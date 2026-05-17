مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با توجه به بررسی نقشه‌های هواشناسی، پیش‌بینی کرد که در سه ماه آینده دمای هوای استان تا یک درجه فراتر از نرمال افزایش یابد و تابستان گرم و خشکی در پیش داریم. موج گرمایی ۱۰ روز گذشته در منطقه حاکم بوده و دمای هوا به میزان ۳ تا ۵ درجه سلسیوس افزایش یافت. همچنین، میانگین بارش‌های استان در سال زراعی جاری به ۱۲۶.۱۴ میلی‌متر رسید که نسبت به سال قبل ۸۹ درصد و شرایط نرمال، هفت درصد افزایش داشته است.

همچنین بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان داد که در ۱۰ روز گذشته موج گرمایی در منطقه حاکم شده و دمای هوا به میزان ۳ تا ۵ درجه سلسیوس افزایش یافت. این افزایش دما در شهرستان‌های نهبندان، طبس و بیرجند به ترتیب به ۴۴، ۴۲ و ۳۶ درجه رسید. همچنین، میانگین بارش‌های استان در سال زراعی جاری به ۱۲۶.۱۴ میلی‌متر رسید که نسبت به سال قبل ۸۹ درصد و شرایط نرمال، هفت درصد افزایش داشته است.

در طی این مدت، شهرستان نهبندان بیشترین میزان بارش و طبس کمترین مقدار را ثبت کرده‌اند، اما هنوز در شهرستان‌های بیرجند، خوسف، اسدیه، حاجی‌آباد، زیرکوه و قاین شاهد کاهش بارندگی نسبت به بلندمدت هستیم. همچنین در برخی مناطق غربی استان، دما بین یک تا دو درجه بیش از نرمال خواهد بود





