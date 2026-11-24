بررسی دقیق نرخ طلا، خودروهای سایپا و ایران خودرو در تاریخ سه شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵. تحلیل لحظه‌ای قیمت بیت کوین و اتریوم به تومان و وضعیت بازار ارز.

بازار مالی و خودرو در تاریخ سه شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ با تغییرات قابل توجهی در شاخص‌های ارزی و محصولات خودروسازان داخلی همراه بوده است. گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو در این روز مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته و نوساناتی را تجربه کرده‌اند.

وضعیت بازار ارز و رمزارزها

قیمت بیت کوین در ساعات پایانی روز سه شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵، در لحظاتی خاص به رقم ۶۰ هزار و ۵۷۱ دلار رسید که این ارزش به معادل ۱۶,۸۵۳,۷۸۳,۳۱۸ تومان محاسبه می‌شود. این نوسان قیمت در بازه زمانی ۲۴ ساعت اخیر، منجر به کاهش ۰.۷۲ درصدی ارزش این ارز دیجیتال شده است.

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همزمان با تحولات بیت کوین، قیمت تتر در بازار ایران امروز به ۲۷۷ هزار و ۸۹۸ تومان رسید. برخلاف روند نزولی بیت کوین، تتر در ۲۴ ساعت گذشته شاهد افزایش ۲.۰۵ درصدی بوده که نشان‌دهنده تقاضای بالای کاربران برای حفظ ارزش سرمایه در برابر نوسانات است.

اتریوم نیز در همین بازه زمانی با نوساناتی همراه بود و قیمت این ارز در لحظاتی به ۱۷۰۳ دلار و ۷۰ سنت رسید. ارزش ریالی اتریوم بر اساس نرخ روز به ۴۷۴,۰۵۵,۶۱۷ تومان می‌رسد که این عدد نشان‌دهنده کاهش ۱.۲۶ درصدی قیمت اتریوم در ۲۴ ساعت اخیر است.

نوسانات قیمت خودرو در سایپا

در بخش بازار خودرو، لیست قیمت محصولات شرکت خودروساز سایپا برای روز سه شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ منتشر شد. علاقه‌مندان به خرید خودروهای این کمپانی به ویژه مدل کوییک، از تغییرات قیمت این محصول مطلع شده‌اند. جدول قیمت‌گذاری جدید سایپا شامل جزئیات کامل مدل‌های مختلف است که مصرف‌کنندگان می‌توانند برای برنامه‌ریزی خرید خود از آن استفاده کنند.

مدل کوییک که یکی از پرفروش‌ترین محصولات خانوادگی سایپا به شمار می‌رود، امروز شاهد تعیین نرخ جدیدی بود. بررسی دقیق جدول قیمت‌های منتشر شده نشان می‌دهد که قیمت نهایی کوییک بر اساس تیپ‌های مختلف فنی و آپشن‌های موجود متفاوت است و خریداران باید پیش از مراجعه به نمایندگی‌ها، قیمت دقیق را استعلام کنند.

قیمت‌گذاری محصولات ایران خودرو

در سوی دیگر بازار، شرکت خودروساز ایران خودرو نیز امروز سه شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ لیست جدید قیمت‌های خود را اعلام کرد. مدل پژو ۲۰۷ به عنوان یکی از محصولات پرمصرف این گروه، در کانون توجه خریداران قرار داشت. قیمت پژو ۲۰۷ امروز در جدول قیمت‌های ایران خودرو درج شده و نوسانات آن می‌تواند سیگنال مهمی برای سرنشینان این بازار باشد.

افزایش شدید قیمت طلا در روزهای اخیر نیز بر بازار خودروها تأثیر غیرمستقیم گذاشته است. با توجه به اینکه قیمت طلا ۲۴ عیار امروز سه شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ اعلام شد و افزایش چشمگیری را تجربه کرده، بسیاری از خریداران خودرو ممکن است ترجیح دهند سبد دارایی خود را تغییر دهند. این رقابت بین بازار طلا و خودرو می‌تواند بر تقاضای نهایی برای مدل‌های سایپا و ایران خودرو تأثیر بگذارد.

بررسی سایر شاخص‌های بازار

علاوه بر خودرو و ارز، شاخص‌های دیگری مانند قیمت تیرآهن و دام زنده نیز در این روز مورد رصد قرار گرفتند. گزارش‌ها از بی‌رمق بودن بازار تیرآهن امروز سه‌شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ حکایت دارد که می‌تواند نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های ساختمانی باشد. همچنین قیمت گوساله زنده و دام زنده امروز سه‌شنبه اعلام شد که این موارد نیز همبستگی بالایی با تورم عمومی و قیمت محصولات کشاورزی دارند.

تلفیق این داده‌ها نشان می‌دهد که روز سه شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ روزی پر از تغییرات در بخش‌های مختلف اقتصادی بود. از نوسانات بیت کوین و اتریوم گرفته تا قیمت‌گذاری‌های جدید در سایپا و ایران خودرو، همه و همه نشان‌دهنده حساسیت بالای بازار به شرایط روز است.