امیر قلعه نویی در گفتگو با خبرنگاران پس از بازی درون تیمی، به نیاز تیم ملی به بازی‌های تدارکاتی، چالش‌های ویزا، حضور لژیونرها و جزئیات سفر به ترکیه و آمریکا برای آماده‌سازی جام جهانی پرداخت.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان برگزاری بازی درون تیمی که با هدف ارزیابی سطح آمادگی بازیکنان برگزار شد در محیطی صمیمی و در حضور هواداران به گفتگو پرداخت.

او در ابتدای سخنان خود با لحنی قدرشناسانه از تمامی عزیزانی که با حضور خود در ورزشگاه به بازیکنان و کادر فنی روحیه بخشیدند تشکر کرد و تاکید نمود که حمایت‌های مردمی همواره موتور محرکی برای موفقیت‌های ملی است. سرمربی تیم ملی در تحلیل فنی وضعیت فعلی بازیکنان خاطرنشان کرد که اگرچه تلاش‌های زیادی در تمرینات صورت گرفته اما هنوز در برخی شاخص‌های کلیدی مانند دوندگی و سرعت در مقایسه با استانداردهای جهانی کمی عقب هستند و برای جبران این نقیصه‌ها نیاز مبرمی به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اجرای متد‌های تمرینی نوین دارند تا بتوانند در جام جهانی پیش رو کارهای بزرگی انجام دهند و سربلند باشند.

در ادامه این گفتگو قلعه نویی به یکی از حیاتی‌ترین نیازهای تیم ملی یعنی برگزاری بازی‌های تدارکاتی با کیفیت پرداخت. او تصریح کرد که تیم ملی برای رسیدن به هماهنگی کامل و شناخت دقیق‌تر از توانمندی‌های فردی و جمعی بازیکنان به دو یا سه بازی تدارکاتی در سطح بالا نیاز دارد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در سازماندهی این دیدارها افزود که متاسفانه برخی از بازی‌ها در لحظات پایانی و در دقیقه نود لغو می‌شوند که این اتفاقات تاثیر منفی بر برنامه‌ریزی‌های فنی می‌گذارد. با این حال او بر این باور است که با پیوستن بازیکنان لژیونر پس از اتمام رقابت‌های باشگاهی در اروپا و سایر نقاط جهان سطح هماهنگی تیم به طور چشم‌گیری افزایش خواهد یافت و بازیکنان لژیونر با تجربه‌های بین‌المللی خود می‌توانند مکمل مناسبی برای بازیکنان داخلی باشند تا در نهایت تیمی منسجم و آماده برای رقابت‌های سخت جهانی شکل بگیرد.

یکی از بخش‌های جنجالی و مهم سخنان سرمربی تیم ملی به مسائل اداری و دیپلماتیک مربوط می‌شد. قلعه نویی با ابراز تاسف از اتفاقاتی که برای مهدی تاج در کانادا رخ داد اشاره کرد که این موضوع به هیچ وجه پذیرفتنی و زیبا نبود، چرا که مسئولان فوتبال با مدارک رسمی و ویزاهای قانونی راهی آن کشور شده بودند.

او در تحلیل این وضعیت به نکته‌ای عمیق‌تر اشاره کرد و گفت که ملت ایران در سه دهه اخیر آموخته‌اند که چگونه از مشکلات و چالش‌های سخت فرصت‌هایی برای رشد و پیشرفت بسازند و اکنون نوبت تیم ملی است که با همین روحیه روبروی موانع بایستد. او ابراز امیدواری کرد که بازیکنان با نگاهی به این سخت‌ها و با انگیزه‌ای مضاعف در زمین حاضر شوند تا ثابت کنند اراده ملی بر هرگونه مانع اداری یا سیاسی پیروز است.

در نهایت قلعه نویی roadmap یا نقشه راه تیم ملی را برای روزهای آینده ترسیم کرد. او اعلام نمود که تیم ملی برای تکمیل برنامه‌های تمرینی یک هفته دیگر در خاک ایران خواهد ماند تا زیرساخت‌های اولیه آمادگی ایجاد شود و سپس در تاریخ ۲۶ اردیبهشت راهی کشور ترکیه شود.

ترکیه به عنوان یک ایستگاه میانی برای برگزاری تمرینات پیشرفته و احتمالا بازی‌های دوستانه انتخاب شده است و پس از اتمام دوره اردوی ترکیه، تیم ملی مستقیما عازم ایالات متحده آمریکا خواهد شد تا در محیطی مشابه با شرایط مسابقات نهایی آماده شود. سرمربی تیم ملی در پایان با تاکید بر ایمان راسی به توانایی‌های بازیکنانش گفت که ان‌شاءالله نماینده‌ای شایسته و سربلند برای مردم شریف ایران در جام جهانی خواهیم بود و تمام تلاش خود را برای کسب نتیجه‌ای درخشان به کار خواهیم بست





