برنامه مسابقات کشتی آزاد امروز: رقابت های جذاب در اوزان مختلف

برنامه مسابقات کشتی آزاد امروز با حضور چهره های مطرح و نویدبخش رقابت های دیدنی در اوزان 57، 65، 70، 79، 97، 61، 74، 86، 92 و 125 کیلوگرم. رقابت ها در مراحل مقدماتی، نیمه نهایی، رده بندی و فینال برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام شده، مسابقات کشتی آزاد در اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم امروز برگزار می شود. این رقابت ها که از اهمیت بالایی برخوردار است، فرصتی را برای کشتی گیران جوان و باتجربه فراهم می کند تا توانایی های خود را به نمایش بگذارند و برای کسب مدال طلا، نقره و برنز به رقابت بپردازند. شنبه بیست و دوم فروردین ماه، روزی پر از هیجان برای دوستداران کشتی خواهد بود، چرا که شاهد برگزاری مسابقات در مراحل مقدماتی، نیمه نهایی، رده بندی و فینال خواهیم بود.

برنامه مسابقات به این شرح است: مقدماتی از ساعت 9 تا 11:30، نیمه نهایی از ساعت 14:30 و رده بندی و فینال 5 وزن نخست از ساعت 15:30 برگزار خواهد شد. این برنامه ریزی دقیق، اطمینان می دهد که تماشاگران می توانند از تماشای تمامی مسابقات در یک روز لذت ببرند.\در وزن 61 کیلوگرم که 11 کشتی گیر حضور دارند، احمد محمدنژاد جوان، پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با برنده دیدار میان توشیهیرو هاسه گاوا از ژاپن و آسیل آیتاکین از قزاقستان مسابقه خواهد داد. این وزن، یکی از اوزان پر رقابت این مسابقات است و حضور کشتی گیران بااستعداد، نویدبخش مبارزات دیدنی است. در وزن 74 کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در دور اول با کاروناپلی از سریلانکا روبرو خواهد شد. در صورت پیروزی، او در دور دوم با برنده دیدار میان یوشینوسوکه آئویاگی، دارنده مدال طلا و برنز جهان از ژاپن، و سومیابازار زاندانبود از مغولستان رقابت خواهد کرد. این وزن با حضور 14 کشتی گیر، یکی از سخت ترین وزن ها به شمار می رود و پیروزی در آن، نشان دهنده آمادگی بالای کشتی گیران خواهد بود. کامران قاسم پور در وزن 86 کیلوگرم، پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با برنده مبارزه میان یودای تاکاهاشی از ژاپن و نماینده سریلانکا به رقابت می پردازد. وزن 86 کیلوگرم نیز با حضور 15 کشتی گیر، صحنه نبرد برای کسب عنوان قهرمانی خواهد بود. در وزن 92 کیلوگرم، محمدمبین عظیمی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده مبارزه میان کومار پونیت از هند و تاکاهاشی ایشیگورو از ژاپن مبارزه خواهد کرد. این وزن با حضور 12 کشتی گیر، از جمله اوزان جذاب این رقابت ها محسوب می شود.\در سنگین وزن، یعنی وزن 125 کیلوگرم، امیرحسین زارع پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با برنده مبارزه میان نامبارداگوا باتبایار از مغولستان و یدیگه کاسیمبک از قزاقستان رقابت خواهد کرد. وزن 125 کیلوگرم با حضور 11 کشتی گیر، همواره از وزن های پربیننده و جذاب مسابقات کشتی است و مبارزات این وزن، معمولا با هیجان زیادی همراه است. این مسابقات، فرصتی عالی برای ارتقای سطح کشتی آزاد ایران و همچنین محک زدن توانایی های کشتی گیران ایرانی در برابر حریفان قدرتمند بین المللی است. حضور کشتی گیران جوان در کنار کشتی گیران باتجربه، نویدبخش آینده ای روشن برای کشتی ایران است. تمام این مسابقات با رعایت دقیق قوانین و مقررات بین المللی کشتی و با حضور ناظران و داوران مجرب برگزار خواهد شد تا عدالت در تمامی رقابت ها برقرار گردد. امید است که کشتی گیران ایرانی با ارائه بهترین عملکرد خود، بتوانند افتخارات فراوانی را برای کشور به ارمغان بیاورند و دل میلیون ها ایرانی را شاد کنند. این رقابت ها، یک رویداد ورزشی مهم است که می تواند شور و نشاط را در جامعه زنده کند و جوانان را به ورزش و فعالیت های بدنی تشویق نماید





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

صعود ۴ آزادکار ایران به نیمه نهایی قهرمانی آسیا/ خواری به گروه بازنده ها رفتنمایندگان وزن‌های ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم ایران راهی مرحله نیمه نهایی کشتی آزاد قهرمانی آسیا شدند و ابراهیم خواری در وزن ۵۷ کیلوگرم نیز به گروه بازنده‌ها رفت.

Read more »

تیم کشتی آزاد جوانان ایران قهرمان آسیا شدرقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا روزهای 2 و 3 مردادماه در شهر سیراچا کشور تایلند برگزار شد و در پایان تیم ایران توسط علی خرمدل در وزن 65 کیلوگرم، علی کرم‌پور در وزن 70 کیلوگرم، علی رضایی در وزن 74 کیلوگرم، ابوالفضل بابالو در وزن 97 کیلوگرم، امیررضا معصومی در وزن 125 کیلوگرم به مدال طلا، مجید باقری در وزن 79 کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی در وزن...

Read more »

کشتی آزاد قهرمانی کشور: معرفی نفرات برتر مرحله اول انتخابی تیم ملیرقابت‌های ۵ وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی کشور به عنوان مرحله نخست انتخابی تیم ملی با معرفی نفرات برتر به پایان رسید. میلاد ولی زاده، یاسین رضایی، حسین ابوذری، امیدرضا سهیلی و مجتبی گلیج در وزن های 57، 65، 74، 86 و 97 کیلوگرم به ترتیب قهرمان شدند.

Read more »

صعود قاسمپور، علیزاده و زارع به نیمه نهایی تورنمنت رنکینگ آلبانیآزادکاران اوزان ۹۲، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم ایران با شکست رقبای خود راهی مرحله نیمه نهایی تورنمنت رنکینگ آلبانی شدند.

Read more »

چرخه جدید تیم ملی کشتی آزاد اعلام شدتهران- ایرنا- فدراسیون کشتی اصلاحیه جدید چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد را برای تعیین تکلیف وزن‌های ۷۰، ۷۴، ۷۹، ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم اعلام کرد.

Read more »

برنامه مسابقات کشتی آزاد امروز در اوزان مختلفبرنامه مسابقات کشتی آزاد در اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم اعلام شد. کشتی گیران ایرانی در این مسابقات به مصاف حریفان خود می روند. در این خبر به حریفان و برنامه مسابقات کشتی گیران ایرانی اشاره شده است.

Read more »