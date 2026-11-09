بروزرسانی زمان واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ و برآورد مبلغ آن

آخرین خبر از زمان واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵، برآورد مبلغ ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان و فرآیند محاسبه توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و سازمان بورس.

مهم‌ترین دغدغه سهامداران عدالت در مقطع کنونی، تعیین تاریخ دقیق واریز سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۴ در سال ۱۴۰۵ است و گمانه‌زنی‌هایی درباره پرداخت این مبالغ در آبان‌ماه یا پیش از شب یلدا افزایش یافته است.

تاریخ قطعی واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ هنوز اعلام نشده است

با وجود انتشار اخبار متعدد در فضای رسانه‌ای، تاکنون هیچ تاریخ رسمی و قطعی برای پرداخت سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۴ توسط مقامات بازار سرمایه اعلام نگردیده است.

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زمان دقیق واریز این سود کاملاً منوط به تکمیل فرآیند دریافت مبالغ از شرکت‌های سرمایه‌پذیر است و نمی‌توان آبان‌ماه یا شب یلدا را به عنوان موعد نهایی پرداخت تضمین کرد.

ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، روز ۱۱ مهرماه در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که به محض دریافت سود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، مقرر است مبالغ متعلق به حساب سهامداران عدالت واریز شود.

بنابراین، هرگونه ادعای قطعی در مورد تاریخ‌های خاصی که در اخبار غیررسمی مطرح می‌شود، فاقد پشتوانه حقوقی و اداری از سوی مراجع ذی‌صلاح است.

علل اصلی تأخیر در پرداخت سود به حساب سهامداران عدالت

مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل تأخیر در پرداخت سود سهام عدالت، عدم تکمیل نهایی فرآیند دریافت وجوه از شرکت‌های سرمایه‌پذیر توسط نهاد ناظر است.

شرکت‌های سرمایه‌پذیر موظف هستند پس از برگزاری مجامع عمومی و تصویب نهایی سود در صورت‌جلسات مربوطه، مبالغ متعلق به سهامداران عدالت را در حساب‌های تعیین شده واریز نمایند.

تا زمانی که تمام یا بخش عمده‌ای از سود این شرکت‌ها دریافت و در یک مخزن مرکزی تجمیع نشود، امکان تعیین زمان دقیق واریز برای تک‌تک سهامداران وجود ندارد.

پس از اتمام کامل این مرحله دریافت وجه، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اختیار محاسبات مربوط به سهم هر سهامدار را بر اساس ترکیب سبد سهام ایشان به دست می‌گیرد.

در روزهای اخیر، شایعاتی مبنی بر واریز سود در آبان‌ماه یا پیش از تعطیلات شب یلدا پخش شده است اما هیچ‌یک از این تاریخ‌ها به عنوان زمان قطعی پرداخت توسط مسئولان بازار سرمایه تایید نشده است.

تفاوت سود معوقه با سود سال مالی ۱۴۰۴ و مبلغ برآوردی

بسیاری از سهامداران با جست‌وجوی عبارت مرحله دوم سود سهام عدالت کی واریز می‌شود به دنبال اطلاع از زمان پرداخت مرحله جدید هستند که باید میان سود معوقه سال‌های گذشته و سود مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۴ تفاوت قائل شدند.

بر اساس آخرین اطلاعات رسمی اعلام شده، سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ به طور کامل پرداخت شده است و سود مورد انتظار فعلی کاملاً مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ می‌باشد.

همچنین واریز مبالغ معوق به برخی از سهامداران در ماه مهرماه، به هیچ وجه به معنای آغاز پرداخت عمومی سود جدید یا مرحله جدید نیست.

بنابراین، هنوز نمی‌توان تاریخ مشخص و دقیقی را برای مرحله دوم واریز سود سهام عدالت در آبان‌ماه اعلام کرد و منتظر تکمیل فرآیندهای اداری هستیم.

یکی از مهم‌ترین سؤالات متداول سهامداران این است که سود سهام عدالت امسال چه مبالغی خواهد داشت و پاسخ به این سوال نیازمند بررسی برآوردهای کارشناسی است.

بر اساس اظهارات ولی‌الله جعفری، میزان سود قابل پرداخت حدود ۲ میلیون تومان برآورد شده و احتمال دارد رقم نهایی نهایی در محدوده ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان برای هر سهم قرار بگیرد.

با این حال، واریز قطعی مبلغ ۲.۵ میلیون تومان به تمام سهامداران هنوز از سوی مراجع رسمی تأیید نشده است و این ارقام صرفا حدس و گمان هستند.

مبلغ نهایی دریافتی هر فرد به ارزش واقعی و ترکیب سبد سهام عدالت اختصاصی و همچنین میزان سود تقسیمی شرکت‌های سرمایه‌پذیر بستگی کامل دارد.

فرآیند سه مرحله‌ای محاسبه و واریز سود توسط سپرده‌گذاری مرکزی

فرآیند توزیع سود سهام عدالت شامل سه مرحله کلیدی است که باید به ترتیب انجام شود: پرداخت سود توسط شرکت‌های سرمایه‌پذیر، تجمیع و محاسبه توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، و در نهایت واریز به حساب سهامداران.

در گام اول، شرکت‌ها باید سود مصوب مجامع خود را در حساب‌های مربوط به صندوق عدالت واریز کنند و در گام دوم، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مبالغ دریافتی را جمع‌آوری و سهم هر سهامدار را محاسبه می‌کند.

در گام سوم و نهایی، پس از تکمیل محاسبات و اعلام برنامه رسمی، سود به شماره شبای بانکی ثبت‌شده در سیستم برای مشمولان واریز خواهد شد.

این سه مرحله به معنای پرداخت سود در سه نوبت زمانی جداگانه نیست و صرفا نشان‌دهنده مراحل آماده‌سازی و توزیع سود در یک چرخه واحد است.

سهامداران برای دریافت سود سهام عدالت باید از صحت کامل اطلاعات بانکی و شماره شبای ثبت‌شده خود در سامانه اطمینان حاصل کنند.

در صورت وجود هرگونه مشکل یا خطا در اطلاعات بانکی، احتمال دارد واریز سود به حساب برخی از مشمولان با اختلال مواجه شود و پرداخت با تاخیر انجام گیرد.

توصیه اکید می‌شود که سهامداران اخبار مربوط به زمان واریز، مبلغ سود و مراحل پرداخت را صرفا از طریق اطلاعیه‌های رسمی سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پیگیری کنند.

در حال حاضر زمان قطعی واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۵ اعلام نشده است و احتمال پرداخت سود در آبان‌ماه یا پیش از شب یلدا همچنان در حد گمانه‌زنی است.

رقم ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان نیز صرفا برآورد اولیه محسوب می‌شود و به‌محض اعلام تاریخ رسمی واریز، جزئیات کامل در کانال‌های رسمی به‌روزرسانی خواهد شد.