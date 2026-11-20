دستور کار هفته آینده مجلس شورای اسلامی شامل بررسی سوال زینب قیصری از وزیر کار، احمد میدری و لوایح امنیتی و اقتصادی است. جلسه علنی روز یکشنبه اول آذر برگزار می‌شود.

دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی برای هفته آینده، شامل بررسی سوالات نمایندگان و لوایح متعدد است. این جلسات در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه یعنی اول، سوم و چهارم آذرماه تشکیل خواهند شد.

سوال نماینده تهران از وزیر کار و رفاه اجتماعی

یکی از محورهای اصلی برنامه آینده مجلس، بررسی سوال زینب قیصری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است. زینب قیصری سوال خود را از احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرده است.

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روند بررسی لایحه‌های اقتصادی و رفاهی در مجلس

نمایندگان در هفته آینده به بررسی گزارش‌های متعدد کمیسیون‌های تخصصی خواهند پرداخت. کمیسیون اقتصادی گزارش لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی را بررسی می‌کند.

همچنین، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه نیز در دستور کار قرار دارد. نمایندگان گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهی عمومی را نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.

مسائل امنیتی و مرزی در دستور کار نهایی

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر را ارائه خواهد داد.

رسیدگی به لایحه موافقت پیشگیری از حوادث در دریای خزر نیز از دیگر موضوعات مهم این هفته است. همچنین طرح یک فوریتی اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و تعیین ضوابط انتصاب وزیر اطلاعات در دستور کار قرار دارد.

لایحه‌های فرهنگی، قضایی و اجتماعی نمایندگان

کمیسیون صنایع و معادن گزارش لایحه اصلاح تبصره یک ماده دو قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی را ارائه می‌دهد. این اقدام نشان‌دهنده توجه ویژه مجلس به مسائل فرهنگی و هنری است.

در حوزه قضایی نیز طرح دو فوریتی الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی در خصوص مقابله با استفاده غیر مجاز از برق برای استخراج رمز ارز بررسی خواهد شد.