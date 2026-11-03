برنامه شورای فرهنگ عمومی برای مقابله با هالووین در جوانان چیست

قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی از نقشه مهندسی فرهنگی و تقویت ورزش همگانی برای مقابله با ترویج هالووین در میان جوانان ایرانی خبر داد و بر ضرورت صیانت از هویت اسلامی تاکید کرد.

برگزاری مناسبت‌های غربی مانند هالووین در میان بخشی از جوانان ایرانی که در سال‌های اخیر با حضور در شبکه‌های اجتماعی و استفاده از نمادهای خاص دیده شده است، واکنش‌هایی را در سطح رسانه‌ها و فضای مجازی به همراه داشته است. در پی انتشار تصاویر مرتبط با این مراسم و مطالبات مطرح شده توسط کاربران خبرگزاری فارس مبنی بر ضرورت مقابله با ترویج چنین مناسبت‌هایی، خبرگزاری فارس برای دریافت پاسخ از نهاد متولی این امر به شورای فرهنگ عمومی کشور مراجعه کرد. این در حالی است که مسؤولان فرهنگی سال‌هاست بر صیانت از هویت ایرانی و مقابله با فرهنگ‌های وارداتی تاکید می‌کنند، اما همواره پرسشی اصلی درباره برنامه عملیاتی و مشخص برای مواجهه با این روند وجود داشته که اکنون پاسخ آن از سوی دبیر این شورا ارائه شده است.

سیاست‌های کلی و نقشه مهندسی فرهنگی

قادر آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، در پاسخ به این پرسش که این شورا برای مقابله با پدیده‌هایی مانند هالووین چه برنامه مشخصی دارد، تاکید کرد که رسالت اصلی این نهاد صیانت و حراست از فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی است. وی افزود که موضوع هویت ایرانی و اسلامی به عنوان یکی از نخستین محورها در نقشه مهندسی فرهنگی کشور مورد توجه قرار گرفته است و این نقشه با برش استانی در ۳۰ استان کشور نیز اجرا شده است. طبق گفته آشنا، در بررسی مسائل فرهنگی استان‌ها، مواردی همچون ارزش‌های دینی، خانواده و سبک زندگی، آسیب‌های اجتماعی، اقتصاد، فرهنگ و هنر، سواد رسانه‌ای و فضای مجازی مورد توجه ویژه قرار گرفته و همه استان‌ها بر ترویج و تبلیغ فرهنگ دینی و ایرانی تاکید دارند.

Also read مذاکرات ایران و آمریکا و توقف جام ملت‌های آسیا در عربستان

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور همچنین به تأثیرگذاری رسانه‌های غربی بر سبک زندگی اشاره کرد و اظهار داشت که نظام فرهنگی غرب سعی دارد فرهنگ خود را از طریق امپراتوری رسانه‌ای‌اش بر دیگران تحمیل کند. او افزود که در این فرآیند، غرب با القای الگوهای خاص برای شادی و زندگی، سعی در تغییر سبک زندگی سایر ملت‌ها دارد. با این حال، آشنا تصریح کرد که برای جدی گرفتن این موضوع و ارائه گزارش به دولت، جلسه‌ای در محضر دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شده است. بر اساس این تصمیم، بخشنامه‌ای به سراسر کشور ابلاغ شده تا تمامی فعالیت‌های فرهنگی و هنری استان‌ها مبتنی بر برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی باشد و برنامه‌های فیلم، سینما، تئاتر و هنر حول محور هویت ایرانی محوردهی شوند.

تاکید بر توسعه ورزش همگانی و نشاط جوانان

قادر آشنا در بخش دیگری از سخنان خود، رویکرد شورا را نه صرفاً مقابله منفی با فرهنگ غربی، بلکه تقویت مثبت داشته‌های خودی دانست. وی خاطرنشان کرد که نباید موضوع را تنها به تقلیل فرهنگ غربی و بیان اینکه آن بد است محدود کرد، بلکه باید بررسی شود که آیا ما در ترویج آیین‌ها، رسوم، مشاهیر و مفاخر خود کوتاهی کرده‌ایم یا خیر. آشنا با اشاره به تفاوت فضای فرهنگی نسل جدید با نسل گذشته، بر این نکته تاکید کرد که جوان امروز به شادی و نشاط نیاز دارد و مسئولان فرهنگی باید با توجه به تغییر زیست‌جهان و فضای رسانه‌ای، به این نیاز توجه کنند. او معتقد است که ورزش همگانی می‌تواند پاسخگوی این نیاز باشد، چرا که علاوه بر شادی و نشاط، به سلامت جسم و روح جوانان نیز کمک می‌کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور گفت که ایران سالن‌های ورزشی فراوانی دارد که اغلب بلااستفاده یا کم‌استفاده هستند. بر اساس مصوبات ابلاغ شده، ارتقای فرهنگ ورزش همگانی یکی از اقدامات کلیدی است و دستگاه‌هایی چون وزارت ورزش و جوانان، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شهرداری‌ها باید از این ظرفیت‌ها برای استفاده جوانان بهره ببرند. آشنا خاطرنشان کرد که اگرچه تمرکز زیادی بر ورزش قهرمانی وجود داشته، اما ورزش خانوادگی و همگانی نیز می‌تواند با ایجاد انرژی و نشاط، بخشی از هم‌افزایی میان دستگاه‌ها باشد. او تاکید کرد که این همکاری میان نهادهای مختلف، راهکاری برای پر کردن اوقات فراغت جوانان با فعالیت‌های سالم است.

همکاری چندجانبه نهادهای دولتی و آموزشی

قادر آشنا در پایان درباره نقش دستگاه‌های مختلف در مواجهه با مسائل فرهنگی بیان کرد که مسائل اجتماعی چندبعدی هستند و نمی‌توان آنها را تک‌بعدی یا منحصر به یک نهاد دید. وی با اشاره به جایگاه وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از دستگاه‌های پایه، اعلام کرد که این وزارتخانه مسئولیت پیگیری این مسائل را دارد، اما باید واقعیت‌ها نیز دیده شوند. آشنا گفت که آموزش و پرورش تمام اختیارات و امکانات را در اختیار ندارد و اجرای برنامه‌های فرهنگی، برگزاری جشن‌ها و اردوها نیازمند بودجه و امکانات لازم است. او تأکید کرد که وزیر آموزش و پرورش و معاون پرورشی ایشان در میدان حضور دارند، اما تحقق اهداف فرهنگی نیازمند تخصیص منابع و همکاری سایر دستگاه‌ها برای فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم است.