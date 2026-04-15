استاندار هرمزگان از تدوین برنامه‌هایی گسترده برای حفظ یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد. این برنامه‌ها شامل احداث موزه و یادمان در محل اصابت موشک، نمایش بخشی از یادگاری‌ها در کاخ‌موزه گلستان، نامگذاری میادین شهری در سراسر کشور، تبدیل مدرسه به مرکز راهیان نور و طراحی باغ‌موزه در بندرعباس است.

محمد آشوری تازیانی ، استاندار هرمزگان ، از اجرای برنامه‌هایی جامع و فاخر برای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد. وی با تأکید بر اهمیت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده، جزئیات این برنامه‌ها را تشریح کرد. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، طراحی و احداث یک موزه و یادمان باشکوه در محل اصابت موشک به این مدرسه خواهد بود.

در این مرکز فرهنگی، آثار، یادگاری‌ها و دست‌نوشته‌های دانش‌آموزان شهید به نمایش گذاشته خواهد شد تا بازدیدکنندگان با رشادت‌ها و فداکاری‌های آنان از نزدیک آشنا شوند. این موزه نه تنها مکانی برای ادای احترام به این عزیزان، بلکه مرکزی برای ترویج فرهنگ شهادت و ایثارگری خواهد بود. در ادامه این برنامه‌ها، بخشی از یادگاری‌های ارزشمند این دانش‌آموزان شهید به صورت ویژه در کاخ‌موزه گلستان، یکی از مکان‌های تاریخی و فرهنگی مهم کشور، در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. این اقدام فرصتی مغتنم برای آشنایی بیشتر مردم با تاریخ انقلاب اسلامی و قهرمانان کوچک آن است. استاندار هرمزگان همچنین از همکاری با شهرداری‌های سراسر کشور برای نامگذاری یک میدان در هر شهر به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه خبر داد. این اقدام فرهنگی، نام و یاد این قهرمانان را در حافظه جمعی ملت ایران ماندگار خواهد کرد و نشان‌دهنده قدردانی ملت از جانفشانی‌های آنان است. این نامگذاری‌ها در شهرهای مختلف، نمادی از وحدت و همبستگی ملی در گرامیداشت یاد شهدا محسوب می‌شود. یکی دیگر از محورهای مهم برنامه‌ریزی شده، تبدیل مدرسه شجره طیبه میناب به یکی از مراکز اصلی و فعال در حوزه راهیان نور جنوب کشور است. این مدرسه که خود شاهد فداکاری و ایثار بوده است، با تبدیل شدن به یکی از قطب‌های راهیان نور، نقش مهمی در انتقال مفاهیم ارزشمند دفاع مقدس و روحیه مقاومت به نسل جوان ایفا خواهد کرد. حضور دانش‌آموزان و خانواده‌ها در این مکان، تجربه‌ای تاثیرگذار و الهام‌بخش خواهد بود. این اقدام در راستای نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و آشنا کردن نسل‌های جدید با ارزش‌های والای انقلاب اسلامی انجام می‌پذیرد. در پایان، آشوری تازیانی از طراحی و اجرای باغ‌موزه‌ای در بندرعباس خبر داد که در آن یادمان شهدای مدرسه میناب، شهدای ناو دنا و شهدای پرواز ایرباس جای داده خواهند شد. این مجموعه چندمنظوره، به عنوان یک مرکز فرهنگی و تاریخی مهم، در آینده مورد استفاده قرار گرفته و در خود تاریخچه پرافتخار شهدای مختلف استان و کشور را به نمایش خواهد گذاشت. این باغ‌موزه با هدف ایجاد فضایی فاخر برای گرامی‌داشت یاد و نام شهدا و ترویج فرهنگ ایثار در سطح منطقه طراحی می‌شود





شهدای مدرسه شجره طیبه محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان گرامیداشت شهدا راهیان نور

