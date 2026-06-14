تیم ملی فوتبال برزیل قهرمان پنج دوره جام جهانی، در اولین بازی خود در گروه C جام جهانی ۲۰۲۶، مقابل مراکش با نتیجه یک بر یک تساوی کرد. مراکش با گل اسماعیل صیباری زود به جلو افتاد، اما وینیسیوس جونیور برای برزیل برابر آورد. بازی در نیمه دوم بی‌گل و با احتیاط ادامه یافت.

تیم ملی فوتبال برزیل قهرمان پنج دوره جام جهانی، درگیری سختی را در اولین مسابقه خود در گروه C جام جهانی ۲۰۲۶ با مراکش پیش از چهره گذراند و تنها با یک امتیاز از این بازی خارج شد.

این دیدار که در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برگزار شد، با نتیجه یک تا یک به پایان رسید. مراکش》，با حمله‌های تهاجمیِ ابتدایی، زود بهentsp unspecified از پیشتاز. شاگردان محمد وهبی در دقیقه بیست و یک، با گل اسماعیل صیباری، موفق شدند عملکرد خود را به ثمر برسانند و امتیاز را در اختیار بگیرند. پس از این گل، مراکشی‌ها همچنان بر خط حمله بودند و فرصت‌های بیشتری برای افزایش امتیاز پیدا کردند، اما تیم برزیل تدارکاتیِ آنچلوتی کم‌کم بازی را متعادل کرد.

وینیسیوس جونیور در دقیقه سی و یک، با یک ضربهٔ زیبا توپ را وارد دروازهٔ مراکش کرد و نتیجه را یک به یک نشان کرد. نیمه دوم دیگر آن شور و هیجان نبود و هر دو تیم با احتیاط بیشتری بازی کردند و با وجود تغییراتی که در ترکیب انجام دادند، نتوانستندither team manage to score again.

در نهایت، بازی با همان نتیجهٔ نیمه اول پایان یافت تا برزیل با دو امتیاز و در جایتی غیرقابل پیش‌بینی شروع کند و مراکش هم یک امتیاز ارزشمند بطیرن the match. داور اسلاوکو وینچیچ از اسلونیایی این بازی را مدیریت کرد و از بازیکنان برزیل، کاسمیرو و راجر ایبانیز را با کارت زرد جریمه کرد





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