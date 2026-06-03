ستاد برگزاری نماز جمعه Tehran برنامه برگزاری نماز جمعه عبادی- سیاسی را در تاریخ ۱۵ خرداد در حرم امام خمینی(ره) با امامت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری اعلام کرد. این نماز فرصتی برای تجدید بیعت با کارکرد امام خمینی پیش بینی شده است. در عین حال، خطیب موقت نماز جمعه تهران شکست آمریکا در تأمین امنیت خلیج‌فارس را بررسی کرد و مذاکرات ایران با بریتانیا و دیپلماسی ایران-مصر نیز مورد توجه قرار گرفت.

بر اساس گزارش ستاد برگزاری نماز جمعه، نماز جمعه عبادی- سیاسی هفته در تهران در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ در حرم مطهر امام خمینی(ره) با امامت حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جواد حاج علی اکبری برگزار خواهد شد.

محمدعلی انصاری، دبیر برگزاری مراسم بزرگداشت رحلت امام خمینی(ره) در نشست خبری، برنامه‌های روز ۱۵ خرداد را شرح داد و گفت: نماز جمعه در حرم مطهر حضرت امام برگزار می‌شود. ایشان افزودند که افرادی که در روز ۱۴ خرداد به دلیل احتمالی نتوانسته‌اند حضور یابند، می‌توانند در روز ۱۵ خرداد شرکت کنند و بیعت خود را با راه و خط امام خمینی تجدید نمایند.

در بخش دیگری از خبرها، خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به تحولات منطقه‌ای اعلام کرد که جهان شاهد ناتوانی آمریکا در تأمین امنیت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است. همچنین، گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و مصر صورت گرفته و روبیوith اعلام کرده که اگرچه مذاکرات با ایران ادامه دارد، اما این مذاکرات با瑞士 متفاوت است.

در بخش اقتصادی، قیمت سکه و طلا در روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد و برنامه آموزشی پرورش برای برگزاری امتحانات نهایی نیز اعلام گردید





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