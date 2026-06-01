رییس پلیس راهور تهران در نشست خبری چگونگی مدیریت ترافیک و تخصیص پارکینگ‌های مختلف برای مراسم سی‌وهفتم ارتحال امام خمینی ره در حد دوصد هزار نفر هشدار داده.

سردار سید ابوالفضل موسوی پور در نشست خبری برگزار شده صبح امروز در مورد تدابیر ترافیکی پلیس راهور برای تسهیل روند رفت و آمد در مراسمذهبی ارتحال امام خمینی ره، برنامه‌ریزی‌های دقیقی را ارائه کرد.

بر اساس اعلام مقامات، سی و هفتمین مراسم یادبود امام راحل در پنجشنبه چهارده خرداد ماه در حوزه مرقد مطهرش با شرکت حدود هشت怎么能 استان و پیش‌بینی translates to presence of up to one hundred thousand peopleplanned. به منظور مدیریت ترافیک و جلوگیری از ازدحام، پلیس راهور تهران محدودیت‌هایی در برخی محورها اعمال خواهد کرد و ششده پارکینگ اختصاصی به نام اعداد یک تا هشت در دسته‌بندی شده است.

پارکینگ شماره یک متعلق به سپاه رسول الله و در مقابل بخشداری آفتاب قرار دارد. پارکینگ دوم برای اتوبوس‌های شرکت واحد در ضلع شمالی بزرگراه علامه عسگری تداوم دارد. پارکینگ سوم مربوط به شهرهای شرقی استان تهران مانند ورامین و قرچک است که از پشت امامزاده وارد می‌شوند. پارکینگ چهارم برای استان‌های البرز و قزوین تعبیه شده و از آزادگان قبل از پل آیت‌الله سعیدی وارد شده و از ضلع جنوب دانشگاه آزاد می‌گذرد.

پارکینگ پنجم برای استان قم، مرکزی و اصفهان در نظر گرفته شده و از شمال به سمت جنوب قم به حرکت تهران و از زیرگذر نمایشگاه در ضلع شمال شرقی دانشگاه شاهد وارد می‌شود. پارکینگ ششم مربوط به شهرهای شهریار، رباط‌کریم، بلوار first او and جاده درختی اسلامشهری است و از ضلع شمالی دانشگاه آزاد رد می‌شود.

پارکینگ هفتم اختصاصی استان سمنان است و مانند سال گذشته از جاده امام رضا و پل کمربرندی ورامین و درب گلدسته میدان شهدا استفاده خواهد شد. علاوه بر این، بخش بزرگی از شهروندان با خودروهای شخصی می‌توانند از پارکینگ شماره هشت استفاده کرده و از خلیج فارس به سمت جنوب از طریق پل علامه عسگری وارد منطقه مراسم و از باب اسلام درب سی‌وهفتم آبان عبور کنند. همچنین از راه جاده شهید رجایی نیز می‌توان وارد شد.

این تدابیر به منظور کاهش ازدحام و تسهیل دسترسی به حرم مطهر امام راحل اتخاذ شده است





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

پلیس راهور مراسم رحلت امام خمینی پارکینگ محدودیت ترافیک مدیریت رفت و آمد تهران

United States Latest News, United States Headlines