رئیس‌وزیر انگلستان در نشست سران مشترک‌المنافع در آنتیگوا و باربودا تاکید کرد که نتایج انتخابات آمریکا فرصتی برای همبستگی جهانی بر موضوع هزینه‌های معیشتی است.

اندی برنهام ، نخست وزیر انگلستان، در حاشیه نشست سران کشورهای مشترک‌المنیع در آنتیگوا و باربودا اعلام کرد که نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده آمریکا، دریچه‌ای تازه برای ایجاد همبستگی جهانی گشوده است. وی با اشاره به این که این رویداد سیاسی فرصتی استثنایی برای متحد کردن جهان حول یک محور مشترک فراهم کرده است، عنوان داشت که مهم‌ترین این محور، مقابله با چالش‌های مالی و هزینه‌های بالای معیشتی می‌باشد که تأثیر مستقیمی بر زندگی شهروندان سراسر کره زمین دارد.

اولویت‌بندی اقتصاد و چالش‌های ژئوپلیتیک

رئیس‌وزیر انگلستان با تصریح بر این نکته که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نتایج انتخابات را پذیرفته است، یادآور شد که در سه ماه نخست دوران تصدی خود، مدیریت هزینه‌های زندگی را در رأس اولویت‌های استراتژیک دولت قرار داده است. وی تأکید کرد که اگرچه گام‌های عملیاتی در این زمینه برداشته شده، اما عدم پایان‌یافتن درگیری‌ها در خاورمیانه و ادامه جنگ در اوکراین، به عنوان موانع اصلی پایداری اقتصادی عمل می‌کنند.

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برنهام به صراحت بیان داشت که تا زمانی که این بحران‌های نظامی به سرانجام نرسند، توانایی کاهش فشار شدید ناشی از تورم و گرانی بر دوش اقشار مختلف مردم کاهش خواهد یافت. این نگاه واقع‌بینانه نشان‌دهنده آن است که تصمیم‌گیران ارشد غربی، اقتصاد داخلی را کاملاً از تحولات جنگی و سیاسی خارج نمی‌دانند و بر پیوند ناگسستنی صلح پایدار با ثبات اقتصادی تأکید دارند.

اهمیت استراتژیک تنگه هرمز برای امنیت انرژی

یکی از محورهای کلیدی سخنان اندی برنهام در این نشست بین‌المللی، اهمیت حیاتی بازگشایی کامل تنگه هرمز برای امنیت انرژی جهان بود. وی در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد که دولت انگلستان خواهان حل و فصل سریع مناقشات موجود در منطقه خاورمیانه است. برنهام همچنین وعده داد که تمام تلاش‌های دیپلماتیک و فنی برای تحقق این اهداف حیاتی به کار گرفته خواهد شد.

تأکید بر نقش محوری تنگه هرمز، نشان می‌دهد که نگرانی‌های لندن فراتر از مسائل داخلی و به زنجیره‌های تأمین انرژی گلوبال گسترش یافته است. عدم اطمینان از وضعیت تردد در این آبراه استراتژیک، به عنوان یکی از عوامل اصلی نوسانات قیمت سوخت و مواد اولیه در بازارهای جهانی شناخته می‌شود که می‌تواند اثرات منفی خود را بر شاخص‌های اقتصادی کشورهای عضو مشترک‌المنیع بازتاب دهد.

در حالی که مقامات انگلستان بر فرصت‌های دیپلماتیک و اقتصادی ناشی از تحولات سیاسی در واشنگتن تمرکز دارند، واکنش‌های متفاوتی نیز از سوی بازیگران دیگر منطقه و جهان ثبت شده است. رهبر ایران در بیانیه‌ای جداگانه بر ضرورت استمرار راهبرد مقاومت و عدم اعتماد به تغییرات احتمالی در سیاست‌های داخلی یا خارجی ایالات متحده آمریکا تأکید کرده است. این مواضع متضاد نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در معادلات سیاسی خاورمیانه است.

علاوه بر این، تحولات حقوقی و قضایی نیز در جریان است؛ به عنوان مثال، آغاز تحقیقات رسمی درباره شکایت ارتکاب جنایات جنگی توسط اسرائیل در پاریس، نشان می‌دهد که فشارهای بین‌المللی و نظارت‌های حقوق بشری بر رفتارهای نظامی در منطقه افزایش یافته است. این رویدادهای موازی در کنار اظهارات نخست وزیر انگلستان، تصویری پیچیده از وضعیت فعلی روابط بین‌الملل و اولویت‌های امنیتی-اقتصادی را ترسیم می‌کنند که همه ذینفعان جهانی باید با دقت به آن توجه نمایند.