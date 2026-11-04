دونالد ترامپ پس از شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، بین سه گزینه اصلی ازسرگیری حملات، مذاکره یا ادامه محاصره اقتصادی ایران دست‌به‌دل است. بررسی دقیق پیامدهای هر کدام و مواضع مقامات آمریکایی و ایرانی.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، پس از پذیرش نقش مستقیم "جنگ ایران" در شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای ، در موقعیتی دشوار برای تعیین مسیر آینده قرار گرفته است. او اکنون باید میان سه گزینه اصلی شامل توافق دیپلماتیک، ازسرگیری حملات نظامی، و ادامه محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی تصمیم‌گیری کند. به گزارش اکسیوس، هر یک از این مسیرها با موانع پیچیده سیاسی، نظامی و اقتصادی متعددی مواجه هستند که اتخاذ تصمیم نهایی را برای کاخ سفید دشوار ساخته است.

سه سناریوی پیش روی کاخ سفید

نخستین گزینه پیش روی رییس‌جمهوری آمریکا، ازسرگیری حملات نظامی است که با این حال، با مخالفت گسترده افکار عمومی روبه‌رو خواهد شد. این اقدام نه تنها باعث افزایش قیمت بنزین می‌شود، بلکه احتمالا نتیجه نظامی بهتری برای واشنگتن به همراه نخواهد داشت. گزینه دوم، تلاش برای مذاکره و دستیابی به یک توافق جدید است که اگر مقام‌های ایرانی از امتیازدادن خودداری کنند یا شکست سیاسی ترامپ را نشانه‌ای از ضعف او بدانند، رسیدن به این توافق بسیار دشوار خواهد شد.

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گزینه سوم، ادامه استراتژی محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده است که برخی از دستیاران ترامپ آن را به عنوان "خفه‌کردن" حکومت ایران توصیف می‌کنند. هدف از این راهبرد، فرسوده‌سازی ساختار حکومت ایران و هم‌زمان سنجش تمایل آن به پذیرش مذاکره است. بااین‌حال، منابع خبری اشاره می‌کنند که ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا نشانه‌ای از پیشرفت آشکار در این مسیر مشاهده شود.

واکنش‌های داخلی و نقش جی‌دی ونس

جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری ایالات متحده، صبح چهارشنبه ۱۳ آبان در موضع‌گیری صریحی، جنگ عامل اصلی شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای معرفی کرد. ونس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دلیل شکست آن‌ها جنگ است و خود رییس‌جمهوری نیز دیشب همین موضوع را تایید کرد. او افزود کسانی که معتقدند جنگ ارزش از دست دادن سنا برای شش سال آینده را داشته است، باید از این دیدگاه دفاع کنند. ونس همچنین رابطه آمریکا با اسرائیل را عاملی دانست که هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری‌خواهان تحمیل کرده است.

ترامپ چهارشنبه تحلیل معاونش را تا حد زیادی درست خواند و تایید کرد که جنگ باعث افزایش قیمت بنزین شده است. بااین‌حال، او تاکید کرد که اگر لازم باشد دوباره همین تصمیم را خواهد گرفت زیرا چاره‌ای برای جلوگیری از داشتن سلاح هسته‌ای توسط ایران نداشته است. ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره زمان پایان جنگ گفت هر زمان بخواهد می‌تواند آن را پایان دهد، اما این کار باید "درست" انجام شود.

تعارضات در حلقه نزدیکان و نتانیاهو

منابع اکسیوس گفته‌اند که جی‌دی ونس در ماه‌های اخیر رهبری گروهی در حلقه نزدیکان ترامپ را بر عهده داشته که خواهان توافق با حکومت ایران برای پایان‌دادن به جنگ بوده‌اند. به گفته این منابع، ونس در محافل خصوصی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را متهم کرده که درباره ایران در همه‌چیز اشتباه کرده است. او همچنین هشدار داده بود که مخالفت گسترده با جنگ می‌تواند به شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان منجر شود.

بیشتر مقام‌های ارشد نزدیک به ترامپ با این ارزیابی هم‌نظر بوده‌اند، اما رییس‌جمهوری همچنان به ازسرگیری جنگ تمایل داشته است. او حتی در مقطعی، در پی اصرار نتانیاهو، حمله پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای را بررسی کرد. ترامپ سرانجام تصمیم گرفت صبر کند، اما برخلاف توصیه مشاوران ارشدش، در انتخابات هفته گذشته اسرائیل از نتانیاهو حمایت کرد.

آمادگی نظامی و تلاش‌های میانجی‌گری قطر

مقام‌های آمریکایی به اکسیوس گفته‌اند که ارتش این کشور در حال تکمیل آماده‌سازی‌ها برای ازسرگیری احتمالی عملیات رزمی گسترده در ایران است. اعزام تجهیزات و امکانات نظامی بیشتر به منطقه نیز بخشی از این تدارکات محسوب می‌شود. هم‌زمان، به گفته منابع منطقه‌ای، میانجی‌های قطری تلاش می‌کنند حمایت واشینگتن و تهران را از پیش‌نویس توافقی جلب کنند که مانع بازگشت به نبرد شود.

این پیش‌نویس احتمالا زمینه ازسرگیری مذاکرات مستقیم در روزهای آینده را فراهم خواهد کرد. یک منبع آگاه گفته است که میانجی‌ها پیش از انتخابات از مقام‌های کاخ سفید پرسیده بودند ترامپ در صورت شکست چه خواهد کرد، اما مشاوران او نتوانسته بودند درباره انتخاب جنگ یا توافق اطمینان بدهند. یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت به همه گفتند می‌خواهیم ابتدا ببینیم نتیجه انتخابات برای آن‌ها چه خواهد بود.

واکنش تهران و سناریوی فشار اقتصادی

مقام‌های ایرانی از شکست انتخاباتی ترامپ استقبال کرده و آن را نشانه پیروزی خود در جنگ دانسته‌اند. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران، در ایکس نوشت که ملت ایران در میدان نبرد و تنگه هرمز شکست راهبردی و در واشنگتن شکست سیاسی به ترامپ تحمیل کرده است. او همچنین گفت آمریکایی‌ها هزینه جنگ را پرداخته‌اند و هرکس با ایران رویارو شود، از میدان نبرد تا داخل کشور خود بهای آن را خواهد داد.

دیپلمات‌های دخیل در میانجی‌گری، مشاوران ترامپ و کارشناسان خاورمیانه به اکسیوس گفته‌اند که ابراز شادمانی تهران از شکست او ممکن است احتمال بازگشت رییس‌جمهوری به جنگ را افزایش دهد. علی واعظ، معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای گروه بین‌المللی بحران، هشدار داد که تهران ممکن است ضعف سیاسی ترامپ را با ضعف نظامی اشتباه بگیرد و خواسته‌هایش را بیش از اندازه بالا ببرد.

به گفته واعظ، اقدام هوشمندانه‌تر این است که ایران تا زمانی که واشنگتن خواهان توافق است، آن را قطعی کند. با وجود آمادگی نظامی و تلاش‌های دیپلماتیک، ترامپ ممکن است حفظ وضع موجود را انتخاب کند. به نوشته اکسیوس، جان رتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، و شماری دیگر از مشاوران از او می‌خواهند فرصت بیشتری به محاصره دریایی و کارزار فشار اقتصادی بدهند تا فشار بر حکومت ایران افزایش یابد.