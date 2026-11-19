اطلاعیه مهم بانک ملی ایران درباره ساعات کاری و لیست شعب کشیک فعال در روز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵. مشتریان می‌توانند با مراجعه به شعب منتخب از ساعت ۸ تا ۱۳ خدمات دریافت کنند.

بانک ملی ایران به منظور ارائه خدمات بانکی در روزهای تعطیل رسمی و پنجشنبه‌های هفته، برنامه‌ای ویژه را برای شعب منتخب خود در سراسر کشور ابلاغ کرده است. بر اساس این برنامه، روز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵، تعدادی از شعب این بانک به صورت کشیک و با حضور محدود کارکنان، فعال خواهند بود.

ساعات فعالیت و نحوه ارائه خدمات

بر اساس برنامه کاری نیمه دوم سال ۱۴۰۵ که توسط بانک ملی ایران منتشر شده است، ساعات حضور کارکنان در شعب و واحدهای اداری از تاریخ ۱ مهرماه تا پایان سال مشخص گردیده است. طبق این دستورالعمل عملیاتی، کارکنان واحدهای صف و ادارات امور شعب موظفند در روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۷:۴۵ صبح تا ۱۳:۱۵ ظهر در محل کار خود حاضر باشند.

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این زمان‌بندی دقیق برای اطمینان از پوشش کامل خدمات در ساعات اداری تنظیم شده است. همچنین مشخص شده است که زمان ارائه خدمات بانکی به مشتریان از ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۳ بعدازظهر ادامه دارد. این بازه زمانی برای مشتریان تعیین شده تا بتوانند بدون نیاز به حضور طولانی‌مدت، به امور مالی خود رسیدگی کنند.

لیست شعب کشیک فعال در روز مورد نظر

فعالیت شعب در روزهای پنجشنبه به شکل کشیک انجام می‌شود، به این معنا که همه شعب بانک ملی در این روز فعال نیستند و تنها شعب منتخب برای پاسخگویی به مشتریان آماده‌اند. تعداد و فهرست شعب کشیک در هر استان با توجه به تصمیم استانداری و برنامه اعلامی بانک تعیین می‌شود. بنابراین، مراجعه به سایت بانک یا تماس با مرکز تماس قبل از رفتن به شعبه توصیه می‌شود.

شعب منتخب در استان آذربایجان شرقی در روز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر در حوزه‌های مختلف تبریز و سایر شهرها فعال هستند. در حوزه شمال تبریز، شعب واقع در خیابان ششگلان، خیابان سرباز شهید، خیابان ستارخان، خیابان عباسی و راسته بازار شامل فعالیت می‌شوند.

علاوه بر موارد ذکر شده، شعب استاد جعفری و سایر واحدها نیز در این لیست قرار دارند. در حوزه غرب تبریز، شعب واقع در میدان میوه و تره‌بار، شرکت نفت، خسروشاه، شهر جدید سهند، قدس تبریز، اسکو، ایلخچی و سردرود فعال خواهند بود. این تفکیک جغرافیایی به مشتریان کمک می‌کند تا نزدیک‌ترین شعبه فعال را پیدا کنند.

ساعات کاری سایر مناطق و شعب کشیک

در حوزه جنوب تبریز، شعب آل هاشم، خیابان خیام، مقصودیه و منتظری تبریز پاسخگوی مشتریان هستند. همچنین شعب در حوزه‌های مرند، جلفا و شبستر به شرح زیر فعال‌اند: مرند، بازار مرند، کشکسرای، زنوز، هادیشهر، جلفا، گمرک، پل چوبی، باجه گمرک نوردوز، شبستر، شندآباد شبستر، شرفخانه، صوفیان، تیل شبستر، کافی الملک شبستر، خامنه، سیس، نظرلو، کوزه کنان و وایقان.

شعب کشیک بانک ملی ایران در استان لرستان در روز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵، از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ فعال هستند. این لیست شامل شعب ممتاز خرم آباد، ممتاز بروجرد، رودکی بروجرد، خیبر دورود، شهید بهشتی دورود، مرکزی ازنا، مومن آباد ازنا، مرکزی الیگودرز، میدان امام الیگودرز، خیابان امام کوهدشت، هفت تیر پلدختر، آیت الله بروجردی، الشتر امام، نورآباد و ولی عصر کرمان می‌شود.

در ادامه این لیست، شعب کرمان با کدهای ۱۷۰۸۰۰۶ تا ۱۷۰۸۲۷۱، شامل خیابان جهاد سازندگی، دکتر باهنر، استاد مطهری، کارخانه سیمان، امام خمینی زرند، امیرکبیر رفسنجان، مقداد سیرجان، شهربابک، بلوار امام بم، ۱۷ شهریور جیرفت، قلعه گنج و بافت در روز پنجشنبه فعال‌اند. این برنامه‌ریزی دقیق نشان‌دهنده تلاش بانک ملی ایران برای دسترسی همگانی‌تر به خدمات بانکی در روزهای هفته است.