طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از ضرورت هم‌سازماندهی نظام آموزش علوم پزشکی با نیازهای متغیر جامعه و الگوی خدمات سلامت خبر داد.

طاهره چنگیز ، معاون آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، در حاشیه برگزاری بیست و هفتمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ، بر الزام حیاتی متناسب‌سازی نظام تربیت نیروی انسانی در حوزه سلامت با نیازهای در حال تغییر جامعه و اولویت‌های کلان نظام بهداشتی کشور تأکید کرد. وی تصریح نمود که ترکیب، تعداد و مهارت‌های نیروهای تربیت‌شده باید دقیقاً تابع نیازهای جامعه و الگوی ارائه خدمات سلامت باشد تا ناهماهنگی‌های احتمالی به حداقل برسد.

چالش‌های آموزش پزشکی در عصر فناوری

به گفته چنگیز، اهمیت این متناسب‌سازی در شرایط کنونی به دو دلیل عمده افزایش یافته است: نخست، تغییرات شتابان در حوزه علم و خدمات سلامت در سطح جهانی و ورود گسترده هوش مصنوعی که الگوهای مراقبت را دگرگون می‌کند، و دوم، شرایط خاص کشور از جمله تحریم‌ها، محدودیت‌ها و کمبودهای موجود است. بنابراین، اطمینان از هم‌سویی کامل نظام آموزش علوم پزشکی با نظام ارائه خدمات سلامت یک اولویت اساسی و اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

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آغاز بازنگری سرفصل‌ها با ابتکار اساتید

در پاسخ به پرسش‌های پیرامون برنامه‌های بازنگری سرفصل‌های آموزشی و شیوه تربیت دانشجویان علوم پزشکی متناسب با توسعه هوش مصنوعی، معاون آموزشی وزارت بهداشت اعلام داشت که تدوین یک برنامه منسجم برای بازنگری هم‌زمان همه برنامه‌های درسی و کوریکولوم‌ها کار بسیار دشواری است. با این حال، وی تأکید کرد که بسیاری از تغییرات و متناسب‌سازی‌ها الزاماً به بازنگری رسمی برنامه‌های درسی نیاز ندارند و بخش قابل توجهی از آن‌ها می‌تواند در سطح تدریس، کلاس‌های درس و روش‌های ارزشیابی، با ابتکار عمل اساتید انجام پذیرد.

دانشگاه‌های کشور نیز پیشاپیش فعالیت‌هایی را در این زمینه آغاز کرده‌اند، از جمله برگزاری کارگاه‌های مختلف برای آشنایی با هوش مصنوعی و استفاده از آن در فعالیت‌های روزمره. چنگیز خاطرنشان ساخت که تحولات فناوری ممکن است به تغییر وظایف شغلی، تغییر وزن و اهمیت خدمات در رشته‌های مختلف، ادغام یا حذف برخی رشته‌ها و حتی شکل‌گیری رشته‌های جدید منجر شود و در چنین شرایطی، برنامه‌های درسی و کوریکولوم‌ها باید به سرعت با این تحولات هماهنگ شوند.

تأثیر هوش مصنوعی بر روش‌های تشخیصی

معاون آموزشی وزارت بهداشت برای تبیین این موضوع به تغییر شیوه انجام برخی خدمات تشخیصی اشاره کرد و افزود: در گذشته، پیش از دسترسی گسترده به دستگاه‌های اندازه‌گیری فوری قند خون، بخش قابل توجهی از آموزش‌ها به روش‌های آزمایشگاهی و فرایندهای مرتبط اختصاص داشت. اما امروزه با استفاده از دستگاه‌های گلوکومتر، اندازه‌گیری قند خون به‌سرعت انجام می‌شود و ممکن است در حوزه‌هایی مانند پاتولوژی و رادیولوژی نیز بخشی از فرایندهای تشخیصی دستخوش تغییر شود.

این تغییرات باعث می‌شود وزن برخی آموزش‌های حافظه‌محور کاهش و اهمیت مهارت‌های استدلال و عملی افزایش یابد. چنگیز با تأکید بر اینکه سرعت تحولات فناوری به گونه‌ای است که ممکن است برنامه‌های ثابت پنج‌ساله پاسخ‌گوی نیازهای آینده نباشند، ضرورت تغییر تدریجی شیوه تدوین و بازنگری کوریکولوم‌های آموزشی را یادآوری کرد. وی همچنین ضمن انتقاد از انتظار منفعلانه دانشجویان، بر مسئولیت‌پذیری آن‌ها در قبال محیط دانشگاه تأکید نمود و خواستار همکاری، هم‌فکری و شبکه‌سازی برای بهبود شرایط موجود شد.

مشارکت فعال دانشجویان در جشنواره آموزشی شهید مطهری و جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی که هم‌زمان با بیست و هفتمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی برگزار می‌شود، فرصتی استارت برای سنجش توانایی‌های این جوانان در برابر چالش‌های آینده است. چنگیز دانشجویان را سرمایه‌های کشور و مانند الماس‌هایی دانست که نیاز به تراش خوردن دارند و نباید از این فرایند دشوار اما ضروری اجتناب کنند. وی افزود که انتظارات بلند جوانان می‌تواند زمینه‌ساز رشد فردی و محیطی باشد، به شرط آنکه دانشجو خود را شریک دانشگاه بداند و در ارتقای محیط تحصیل خود مشارکت مستقیم داشته باشد.