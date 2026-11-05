اسناد فاش‌شده نشان می‌دهد دولت ترامپ با وجود درگیری با ایران، قصد اخراج زندانیان ایرانی به کشور ثالث را داشت. قاضی فدرال با هشدار به خطر جانی، دستور توقف و اطلاع‌رسانی ۲۴ ساعته صادر کرد.

بر اساس اسناد قضایی که اخیراً از حالت محرمانه خارج شده‌اند، دولت ایالات متحده آمریکا برنامه‌های عملیاتی دقیقی برای اخراج گروهی از شهروندان ایرانی بازداشت‌شده طراحی کرده بود. این اسناد که روز پنجشنبه ۱۴ آبان در اختیار خبرگزاری آسوشیتدپرس قرار گرفتند، نشان می‌دهند که مذاکرات محرمانه‌ای بین مقامات آمریکایی و ایرانی برای بازگرداندن زندانیان در جریان جنگ ادامه داشته است.

جزئیات برنامه‌ریزی برای انتقال زندانیان

دولت دونالد ترامپ حتی تا اواسط ماه اکتبر برنامه‌هایی برای اخراج این افراد از طریق یک کشور ثالث داشت. تماس‌های دیپلماتیک دو کشور منجر به گفت‌وگو درباره صدور مدارک مسافرتی و بررسی مسیرهای انتقال شهروندان ایرانی شد، اما زمان دقیق اجرا یا حصول توافق نهایی هنوز شفاف نیست. صدها ایمیل میان مقامات مهاجرتی آمریکا حاکی از همکاری دو کشور برای بازگرداندن بیش از ۱۰۰ شهروند ایرانی از طریق پروازهای برنامه‌ریزی‌شده در سپتامبر ۲۰۲۵، دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ است.

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واکنش تند قاضی فدرال و دستور توقف

آنا ریس، قاضی فدرال رسیدگی‌کننده به این پرونده، در جلسه دادگاه روز ۱۵ اکتبر نسبت به خطرات بازگرداندن ایرانیان به کشوری که با آمریکا در جنگ است، به شدت ابراز نگرانی کرد. او با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهوری آمریکا درباره سرکوب معترضان در ایران، هشدار داد که بازگرداندن افراد می‌تواند آنها را با خطر جدی مرگ روبرو کند.

در پی این نگرانی‌ها، قاضی رییس دستور داد که دولت آمریکا هرگونه برنامه قطعی برای اخراج ایرانیان را ظرف ۲۴ ساعت به دادگاه اطلاع دهد. همچنین مقامات آمریکایی موظف شده‌اند دست‌کم پنج روز پیش از اجرای هرگونه اخراج، اطلاعیه کتبی ارائه کنند تا امنیت زندانیان تضمین شود.

اتهامات حقوقی و پیامدهای انسانی

این تصمیم پس از طرح شکایتی از سوی صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکایی اتخاذ شد که دولت ترامپ را به افشای اطلاعات محرمانه پناهجویان متهم کرده است. این نهاد حقوقی مدعی است که انتقال چنین اطلاعاتی به جمهوری اسلامی، امنیت افرادی که به دلیل ترس از پیگرد سیاسی درخواست پناهندگی کرده‌اند را به خطر می‌اندازد. وزارت امنیت داخلی آمریکا پیش‌تر این اتهامات را رد کرده است.

بر اساس گزارش‌های صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکایی، حداقل ۱۲ ایرانی بازداشت‌شده در هفته گذشته با دفتر حافظ منافع ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن تماس دریافت کرده‌اند. یاسمین چوبین، مدیر اجرایی این سازمان، گزارش داده است که یکی از بازداشت‌شدگان پس از اطلاع از احتمال بازگردانده شدن به ایران اقدام به خودکشی کرده است.

تغییرات سیاست مهاجرتی و موانع دیپلماتیک

سیاست دولت ترامپ در چارچوب تلاش برای اخراج شهروندان کشورهایی است که روابط دیپلماتیک سرد یا رسمی با آمریکا ندارند. این رویکرد منجر به فرستادن مهاجران به کشورهایی مانند السالوادور، کاستاریکا، پاناما و حتی جمهوری آفریقای مرکزی شده است. در ماه ژوئن نیز یک زن ایرانی در میان ۲۴ مهاجری بود که به این کشور آفریقایی اخراج شد.

اخراج شهروندان ایرانی از آمریکا در دهه‌های گذشته به دلیل نبود روابط دیپلماتیک و نگرانی از آزار و پیگرد، اقدامی کم‌سابقه بوده است. اما دولت کنونی با استفاده از کشورهای واسطه مانند پاکستان و تلاش برای دور زدن موانع دیپلماتیک، مسیرهای جدیدی را برای بازگرداندن اتباع ایرانی امتحان می‌کند که پیامدهای حقوقی و انسانی گسترده‌ای به دنبال داشته است.