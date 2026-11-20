جدول کامل پخش فیلم‌های جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ شبکه‌های سیما. پخش حمله به اچ۳ و در بروژ در ساعت ۱۷؛ لیست دقیق ساعت و نام آثار سینمایی و انیمیشن.

شبکه‌های تلویزیون ایران در روز جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵، انتخابی غنی و متنوع از آثار سینمایی داخلی، خارجی و انیمیشن‌های جذاب را برای تماشای مخاطبان در نظر گرفته‌اند. این برنامه‌ریزی شامل آثار ماندگاری چون " حمله به اچ۳"، " به وقت شام" و " مهمان مامان" است که هر کدام از سبک‌ها و موضوعات مختلفی را پوشش می‌دهند.

پخش حمله به اچ۳ و در بروژ در ساعت ۱۷

در بازه زمانی عصر، دو فیلم مهم با موضوعات متفاوت روی آنتن می‌روند. فیلم "حمله به اچ۳" به کارگردانی شهریار بحرانی ساعت ۱۸ پخش می‌شود و به عملیات هوایی نیروی هوایی ایران در جریان جنگ تحمیلی برای بمباران پایگاه‌های هوایی اچ۳ عراق در نزدیکی مرز اردن می‌پردازد. این اثر داستانی جنگی و حماسی را روایت می‌کند.

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همچنین فیلم "در بروژ" با بازی کالین فارل، برندان گلیسون و رالف فاینس ساعت ۱۷ پخش خواهد شد. این فیلم درباره دو آدم‌کش ایرلندی است که پس از ناکامی در یک مأموریت، به شهر تاریخی بروژ در بلژیک فرستاده می‌شوند و درگیری‌های پیچیده‌ای را تجربه می‌کنند.

سینمای اجتماعی و تاریخی به رنگ آفتاب و سه ماهی

فیلم سینمایی جدید "به رنگ آفتاب" به کارگردانی کاران سینگ تیاگی، با بازی آکشی کومار، رانگاناتان مدهوان و آنانیا پاندی، ساعت ۱۶ پخش می‌شود. این فیلم به ماجرای قتل‌عام جلیان‌والا باغ در هند در دوران استعمار بریتانیا می‌پردازد و داستان وکلاتی هندی است که پس از آگاهی از ابعاد جنایت و پنهان‌کاری‌ها، تصمیم می‌گیرد حقیقت را آشکار کند و مسئولان این کشتار را به دادگاه بکشاند.

فیلم سینمایی "سه ماهی" به کارگردانی حمیدرضا قربانی ساعت ۱۰ صبح با زیرنویس ویژه ناشنوایان پخش می‌شود. داستان درباره زنی به نام الهام است که به عارضه مغزی مبتلا شده و برای پذیرش یا رد عمل جراحی با تردید روبه‌روست. هانیه توسلی، علیرضا کمالی، بابک کریمی، بهرام شاه‌محمدلو، امید روحانی و رؤیا افشار در این فیلم بازی کرده‌اند.

مهمان مامان و به وقت شام در سکانس‌های اصلی

فیلم خاطره‌انگیز "مهمان مامان" ساخته داریوش مهرجویی ساعت ۲۰:۳۰ پخش می‌شود. در این فیلم، مادر خانواده باخبر می‌شود که خواهرزاده‌اش به همراه همسر تازه‌عروس خود قرار است به خانه آن‌ها بیاید. او که امکانات کافی برای پذیرایی ندارد، با کمک همسایه‌ها مقدمات یک مهمانی آبرومندانه را فراهم می‌کند. گلاب آدینه، حسن پورشیرازی، پارسا پیروزفر، امین حیایی، فریده سپاه‌منصور و نسرین مقانلو در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم "به وقت شام" ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا نیز ساعت ۱۷ روی آنتن می‌رود. این فیلم داستان یونس و علی، پدر و پسر خلبانی را روایت می‌کند که مأموریت دارند با پرواز یک هواپیمای ایلوشین از تدمر به سمت دمشق، مردم گرفتار در مناطق تحت سلطه داعش را نجات دهند.

سایر آثار سینمایی و انیمیشن‌های تلویزیون

سینمای ملی و خارجی در طول این روز ادامه دارد. فیلم "اورست" به کارگردانی بالتازار کرماکور ساعت ۱۳ پخش می‌شود و داستان گروهی از کوهنوردان را روایت می‌کند که در مسیر صعود به بلندترین قله جهان با کولاکی سهمگین و حوادثی مرگبار روبه‌رو می‌شوند. همچنین فیلم "سامورایی در زمان" ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود که داستان سامورایی‌ای است که پس از برخورد صاعقه، ناگهان خود را در زمان حال و در محل فیلم‌برداری یک اثر تاریخی می‌بیند.

انیمیشن سینمایی "چارلی قهرمان" ساعت ۱۴ پخش خواهد شد و داستان درباره پسری به نام ویلی است که آرزو دارد ابرقهرمان باشد، اما با تولد برادر کوچکش چارلی که قدرت‌های ویژه‌ای دارد، احساس می‌کند توجه خانواده را از دست داده است. این دو برادر در ادامه باید اختلاف‌های خود را کنار بگذارند و برای نجات شهر متحد شوند. فیلم "یگان ویژه" نیز ساعت ۱۴ پخش می‌شود و درباره جوانی است که پس از کشته شدن پدر و برادر پلیس خود به دست خلافکاران، تصمیم می‌گیرد به نیروهای یگان ویژه بپیوندد و با باند تبهکاران مقابله کند.

سینمای ایران صبح جمعه با "سه ماهی" ساعت ۱۰ آغاز می‌شود. فیلم "حکومت نظامی" به کارگردانی کوستا گاوراس ساعت ۱۰ صبح پخش می‌شود و داستان درباره گروهی از چریک‌های چپ‌گراست که کنسول برزیل و یک آمریکایی را گروگان می‌گیرند. فیلم "تیل" ساعت ۱۹ روی آنتن می‌رود و داستان واقعی امت تیل، نوجوان سیاه‌پوستی را روایت می‌کند. فیلم "والدی قهرمان" ساعت ۹ صبح و "تکه‌های گمشده" ساعت ۲۳ پخش می‌شوند. فیلم "سارقان اتومبیل سوار" ساعت ۰۰:۳۰ بامداد و "حماسه قهرمانان" ساعت ۲۱ روی آنتن هستند.