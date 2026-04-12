برنان: ترامپ صلاحیت ندارد، متمم ۲۵ باید فعال شود

رئیس سابق سیا خواستار برکناری ترامپ با استناد به اظهارات او درباره ایران شد. برنان معتقد است ترامپ به دلیل رفتارهای خطرناک و تهدیدآمیز، صلاحیت تصدی ریاست‌جمهوری را ندارد.

رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در مصاحبه با شبکه ام‌اس‌ان‌بی‌سی اعلام کرد که با توجه به اظهارات اخیر ترامپ درباره نابودی تمدن ایران و خطری که او برای جان انسان‌ها ایجاد می‌کند، وی دیگر صلاحیت ماندن در کاخ سفید را ندارد. برنان ، که در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما ریاست سیا را بر عهده داشت، اظهار داشت: «این شخص به وضوح از تعادل خارج شده است. من فکر می‌کنم متمم ۲۵ قانون اساسی با در نظر گرفتن دونالد ترامپ نوشته شده است.

» وی در ادامه افزود که ترامپ به حدی خطرناک و غیرقابل اعتماد است که نمی‌توان اجازه داد فرماندهی کل قوا را در دست داشته باشد، در حالی که قدرت آتش عظیمی از جمله زرادخانه هسته‌ای آمریکا در اختیار او قرار دارد. اظهارات برنان او را در کانون بحث فزاینده‌ای قرار می‌دهد که مربوط به تصمیمات ترامپ برای جنگ با ایران و تهدیدات فزاینده و خشونت‌آمیز او برای تحمیل تخریب گسترده به این کشور است. ترامپ پیش‌تر در اظهاراتی بی‌شرمانه هشدار داده بود که اگر ایران به اولتیماتوم او پاسخ ندهد، تمام تمدن ایران را از بین خواهد برد، تهدیدی که به گفته برنان، اشاره به استفاده از توانایی‌های هسته‌ای دارد. این اظهارات خشم و نگرانی بسیاری از مقامات و تحلیلگران را برانگیخته است، به ویژه با توجه به اینکه ترامپ همچنان در حال افزایش لحن تهاجمی و تهدیدآمیز خود علیه ایران است. این وضعیت، لزوم بررسی دقیق‌تر وضعیت روانی و صلاحیت ترامپ برای تصدی مقام ریاست‌جمهوری را مطرح کرده است.\همزمان با تشدید لحن تهاجمی و بی‌شرمانه ترامپ علیه ایران، تعداد فزاینده‌ای از دموکرات‌ها خواستار فعال‌سازی متمم ۲۵ شده‌اند. این متمم که در سال ۱۹۶۷ به قانون اساسی آمریکا اضافه شد، به معاون رئیس‌جمهور و اکثریت کابینه اجازه می‌دهد رئیس‌جمهور را به دلایل «ناتوانی در انجام اختیارات و وظایف دفترش» برکنار کنند. این بند قانونی یک سازوکار برای مقابله با رئیس‌جمهوری است که از نظر جسمی یا روحی قادر به انجام وظایف خود نباشد. البته فعال‌سازی این متمم نیازمند حمایت معاون رئیس‌جمهور و اکثریت کابینه است که در حال حاضر، با توجه به وفاداری کامل جی‌دی ونس، معاون ترامپ، و کل کابینه او به رئیس‌جمهور، تحقق آن بسیار بعید به نظر می‌رسد. با این حال، افزایش درخواست‌ها برای استفاده از این متمم نشان‌دهنده عمق نگرانی‌ها در مورد رفتارهای ترامپ و احتمال خطرناک بودن تصمیمات او است. بحث در مورد متمم ۲۵ به یک موضوع داغ در محافل سیاسی آمریکا تبدیل شده است و تحلیلگران و کارشناسان حقوقی در حال بررسی جوانب مختلف این موضوع هستند.\طبق آخرین آمار شبکه ام‌اس‌ان‌بی‌سی، بیش از ۷۰ دموکرات کنگره خواستار اعمال این متمم شده‌اند. این در حالی است که احتمال عملی شدن این درخواست‌ها بسیار کم است. با وجود این مخالفت‌ها، انتشار این خبر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته و بحث‌های زیادی را در مورد صلاحیت ترامپ و خطرناک بودن اظهارات و رفتارهای او به دنبال داشته است. این بحث‌ها شامل بررسی پیامدهای احتمالی تصمیمات ترامپ در قبال ایران، ارزیابی وضعیت روانی او و مقایسه این وضعیت با شرایطی است که متمم ۲۵ برای آن پیش‌بینی شده است. همچنین، این موضوع باعث شده است که جامعه بین‌المللی نیز نسبت به اظهارات ترامپ حساس شود و نگرانی‌های خود را در مورد احتمال بروز درگیری‌های نظامی یا تشدید تنش‌ها در منطقه ابراز کند. در نهایت، اظهارات برنان و واکنش‌های پس از آن، نشان‌دهنده افزایش شکاف‌ها در جامعه آمریکا و نگرانی‌های جدی در مورد آینده این کشور است. این شکاف‌ها و نگرانی‌ها، هم در مورد سیاست خارجی آمریکا و هم در مورد رهبری این کشور در داخل، به وجود آمده است





