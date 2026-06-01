برنامه ثبتنام در طرح مشارکت در تولید ایرانخودرو از شنبه هفته جاری آغاز شده و بهصورت ۲۴ ساعته در حال انجام است.
متقاضیان میتوانند بدون محدودیت زمانی نسبت به انتخاب محصول و تکمیل ثبتنام اقدام کنند.
این طرح شامل متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیانی است که میخواهند جایگزینی خودروهای فرسوده را انتخاب کنند. متقاضیان تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۴ خرداد در همه ساعات شبانهروز میتوانند به سامانه فروش ایرانخودرو مراجعه کنند و نسبت به انتخاب محصول و تکمیل فرآیند ثبتنام اقدام کنند.
برخلاف برخی شایعات، هنوز امکان انتخاب در بخش قابل توجهی از محصولات و موعدهای تحویل وجود دارد و متقاضیان فرصت دارند با بررسی دقیقتر شرایط، گزینه متناسب با نیاز خود را انتخاب کنند. در این مدت، مهلت واریز وجهالضمان جهت شرکت در حراج شمش طلا ساعت ۲۴ امشب است
