مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با توجه به بررسی نقشههای هواشناسی، پیشبینی کرد که در سه ماه آینده دمای هوای استان تا یک درجه فراتر از نرمال افزایش یابد و تابستان گرم و خشکی در پیش داریم. موج گرمایی ۱۰ روز گذشته در منطقه حاکم بوده و دمای هوا به میزان ۳ تا ۵ درجه سلسیوس افزایش یافت. همچنین، میانگین بارشهای استان در سال زراعی جاری به ۱۲۶.۱۴ میلیمتر رسید که نسبت به سال قبل ۸۹ درصد و شرایط نرمال، هفت درصد افزایش داشته است.
مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گزارش داد که در سه ماه آینده دمای هوای این استان تا یک درجه فراتر از نرمال افزایش یابد و تابستان گرم و خشکی را انتظار میرود.
همچنین بررسی نقشههای هواشناسی نشان داد که در ۱۰ روز گذشته موج گرمایی در منطقه حاکم شده و دمای هوا به میزان ۳ تا ۵ درجه سلسیوس افزایش یافت. این افزایش دما در شهرستانهای نهبندان، طبس و بیرجند به ترتیب به ۴۴، ۴۲ و ۳۶ درجه رسید. همچنین، میانگین بارشهای استان در سال زراعی جاری به ۱۲۶.۱۴ میلیمتر رسید که نسبت به سال قبل ۸۹ درصد و شرایط نرمال، هفت درصد افزایش داشته است.
در طی این مدت، شهرستان نهبندان بیشترین میزان بارش و طبس کمترین مقدار را ثبت کردهاند، اما هنوز در شهرستانهای بیرجند، خوسف، اسدیه، حاجیآباد، زیرکوه و قاین شاهد کاهش بارندگی نسبت به بلندمدت هستیم. همچنین در برخی مناطق غربی استان، دما بین یک تا دو درجه بیش از نرمال خواهد بود
خراسان جنوبی جواد نخعی نرمال باران تجزیه بارندگیها بارندگی منطقه غربی تابستان گرم و خشکی