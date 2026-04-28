در پی تحولات اخیر در تنگه هرمز، مقامات جهانی و منطقهای به بررسی راهحلهای دیپلماتیک و نظامی برای حل بحران پرداختهاند. از دیدار وزیر دفاع روسیه با معاون وزیر دفاع ایران تا واکنشهای کاخ سفید و سازمان ملل، این مقاله به تحلیل واکنشهای جهانی به اقدامات جمهوری اسلامی میپردازد.
کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق ایالات متحده، درباره پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی ایران با مشاوران امنیت ملی خود مشورت کرده است.
این در حالی است که آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه، در قرقیزستان با رضا طلایینیک، معاون وزیر دفاع ایران، دیدار کرد و بر حل دیپلماتیک بحران ایران تاکید کرد. بلوسوف اظهار داشت که مسکو و تهران به حمایت از یکدیگر ادامه خواهند داد. طلایینیک نیز به بلاروس سفر کرد و با ویکتور خرنین، وزیر دفاع این کشور، درباره وضعیت خاورمیانه گفتوگو کرد. دو مقام توافق کردند که تنها راه حل بحران، بازگشت به مسیر حلوفصل سیاسی و تقویت مذاکرات است.
نیویورک تایمز به نقل از یک مقام دولت آمریکا نوشت که ترامپ در نشست دوشنبه با مشاورانش در اتاق وضعیت کاخ سفید، از پیشنهاد ایران برای باز کردن تنگه هرمز و پایان جنگ، ناراضی است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، با انتشار تصویری از ناوشکن یواساس رافائل پرالتا در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که این شناور نظامی مجهز به موشک هدایتشونده، یکشنبه پس از تلاش نفتکش امتی استریم برای حرکت به سوی یکی از بنادر ایران، از حرکت این نفتکش جلوگیری کرد.
موسسه تحقیقات تجاری کپلر گزارش داد که مخازن ذخیرهسازی نفت خام ایران به سرعت پر میشود و این کشور در حال از دست دادن فضا برای ذخیره نفت استخراج شده است. این موضوع کاهش تولید را تشدید میکند؛ کشوری که روزی دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک بود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به شورای امنیت هشدار داد که تاخیر در رسیدگی به بحران تنگه هرمز میتواند به «بدترین اختلال در زنجیره تامین از زمان همهگیری کرونا و جنگ اوکراین» منجر شود. او گفت: «این فشارها در حال تبدیل شدن به مخازن سوخت خالی، قفسههای خالی و بشقابهای خالی هستند. هزینه انسانی در حال افزایش است.
» گوترش افزود: «از طرفها میخواهم: تنگه را باز کنید؛ اجازه دهید کشتیها عبور کنند؛ بدون عوارض و بدون تبعیض؛ بگذارید تجارت از سر گرفته شود؛ بگذارید اقتصاد جهانی نفس بکشد. » او همچنین تأکید کرد که «اختلال طولانیمدت میتواند به یک بحران جهانی غذا منجر شود و میلیونها نفر، بهویژه در آفریقا و جنوب آسیا، را به سمت گرسنگی و فقر سوق دهد.
» یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، در پیامی در شبکه ایکس نوشت که اقدام ایران در مسدود کردن تنگه هرمز، نهتنها کشورهای منطقه بلکه کل اقتصاد جهانی را با آسیب جدی مواجه کرده است. او و همتای بحرینیاش، عبداللطیف بن راشد الزیانی، در دیدار با یکدیگر تاکید کردند که حکومت ایران باید هرچه سریعتر به این وضعیت پایان دهد.
وی همچنین از نقش فعال بحرین در تلاشهای دیپلماتیک در چارچوب سازمان ملل متحد برای دستیابی به راهحلی سریع برای بحران ایران قدردانی کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در پیامی در شبکه ایکس فرماندهان باقی مانده سپاه پاسداران را «موشهای در حال غرق شدن در لوله فاضلاب» توصیف کرد. او نوشت: «صنعت نفت رو به زوال ایران به لطف محاصره اقتصادی ایالات متحده، تولید خود را از دست داده است.
» نماینده نیوزیلند در نشست شورای امنیت حملههای جمهوری اسلامی به خطوط کشتیرانی در تنگه هرمز را با شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد. سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل، اعلام کرد: «ما عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیستیم و به آن نیز پایبند نیستیم. جمهوری اسلامی تنها قواعدی را میپذیرد که بهعنوان حقوق بینالملل عرفی شناخته شده باشند.
» ایروانی گفت: «ایالات متحده و اسرائیل از ۲۸ فوریه تاکنون جنگی بیپایه علیه ایران به راه انداختهاند که نقض آشکار حقوق بینالملل است و تنگه هرمز به طور فزایندهای برای انتقال تجهیزات نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار میگیرد.
