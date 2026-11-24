معرفی برنامه‌های وفاداری Marriott, Accor و IHG و نحوه تبدیل امتیاز به مایل پروازی در ایرلاین‌های اروپایی برای مسافران پر سفر.

در دنیای گردشگری و سفرهای تکراری، طبیعی است که احتمال اقامت طولانی در هتل‌ها نیز افزایش یابد. به همین دلیل، تمرکز بر برنامه‌های وفاداری هتل‌ها به جای خطوط هوایی، استراتژی هوشمندانه‌تری برای مسافران است. بیشتر این طرح‌ها عضویت رایگان دارند و نرخ‌های تخفیف‌دار را از ابتدا ارائه می‌دهند. با این حال، مزایای اصلی فراتر از تخفیف‌های ساده است و شامل رتبه‌بندی‌های خاص می‌شود.

مکانیزم کسب امتیاز در زنجیره‌های بزرگ

Marriott International با بیش از ۱.۷ میلیون اتاق در سراسر جهان، بزرگ‌ترین زنجیره هتلی از نظر تعداد اتاق محسوب می‌شود. این گروه که در سال ۱۹۵۷ میلادی در آرلینگتون، ویرجینیا با "Marriott Motor Hotel" آغاز به کار کرد، اکنون مالک برندهایی نظیر The Ritz-Carlton، St. Regis و Moxy است. برنامه وفاداری آن‌ها تحت عنوان Marriott Bonvoy نامیده می‌شود و شامل زنجیره‌هایی همچون The Luxury Collection، JW Marriott، Sheraton، Westin، Le Meridien، Autograph Collection، Aloft، Moxy، citizenM، Renaissance Hotels و Tribute Portfolio است. این برنامه همچنین شامل Design Hotels، Gaylord Hotels و انواع دیگر هتل‌های متعلق به این گروه می‌شود. مسافران می‌توانند روی اقامت، غذا و نوشیدنی و حتی دورهای گلف امتیاز جمع کنند. امتیازها را می‌توان برای اقامت، ارتقای اتاق یا اجاره خودرو استفاده کرد. در بخش لوکس، هتل‌هایی مانند Amoh در رودس و Shangri-La و Mandarin Oriental نیز طرح‌های وفاداری دارند. همچنین هتل‌های ملی مانند Pestana در پرتغال یا Scandic Hotels در سوئد گزینه‌های خوبی برای مسافران داخلی هستند.

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نقش بازیگران اصلی و مزایای وضعیت بالا

گروه هتلی فرانسوی Accor بزرگ‌ترین شرکت هتلداری در اروپا است و نزدیک به ۶۰۰۰ مجموعه را در بر می‌گیرد. طرح وفاداری این گروه شامل برندهایی مانند Raffles، Orient Express، Faena، Banyan Tree، Sofitel، Fairmont، MGallery، Rixos، Pullman، Swissôtel، Mövenpick، Novotel، Ibis و Morgans Originals است. این مجموعه شامل برندهایی مانند Bel Hotel Oléron Thalasso & Spa - MGallery Collection نیز می‌شود. گروه هتلی فرانسوی Accor بزرگ‌ترین شرکت مهمان‌داری در اروپا است و برندهایی مانند Raffles، MGallery و Rixos را شامل می‌شود. مزایای وضعیت بالا شامل نوشیدنی خوشامدگویی، ارتقای اتاق، دسترسی به لژ، ورود زودهنگام و خروج دیرهنگام و صبحانه رایگان است. همچنین امکان خرید اشتراک ALL Accor+ وجود دارد که با پرداخت حق عضویت، سطح وضعیت را به نقره‌ای یا طلایی ارتقا می‌دهد و ۱۵ درصد تخفیف روی اقامت‌ها ارائه می‌کند.

سایر زنجیره‌ها و برندهای مرتبط

گروه هتلی دیگر، IHG با برنامه One Rewards، برندهایی نظیر InterContinental، Six Senses، Regent، Kimpton، Hotel Indigo، Voco، Ruby، Hualuxe، Crowne Plaza، Holiday Inn و Staybridge Suites را در بر می‌گیرد. امتیاز کسب در این برنامه نیز بسته به نوع اقامت متفاوت است. در اینجا بیشتر زنجیره‌های بزرگ هتلی را پوشش داده‌ایم که ممکن است در اروپا با آن‌ها روبه‌رو شوید. همیشه ارزش دارد بررسی کنید که آیا هتل شما برنامه وفاداری دارد یا نه، حتی اگر بخشی از یک گروه کوچک‌تر باشد.

تبدیل امتیاز به مایل پروازی در ایرلاین‌ها

یکی از مزایای اضافی، امکان کسب مایل پروازی برای ارتقای صندلی در هواپیما است. امتیازها را می‌توان با نسبت ۳ به ۱ مایل تبدیل کرد. لیست خطوط هوایی شامل AEGEAN Miles+Bonus، Air France-KLM Flying Blue، The British Airways Club، Iberia Club، TAP Air Portugal Miles&Go و Turkish Airlines Miles&Smiles است. نرخ تبدیل بنا بر هر شرکت هواپیمایی متفاوت است. در برنامه Marriott Bonvoy، امکان تبدیل به ایرلاین‌هایی مانند Air France، British Airways و TAP Air Portugal وجود دارد. در گروه Accor، امتیازها به AEGEAN، Finnair، Air Europa، Flying Blue و KLM قابل تبدیل هستند. همچنین می‌توان از طریق اجاره خودرو و سفر با قطار Eurostar امتیاز کسب کرد. IHG One Rewards نیز به Air France-KLM، TAP Air Portugal، British Airways، Finnair، Iberia، Lufthansa Group's Miles & More و Turkish Airlines متصل است.