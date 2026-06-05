برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد هشدار داده است که جنگ در خاورمیانه میلیونها نفر را بیش از پیش در معرض گرسنگی قرار داده است. افزایش هزینههای سوخت و حملونقل موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده و همزمان کمبود منابع مالی، سازمانهای امدادرسان را مجبور کرده است که از میزان کمکهای خود بکاهند.
برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد ، هشدار داده است که جنگ در خاورمیانه میلیونها نفر را بیش از پیش در معرض گرسنگی قرار داده است؛ زیرا افزایش هزینههای سوخت و حملونقل موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده و همزمان کمبود منابع مالی، سازمانهای امدادرسان را مجبور کرده است که از میزان کمکهای خود بکاهند.
به گفته برنامه جهانی غذا، خانوارهای ساکن افغانستان، سومالی و سریلانکا از جمله آسیبپذیرترین گروهها در برابر این بحران هستند. حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در ماه فوریه، باعث آغاز جنگی منطقهای در سراسر خلیج فارس شد که دامنه آن تا لبنان گسترش یافت و موجب اختلال در مسیرهای مهم کشتیرانی، از جمله تنگه هرمز، شد.
برنامه جهانی غذا در ماه مارس پیشبینی کرده بود که اگر قیمت نفت تا پایان ژوئن در حدود ۱۰۰ دلار برای هر بشکه باقی بماند، ممکن است تا ۴۵ میلیون نفر با کمبود شدید غذا و خطر گرسنگی روبهرو شوند. خانوارهای ساکن افغانستان، سومالی و سریلانکا از جمله آسیبدیدهترین گروهها هستند؛ آنها به دلیل افزایش هزینه سوخت، افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش درآمد و اختلال در تجارت، با فشارهای فزایندهای روبهرو شدهاند.
برنامه جهانی غذا میگوید که در سومالی حدود ۶٫۵ میلیون نفر ــ معادل تقریباً یکسوم جمعیت کشور ــ در سال ۲۰۲۶ با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد. دادستانی دوبی: همسر سابق برادرزاده حاکم دوبی در بازداشت استخبرنامه بیبیسی فارسی این سازمان هشدار داد که در صورت ادامه اختلالات، وضعیت وخیمتر خواهد شد و ۲٫۵ میلیون نفر دیگر در سومالی و ۲٫۳ میلیون نفر دیگر در افغانستان هم در معرض خطر کاهش شدید مواد غذایی و گرسنگی قرار خواهند گرفت.
هر دو کشور به واردات انرژی و مواد غذایی وابستگی زیادی دارند. بحران خاورمیانه در شرایطی رخ میدهد که نهادهای امدادی با کمبود شدید بودجه مواجه هستند. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که انتظار دارد در سال ۲۰۲۶ شمار افرادی که از کمکهای این نهاد بهرهمند میشوند ۱/۵ میلیون نفر کمتر شود و اگر این وضعیت شش ماه ادامه پیدا کند، این کاهش به ۹ میلیون نفر دیگر هم خواهد رسید.
در افغانستان، افزایش شدید قیمت سوخت باعث شده است که هزینه حملونقل کمکهای بشردوستانه تا پنج برابر افزایش یابد. علاوه بر این زمان تحویل کمکها که پیشتر حدود ۱۰ روز بود، اکنون به دلیل استفاده کامیونها از مسیرهای جایگزین، گاهی تا ۷۵ روز طول میکشد. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که جهش قیمت سوخت هواپیما در سومالی، هزینه پروازهای بشردوستانه سازمان ملل را افزایش داده است.
پروازهایی که تنها راه دسترسی ایمن به مناطق دورافتاده و دشوارِ این کشور محسوب میشوند
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