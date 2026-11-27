بررسی دقیق قیمت‌های بازار در ۷ آذر ۱۴۰۵ شامل دلار توافقی، سکه امامی، خودروهای ایران خودرو و سایپا، طلا و کالاهای اساسی.

بازارهای مالی و خودرویی کشور در روز شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۵ با تغییرات قیمتی متعددی همراه بود که توجه فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را جلب کرد. در این روز، مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد که نرخ دلار توافقی به رقم ۱۹۶ هزار و ۳۶۰ تومان برای فروش و حدود ۱۹۴ هزار و ۵۹۳ تومان برای خرید تثبیت شده است. این نرخ‌ها نشان‌دهنده وضعیت موجود در بازار ارز حواله‌ای در تاریخ مذکور است.

تحلیل نرخ دلار و طلا در ۷ آذر ۱۴۰۵

بر اساس اعلام رسمی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار در روز شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ در کانال ۱۹۴ هزار تومان قرار گرفت. نرخ خرید دلار توافقی در این مرکز ۱۹۴ هزار و ۵۹۳ تومان و نرخ فروش آن ۱۹۶ هزار و ۳۶۰ تومان تعیین شد. همزمان با این تحولات ارزی، قیمت سکه امامی نیز در همین تاریخ اعلام گردید که پیش‌بینی‌ها حاکی از ورود این فلز گرانبها به کانال ۲۶۶ میلیون تومانی بود.

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این تغییرات قیمتی در بازار سکه و ارز، تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و همچنین شاخص‌های تورمی کشور داشته است. تحلیلگران بازار با اشاره به نوسانات اخیر، بر لزوم دقت بیشتر در معاملات ارزی و طلا تأکید کرده‌اند. پیش‌بینی‌های انجام شده برای شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ نشان می‌داد که سکه امامی پتانسیل رشد را دارد و همین امر باعث افزایش حجم معاملات در بازارهای موازی شده است.

لیست قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا

در بخش خودروهای داخلی، قیمت‌های محصولات شرکت ایران خودرو در روز شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ منتشر شد که یکی از سوالات پرتکرار مردم در این روز، قیمت پژو ۲۰۷ بود. این شرکت جدول به‌روزرسانی شده‌ای از قیمت محصولات خود ارائه داد که نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در مدل‌های مختلف بود. مصرف‌کنندگان می‌توانستند با مراجعه به این جداول، از آخرین نرخ‌های فروش اقساطی و نقدی آگاه شوند.

همزمان با اطلاعیه ایران خودرو، شرکت سایپا نیز قیمت محصولات خود را در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۵ اعلام کرد. یکی از محورهای اصلی بحث در این میان، قیمت خودروی اطلس بود که مورد توجه علاقه‌مندان به این برند قرار گرفت. این دو خودروساز بزرگ کشور با انتشار جداول قیمت‌گذاری، شفاف‌سازی نسبی را در بازار خودروهای داخلی انجام دادند تا انتظارات خریداران را مدیریت کنند.

نوسانات قیمت مواد غذایی و مصالح ساختمانی

علاوه بر خودرو و ارز، بازار کالاها و مصالح ساختمانی نیز در ۷ آذر ۱۴۰۵ دستخوش تغییراتی شد. قیمت تیرآهن در این روز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که برخی از محصولات مرتبط با این مصالح افزایش قیمت داشته‌اند. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند بر هزینه‌های ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی تأثیرگذار باشد و نیاز به پایش دقیق دارد.

در بخش مواد غذایی نیز قیمت گوشت قرمز در روز شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ اعلام شد. قیمت گوشت گوسفندی و گوساله به صورت کیلویی در این روز محاسبه و منتشر گردید. همچنین قیمت دام زنده، به ویژه گوساله زنده، در این تاریخ مورد ارزیابی قرار گرفت. این داده‌ها برای تولیدکنندگان دام و دامپروران و همچنین مصرف‌کنندگان نهایی اهمیت زیادی دارد.

تحولات ورزشی و تعطیلی‌های مقطعی

در حوزه ورزش، پخش زنده بازی پرسپولیس مقابل تیم آلومینیوم اراک در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۵ مورد توجه هواداران بود. در این بازی، تیم پرسپولیس به مصاف حریف خود رفت و نتایج این دیدگاه مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. از سوی دیگر، اخباری مبنی بر انتقال مهاجم استقلال به تیمی در دسته سوم فوتبال اسپانیا نیز در این بازه زمانی شنیده شد.

از نظر اجتماعی، خبر دیگری که در ۷ آذر ۱۴۰۵ منتشر شد، تعطیلی مدارس در برخی شهرهای استان چهارمحال و بختیاری بود. این تصمیم برای روز شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵ گرفته شد و باعث اختلال در روند آموزشی در آن مناطق گردید. این تعطیلی‌ها معمولاً ناشی از شرایط جوی یا مسائل امنیتی و زیرساختی است که در آن تاریخ رخ داده بود.