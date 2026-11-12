برنامه کامل مراسم عزاداری ایام فاطمیه در زینبیه تا ۲۳ آبان

مراسم عزاداری ایام فاطمیه میزبان سخنرانی حجت‌الاسلام رفیعی و نوای میثم مطیعی است. جزئیات کامل برنامه زینبیه تا شامگاه ۲۳ آبان را مطالعه کنید.

مراسم عزاداری ایام فاطمیه ، به میزبانی مقام معظم رهبری، از ساعات پایانی روز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ آغاز شده و تا شامگاه شنبه ۲۳ آبان ماه به پایان خواهد رسید. این برنامه‌های معنوی با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در حرم مطهر زینبیه و حضور گسترده مردم در جوار مزار آیت‌الله مصطفی خمینی شروع شد و با سخنرانی‌های تخصصی و نوحه‌سرایی‌های اثرگذار همراه بود.

جزئیات مراسم آغازین و قرائت توسل

بر اساس گزارش رسمی رسانه‌های مرتبط با دفتر مقام رهبری، مراسم شب اول که مصادف با پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵ بود، با قرائت دعای توسل توسط آقای مهدی سماواتی آغاز شد. پس از این بخش معنوی، مصائب و رنج‌های اهل بیت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم به طور مفصل مورد استناد و یادآوری قرار گرفت و فضای مراسم به سمت تبیین تاریخی و معنوی حرکت کرد.

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تبیین روش‌های دفاعی حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی به ایراد سخنرانی پرداخت و بر روش‌های منحصر‌به‌فرد حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها برای دفاع از مظلومیت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام تأکید ورزید. ایشان در این گفتار با اشاره به اقدامات عملی و کلامی حضرت صدیقۀ طاهره، ابعاد مختلف مبارزه ایشان را بازخوانی کردند.

حجت‌الاسلام رفیعی تصریح کرد که حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف رسانه‌ای و سیاسی مانند سخنرانی‌های عمومی، گفتگوهای چهره‌به‌چهره با افراد تأثیرگذار، حضور میدانی فعال و نگارش وصیت‌نامه سیاسی، قیامی گسترده را شکل داد. ایشان خاطرنشان ساختند که این دفاع تا لحظه شهادت و بدون هیچ‌گونه بازگشت از جهاد تبیین در عرصه‌های مختلف ادامه یافت.

نوحه‌سرایی میثم مطیعی و ادامه مراسم تا ۲۳ آبان

بخش پایانی مراسم شب اول با نوحه‌سرایی و روضه‌خوانی آقای میثم مطیعی همراه بود. این بخش از مراسم با فضای عاطفی و سوگواری برای ام‌الائمه سلام‌الله‌علیها همراه بود و تأثیر عمیقی بر حاضرین در مراسم گذاشت. حضور مردم در این مراسم نشان‌دهنده توجه ویژه آن‌ها به اعیاد و ایام شهادت اهل بیت است.

برنامه‌ریزی شده است که مراسم عزاداری ایام فاطمیه در زینبیه، که هر شب از نماز مغرب و عشاء آغاز می‌شود، تا شامگاه شنبه ۲۳ آبان ادامه یابد. این برنامه‌ها ادامه‌دهنده مسیر تبیینی و معنوی هستند و انتظار می‌رود با حضور بیش از پیش مردم در روزهای باقی‌مانده همراه باشد.