری، محسن خلیلی به طور همزمان در سمت معاونت باشگاه و سرپرستی تیم فعالیت کند.

این تصمیم به منظور حفظ ثبات و جلوگیری از ایجاد تغییرات ناگهانی در کادر مدیریتی تیم اتخاذ شده است. پس از پایان فصل، مدیران باشگاه در زمان مناسب، برای فصل آینده تصمیم‌گیری خواهند کرد و سرپرست دائمی تیم را انتخاب خواهند نمود. تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس برای آمادگی جهت از سرگیری مسابقات لیگ برتر، از هفته اول خردادماه آغاز خواهد شد.

بازیکنان و کادر فنی تیم با انگیزه و جدیت کامل در تمرینات شرکت می‌کنند و تلاش می‌کنند تا خود را برای مسابقات پیش رو آماده کنند. باشگاه پرسپولیس از هواداران پرشمار خود درخواست دارد تا با حمایت و تشویق خود، تیم را در این مسیر همراهی کنند





