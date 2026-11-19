منچستریونایتد پس از برکناری کریک و با هدایت پوچتینو، تمرکز خود را بر تقویت خط دفاعی گذاشته و کالوین باسی و جاراد برنتویت را هدف قرار داده است.

باشگاه فوتبال منچستریونایتد در آستانه پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی قرار دارد و برنامه‌های مشخصی برای تقویت ترکیب خود در هفته‌های پیش رو تدوین کرده است. این باشگاه پس از پایان نشست‌های مدیریتی و با توجه به شرایط فعلی تیم، قصد دارد با جذب بازیکنان جدید، وضعیت نامطلوب خود را در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس تغییر دهد. خط دفاعی در صدر اولویت‌های این باشگاه قرار دارد و نام بازیکنانی مانند کالوین باسی و آنتونی رابینسون از فولام و همچنین جاراد برنتویت از اورتون برای پیوستن به جمع شیاطین سرخ مطرح شده است.

تغییر مدیریتی و تمرکز بر خط دفاع

مدیران منچستریونایتد پس از اعتراف به کمبود عمق ترکیب تیم در پایان پنجره تابستانی، تصمیم گرفته‌اند در فصل زمستان خط دفاع چپ، قلب خط دفاع و خط حمله را تقویت کنند. برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی باشگاه پیش از این و در دوران حضور مایکل کریک نیز تدوین شده بود. کریک مربی‌ای بود که هفته گذشته پس از رقم خوردن ضعیف‌ترین شروع منچستریونایتد در لیگ طی ۴۰ سال اخیر، از سمت خود برکنار شد. اکنون قرار است در هفته‌های آینده با مائوریسیو پوچتینو مشورت شود تا فهرست نهایی بازیکنان موردنظر با نظر سرمربی جدید شکل بگیرد.

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استراتژی جذب مدافع میانی و دفاع چپ

اولویت اصلی یونایتد جذب یک مدافع میانی چپ‌پا است، چراکه لیساندرو مارتینز وارد سال پایانی قراردادش شده است. با وجود وجود بندی برای تمدید ۱۲ ماهه، بعید است قرارداد جدیدی به او پیشنهاد شود. کالوین باسی، مدافع ۲۶ ساله فولام، با وجود شرایط نه‌چندان مطلوب تیمش عملکرد خوبی داشته و از قراردادش شش ماه باقی مانده است. البته باشگاه فولام بندی برای تمدید قرارداد او در اختیار دارد. آلوارو آربلوا، سرمربی این تیم، باسی را یکی از بهترین مدافعان جهان می‌داند و خواهان تمدید قراردادش است.

وضعیت جاراد برنتویت و آنتونی رابینسون

اورتون نیز موضع محکم‌تری درباره جاراد برنتویت، مدافع ۲۴ ساله خود دارد. برنتویت تا سال ۲۰۳۰ با اورتون قرارداد دارد و این باشگاه در سال ۲۰۲۴ دو پیشنهاد یونایتد را که آخرین آن‌ها به ۵۰ میلیون پوند می‌رسید، رد کرد. در پست دفاع چپ نیز شرایط مشابهی وجود دارد. منچستریونایتد از زمانی که در تابستان تمرکز خود را بر جذب هافبک‌ها گذاشت، با عملکرد نامطلوب پنج بازیکن در این پست روبه‌رو شده است. اسکای اسپورتس نیوز گزارش داده که آنتونی رابینسون، مدافع ۲۹ ساله فولام، همچنان زیر نظر مدیران یونایتد قرار دارد و این بازیکن پیش‌تر در تیم ملی آمریکا زیر نظر پوچتینو کار کرده است.

بازنگری در خط حمله و مدیریت قراردادها

در بخش هجومی نیز منچستریونایتد قصد دارد شرایط جذب مهاجم جدید را بررسی کند، چراکه بنجامین ششکو، مهاجم اصلی این تیم، دست‌کم تا ماه ژانویه از میادین دور خواهد بود. اگرچه شیاطین سرخ در دو مسابقه پایانی خود پیش از وقفه بازی‌های ملی هفت گل به ثمر رساندند، اما همچنان از نداشتن یک مهاجم قدرتمند و فیزیکی در نوک خط حمله رنج می‌برند. دومینیک کالرت لوین، مهاجم لیدزیونایتد، پیش‌تر مورد توجه این باشگاه قرار گرفته بود، اما انتظار نمی‌رود یونایتد برای جذب او پیشنهادی ارائه کند.

بعید است منچستریونایتد در زمستان شاهد جدایی گسترده بازیکنان باشد، زیرا چند بازیکن با مصدومیت‌های بلندمدت روبه‌رو هستند و پوچتینو نیز برای ارزیابی کامل ترکیب تیم به زمان نیاز دارد. با این حال، جاشوا زیرکزی همچنان مورد توجه باشگاه‌های ایتالیایی قرار دارد و در صورتی که پیشنهادی مناسب دریافت شود و باشگاه بتواند جانشین او را پیدا کند، احتمال جدایی این مهاجم وجود خواهد دارد. در کنار برنامه‌ریزی برای جذب بازیکنان جدید در ژانویه، پوچتینو باید در مدیریت قرارداد چند بازیکن باتجربه منچستریونایتد نیز نقش داشته باشد. برونو فرناندز کاپیتان تیم، هری مگوایر و لوک شاو در آستانه ورود به ماه‌های پایانی قرارداد خود قرار دارند. البته منچستریونایتد اختیار تمدید ۱۲ ماهه قرارداد فرناندز و مگوایر را در اختیار دارد.