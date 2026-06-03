Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

برنامه‌های نماز جمعه تهران، بیعت نوازی در مرقد امام و تحلیل تحولات منطقه‌ای

سیاست داخلی ایران News

برنامه‌های نماز جمعه تهران، بیعت نوازی در مرقد امام و تحلیل تحولات منطقه‌ای
نماز جمعه تهرانبیعت امام خمینیامامت حاج علی اکبری
📆6/3/2026 12:33 AM
📰SharghDaily
40 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 36% · Publisher: 68%

ستاد برگزاری نماز جمعه Tehran برنامه برگزاری نماز جمعه عبادی- سیاسی را در تاریخ ۱۵ خرداد در حرم امام خمینی(ره) با امامت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری اعلام کرد. این نماز فرصتی برای تجدید بیعت با کارکرد امام خمینی پیش بینی شده است. در عین حال، خطیب موقت نماز جمعه تهران شکست آمریکا در تأمین امنیت خلیج‌فارس را بررسی کرد و مذاکرات ایران با بریتانیا و دیپلماسی ایران-مصر نیز مورد توجه قرار گرفت.

بر اساس گزارش ستاد برگزاری نماز جمعه، نماز جمعه عبادی- سیاسی هفته در تهران در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ در حرم مطهر امام خمینی(ره) با امامت حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جواد حاج علی اکبری برگزار خواهد شد.

محمدعلی انصاری، دبیر برگزاری مراسم بزرگداشت رحلت امام خمینی(ره) در نشست خبری، برنامه‌های روز ۱۵ خرداد را شرح داد و گفت: نماز جمعه در حرم مطهر حضرت امام برگزار می‌شود. ایشان افزودند که افرادی که در روز ۱۴ خرداد به دلیل احتمالی نتوانسته‌اند حضور یابند، می‌توانند در روز ۱۵ خرداد شرکت کنند و بیعت خود را با راه و خط امام خمینی تجدید نمایند.

در بخش دیگری از خبرها، خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به تحولات منطقه‌ای اعلام کرد که جهان شاهد ناتوانی آمریکا در تأمین امنیت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است. همچنین، گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و مصر صورت گرفته و روبیوith اعلام کرده که اگرچه مذاکرات با ایران ادامه دارد، اما این مذاکرات با瑞士 متفاوت است.

در بخش اقتصادی، قیمت سکه و طلا در روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد و برنامه آموزشی پرورش برای برگزاری امتحانات نهایی نیز اعلام گردید

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

نماز جمعه تهران بیعت امام خمینی امامت حاج علی اکبری تحولات خلیج فارس قیمت سکه و طلا

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Qeytariye Parkında Bir Gencin Bıçaklanması: 4 Şüpheli Tespit EdildiQeytariye Parkında Bir Gencin Bıçaklanması: 4 Şüpheli Tespit EdildiTehran'da Qeytariye Parkı'nda bir genç öldürüldü ve nişanlısı olayı gözlemledi. Polis, dört şüpheliyi yakaladı.
Read more »

Tehrân'da Hava Durumu Kabul Edilebilir, Okullar ve İşyerleri Açık KalacakTehrân'da Hava Durumu Kabul Edilebilir, Okullar ve İşyerleri Açık KalacakTehran'daki hava kalitesi kabul edilebilir seviyelerde olduğu için yarın okullar, bankalar ve idari kurumlar açık kalacak.
Read more »

Tehran'da Sokak Satıcısı ÖlümüTehran'da Sokak Satıcısı ÖlümüTehran'da meydana gelen bir olayda, bir sokak satıcısı bir düellayı sırasında hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.
Read more »

Tehran'da Tram Testleri Başarıyla TamamlandıTehran'da Tram Testleri Başarıyla TamamlandıTehran'da test aşamasına geçen tram raylı sistem, şehir içi ulaşımın geleceğinde önemli bir rol oynayabilir.
Read more »

Aircraft carrier in the Strait of Hormuz? US moves to limit Tehran's access to cryptocurrenciesAircraft carrier in the Strait of Hormuz? US moves to limit Tehran's access to cryptocurrenciesWashington is upping the pressure on Iran by seeking to limit Tehran's use of cryptocurrencies.
Read more »

How to knock out Tehran in three steps: A strategy to defeat Iran by Donald TrumpTrump published a strategy to defeat Iran, describing how to knock out Tehran in three steps.
Read more »



Render Time: 2026-06-03 03:33:49