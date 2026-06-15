برنامه دولت برای افزایش کالابرگ و تسهیل تولید و تجارت

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد که قصد دارد کالابرگ دهکهای پایین را افزایش دهد و این مساله در دستور کار است. وی همچنین اظهار داشت که تمام ظرفیتهای بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصاد ی و دارایی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در مورد برنامه دولت برای افزایش کالابرگ گفت: قصد داریم تا کالابرگ دهکهای پایین را افزایش دهیم و این مساله حتما در دستور کار است.
این مساله به منابع دولت وابسته است که امیدواریم این اتفاق بیفتد. وی درباره تضمینهای لازم مبنی بر اینکه بسته تسهیل تولید و تجارت به سرنوشت برخی بستههای اجرا نشده دچار نشود گفت: وقتی صحبت از تسهیل میشود لزوما به معنای حمایت مالی نیست بلکه این حمایتها به معنای رفع موانع تولید است. برای مثال خروجی ترخیص کالاهای اساسی در دوران جنگ دو برابر شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: الحمدالله در دوره جنگ وفور کالاهای اساسی را داشتیم و تسهیلگریهایی در حوزه تجارت و مالیات اتفاق افتاد. نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان فقط تسهیلگری مالیاتی در سه هفته انتهای سال داشتیم. همین الان هم این برنامه در جریان است. طبیعتا ما نمیتوانیم مالیات همه فعالان اقتصادی را ببخشیم.
در آن صورت عملاً دیگر دولت هیچ منابعی برای پرداخت حقوق کارگران، انجام پروژههای عمرانی و بیمه سلامت بازنشستگان، تامین مالی، یارانهها و کالابرگ نخواهد داشت. اینها منابعی است که در جاهای مختلف جمع میشود تا بتواند پرداخت شود.
مدنیزاده با اشاره به مصوبات جلسه امروز شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: کسانی کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی وارد کردند و قرار بود دولت به آنها ارز ترجیحی بدهد، این افراد یک طلبی از دولت دارند که مدتی زمان برده است. ما در وزارت اقتصاد وظیفه خود را انجام دادیم. با تک تک افرادی که از دولت ادعای طلب داشتند نشستهایی را برگزار کردیم و مشخص شد مجموعه بدهی دولت چه میزان است.
در حال حاضر پرداخت مطالبات در فرایند تصویب دولت است و انشالله راهکاری برای پرداخت اتخاذ شود. وی ادامه داد: مورد بعدی فرایندهای تسهیل تجارت و تولید بود که ما در مجموعه وزارت اقتصاد با مجموعه اتاق بازرگانی کار مشترکی را انجام دادیم. مجموعهای از مصوباتی که به لحاظ محتوایی بتواند در تجارت و توزیع کالا گرهگشایی کند. در کشور آسیبشناسی انجام داده بودند در خصوص اینکه چرا بعضی مصوبات در عمل اجرا نشده که راهکارهایی را پیشنهاد دادند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تکالیف بانکها به منظور تامین مالی بیان کرد: تمام ظرفیتهای بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است. برای حمایت از واحدهایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم خسارت دیدند تلاش میکنیم که در اولویت تسهیلات بانکی قرار دارند. به گفته مدنیزاده صندوقهای بازسازی در بورس تشکیل شده است.
همچنین استمهال اعتبار مالیاتی برای بنگاهها در برنامهمان است که به زودی آغاز میشود. این هفته با دستگاههای اجرایی که متولی برخی بنگاههای اقتصادی هستند تفاهمنامه و فرآیندها را نهایی میکنیم. وی افزود: از هفته آینده نیز لیست بنگاهها، وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط را به ما میدهند و ما به سیستم بانکی ابلاغ میکنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای جنگ رمضان گفت: طی سه ماه گذشته، دولت در تلاش بود تا آثار جنگ در اقتصاد ایران به کمترین میزان ممکن حس و موانع از سر راه تولید و کسبوکار برداشته شود. او ادامه داد: امروز باید اذعان داشت شاید با توافقی که به دست آمده است، جنگ به پایان رسیده باشد؛ اما جنگ اقتصادی تازه شروع شده و با همین دیدگاه مسیر را ادامه میدهیم.
مدنیزاده همچنین اظهار امیدواری کرد که تابلو بورس همیشه سبز بماند. کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائممقام دبیر شورای گفتوگو از لزوم برگزاری منظم نشستها و حتی برگزاری جلسات فوقالعاده صحبت کرد و در ادامه به آماده شدن یک تفاهمنامه پنججانبه برای یکپارچه شدن دستگاههایی که در حوزه قوانین اقتصادی با هم درگیر هستند، خبر داد تا به کمک آن محیط کسبوکار کشور به سمت تسهیل بیشتر حرکت کند.
بر اساس اظهارات او پیشنویس تفاهمنامه پنججانبه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیأت دولت و اتاق ایران تدوین شده و در حال طی فرآیند بررسی، تأیید و امضای طرفهاست. وی بیان کرد: اعتقاد داریم نهاییسازی این تفاهمنامه، زمینهساز ارتقای انسجام، هماهنگی و همافزایی در راستای بهبود محیط کسبوکار خواهد بود. این تفاهمنامه به زودی در یکی از جلسات شورای گفتوگو امضا میشود.
در بخش دیگری از این نشست، مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی که پیش از این در نشستهای شورا بررسی شده است، مجدد در این جلسه مطرح شد. در این رابطه مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد توضیحی از توافقها و مجموعه اقداماتی که در این مورد صورت گرفته بود، ارائه داد.
طبق گفتههای او تعیین محل تسویه این بدهیها و گردش کاری که برای رسیدگیهای نهایی ارجاع شده است، لزوم بررسی دقیق آییننامه و مواردی از این دست موجب شده تا پرداخت بدهیها به تعویق بیافتد. البته بر اساس اقداماتی که صورت گرفته به زودی تسویهحساب خواهد شد. در ارتباط با این موضوع نمایندگان بخش خصوصی به ویژه اسحاق بندانی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از نیاز مبرم به تسویهحساب مطالبات صحبت کردند.
فعالان اقتصادی از بین رفتن انگیزه و اعتماد را آسیب ناشی از بیتوجهی به این موضوع عنوان کردند و خواستار تصمیمگیری نهایی شدند. در پاسخ به آنچه مطرح شد، وزیر اقتصاد از تسویهحساب تعهدات در اسرعوقت صحبت کرد و گفت: رئیسجمهور دستور لازم را در این رابطه صادر کرده و مسئله حل میشود. از طرفی ابلاغیهای به بانکهای دولتی میزنیم تا بانکها نسبت به افرادی که نام آنها در این فهرست است، تا زمان تعیین تکلیف نهایی مطالبات، اقدامی نکنند.
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائممقام دبیر شورای گفتوگو از لزوم برگزاری منظم نشستها و حتی برگزاری جلسات فوقالعاده صحبت کرد و در ادامه به آماده شدن یک تفاهمنامه پنججانبه برای یکپارچه شدن دستگاههایی که در حوزه قوانین اقتصادی با هم درگیر هستند، خبر داد تا به کمک آن محیط کسبوکار کشور به سمت تسهیل بیشتر حرکت کند. بر اساس اظهارات او پیشنویس تفاهمنامه پنججانبه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیأت دولت و اتاق ایران تدوین شده و در حال طی فرآیند بررسی، تأیید و امضای طرفهاست.
وی بیان کرد: اعتقاد داریم نهاییسازی این تفاهمنامه، زمینهساز ارتقای انسجام، هماهنگی و همافزایی در راستای بهبود محیط کسبوکار خواهد بود. این تفاهمنامه به زودی در یکی از جلسات شورای گفتوگو امضا میشود. در بخش دیگری از این نشست، مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی که پیش از این در نشستهای شورا بررسی شده است، مجدد در این جلسه مطرح شد.
در این رابطه مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد توضیحی از توافقها و مجموعه اقداماتی که در این مورد صورت گرفته بود، ارائه داد. طبق گفتههای او تعیین محل تسویه این بدهیها و گردش کاری که برای رسیدگیهای نهایی ارجاع شده است، لزوم بررسی دقیق آییننامه و مواردی از این دست موجب شده تا پرداخت بدهیها به تعویق بیافتد. البته بر اساس اقداماتی که صورت گرفته به زودی تسویهحساب خواهد شد.
در ارتباط با این موضوع نمایندگان بخش خصوصی به ویژه اسحاق بندانی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از نیاز مبرم به تسویهحساب مطالبات صحبت کردند. فعالان اقتصادی از بین رفتن انگیزه و اعتماد را آسیب ناشی از بیتوجهی به این موضوع عنوان کردند و خواستار تصمیمگیری نهایی شدند. در پاسخ به آنچه مطرح شد، وزیر اقتصاد از تسویهحساب تعهدات در اسرعوقت صحبت کرد و گفت: رئیسجمهور دستور لازم را در این رابطه صادر کرده و مسئله حل میشود.
از طرفی ابلاغیهای به بانکهای دولتی میزنیم تا بانکها نسبت به افرادی که نام آنها در این فهرست است، تا زمان تعیین تکلیف نهایی مطالبات، اقدامی نکنند.
کالابرگ،تسهیل تولید و تجارت،بانکها،سازمان بورس و