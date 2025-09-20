جزئیات برنامه مسابقات کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی جهان زاگرب کرواسی، شامل مسابقات شانس مجدد، مقدماتی، نیمهنهایی و فینال. زمانبندی مسابقات و معرفی کشتیگیران ایرانی حاضر در اوزان مختلف.
مسابقات کشتی قهرمانی بزرگسالان جهان، از تاریخ 22 تا 30 شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار میشود. این رویداد مهم ورزش ی، فرصتی برای نمایش قدرت و تواناییهای کشتی گیران از سراسر جهان است. تیم ملی کشتی فرنگی ایران نیز با تمام توان در این رقابتها حضور خواهد یافت و امید زیادی به درخشش و کسب مدال دارد. برنامهریزی دقیق و تمرینات فشرده، کشتی گیران ایران ی را برای رویارویی با حریفان قدرتمند آماده کرده است.
در روز شنبه 29 شهریورماه، مطابق با زمان ایران، شاهد برگزاری رقابتهای حساسی خواهیم بود که در ادامه به جزئیات آن میپردازیم.\برنامهی رقابتها در روز شنبه 29 شهریورماه به وقت ایران، شامل بخشهای مختلفی است. از ساعت 12 تا 15:30، مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان 63، 67 و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی برگزار میشود. در بخش شانس مجدد، دانیال سهرابی در وزن 72 کیلوگرم به مصاف حریفان خود میرود و برای کسب مدال برنز تلاش خواهد کرد. در بخش مقدماتی اوزان 63، 67 و 87 کیلوگرم، کشتیگیران ایرانی به رقابت با حریفان خود میپردازند. در وزن 63 کیلوگرم، محمدمهدی کشتکار پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده دیدار میان مورتن تورسن از نروژ و بوشینگ هوانگ از چین مسابقه خواهد داد. در وزن 67 کیلوگرم، سعید اسماعیلی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با سباستین ناد از صربستان مبارزه میکند. در وزن 87 کیلوگرم، علیرضا مهمدی در دور اول با هانس واگنر از آلمان رقابت خواهد کرد و در صورت پیروزی، در دور دوم با برنده کشتی میان دانیل الکساندروف از بلغارستان و آوندانو از ونزوئلا روبرو میشود. این رقابتها از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا کشتیگیران برای رسیدن به مراحل بالاتر و کسب مدال، باید از این مرحله عبور کنند.\ساعت 18 تا 19، مسابقات نیمهنهایی اوزان فوق برگزار میشود. این مرحله، تعیینکننده فینالیستها و مدعیان اصلی کسب مدال طلا است. کشتیگیرانی که در این مرحله به پیروزی میرسند، شانس حضور در فینال را به دست میآورند و برای کسب مدال طلا به رقابت خواهند پرداخت. در نهایت، از ساعت 19:30 تا 21:30، مسابقات فینال و ردهبندی اوزان 60، 72 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی برگزار میشود. در این بخش، هادی ساروی به عنوان یکی از امیدهای اصلی تیم ملی، برای کسب نشان طلا به روی تشک خواهد رفت. حضور در فینال و کسب مدال طلا، نشان از تلاش و پشتکار فراوان کشتیگیران دارد و میتواند افتخاری بزرگ برای ورزش ایران و ملت عزیز باشد. این رقابتها، فرصتی برای به نمایش گذاشتن هنر، تکنیک و قدرت کشتیگیران ایرانی در عرصه جهانی است و امیدواریم که با درخشش و پیروزی، شاهد افتخارآفرینی این عزیزان باشیم. تمامی ایرانیان منتظر درخشش و کسب مدال توسط ورزشکاران غیور کشورمان هستند
کشتی کشتی فرنگی مسابقات قهرمانی جهان زاگرب ایران