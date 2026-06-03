برنامه وزارت نیرو برای افزایش آمادگی شبکه برق کشور

وزارت نیرو برنامه‌ای گسترده برای افزایش آمادگی شبکه برق کشور اجرا کرده است. این برنامه شامل توسعه ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر، نصب و توسعه کنتور‌های هوشمند، بهسازی و نوسازی شبکه‌های انتقال و توزیع برق، توسعه پست‌های برق و ارتقای زیرساخت‌های شبکه است.

وزارت نیرو در پی انتشار شائبه‌ها درباره احتمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده اعلام کرد که از ابتدای پاییز سال گذشته برنامه‌ای گسترده برای افزایش آمادگی شبکه برق کشور اجرا شده است.

این برنامه شامل توسعه ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر، نصب و توسعه کنتور‌های هوشمند، بهسازی و نوسازی شبکه‌های انتقال و توزیع برق، توسعه پست‌های برق و ارتقای زیرساخت‌های شبکه است. وزارت نیرو همچنین تأکید کرد که بخش عمده‌ای از این برنامه‌ها پیش از آغاز اوج مصرف تابستان به پایان رسیده است.

در این مدت، تعمیرات اساسی و دوره‌ای واحد‌های نیروگاهی با ظرفیت بیش از ۱۱۰ هزار مگاوات انجام شده و بخش قابل توجهی از مصرف برق تابستان مربوط به وسایل سرمایشی است. بررسی‌های فنی نشان می‌دهد که افزایش تنها یک درجه دمای آسایش منزل می‌تواند حدود ۲.۵ درصد در مصرف برق این بخش صرفه‌جویی ایجاد کند و تأثیر قابل توجهی در پایداری شبکه برق کشور داشته باشد





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