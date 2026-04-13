این گزارش به بررسی تاثیرات احتمالی محاصره دریایی بر اقتصاد ایران می‌پردازد. با توجه به آمار صادرات و واردات ایران، این گزارش به تحلیل چالش‌های پیش روی صادرات نفتی و غیرنفتی، واردات، و همچنین پیامدهای احتمالی بر بازار جهانی انرژی و اقتصاد ایران می پردازد.

بر اساس آمارهای منتشر شده گمرک ایران، این کشور در سال گذشته خورشیدی (۱۴۰۲) حدود ۱۵۰ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش تقریبی ۵۲ میلیارد دلار صادر کرده است. بر اساس همین گزارش‌ها، ایران حدود ۴۱ میلیون تن کالا به ارزش ۵۸ میلیارد دلار وارد کرده است. بخش اعظم این تبادلات تجاری از طریق بنادر جنوبی ایران انجام شده است. این آمارها نشان‌دهنده‌ی اهمیت بالای تجارت دریایی برای اقتصاد ایران است و هرگونه اختلال در این مسیر، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

تاثیرات احتمالی محاصره دریایی بر اقتصاد ایران را می‌توان در دو بخش اصلی بررسی کرد: صادرات نفتی و صادرات غیرنفتی. در مورد صادرات نفتی، هنوز ابهامات زیادی وجود دارد. مشخص نیست که محاصره به چه شکل انجام خواهد شد، خط قرمز آمریکا در کجای دریا ترسیم می‌شود و مدت زمان این شرایط چقدر خواهد بود. اگر محاصره محدود به چند روز یا چند هفته باشد، تاثیر آن بر صادرات نفتی احتمالا محدود خواهد بود، چرا که ایران ذخایر نفت در نفتکش‌ها دارد که می‌تواند نیازهای صادراتی را برای مدتی تامین کند. اما اگر محاصره طولانی‌مدت باشد، ایران ممکن است تلاش کند بخشی از صادرات خود را از طریق بندر جاسک در شرق تنگه هرمز انجام دهد. با این حال، ظرفیت صادراتی این بندر محدود است و مشخص نیست که ایران تا چه حد می‌تواند از آن استفاده کند. در صورت توقف کامل صادرات نفت ایران، اقتصاد این کشور متحمل ضرر سنگینی خواهد شد، که این ضرر می‌تواند روزانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار (۷۰ تا ۹۰ میلیارد دلار در سال) برآورد شود. این مساله نه تنها بر چین، به عنوان بزرگترین مشتری نفت ایران، تاثیر منفی خواهد گذاشت، بلکه می‌تواند بر قیمت جهانی نفت نیز اثرگذار باشد. ایران نیز ممکن است به مقابله به مثل پرداخته و تنگه هرمز را بر روی صادرات نفتی کشورهای دیگر منطقه ببندد که در این صورت، بازار جهانی انرژی و اقتصاد جهان نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

صادرات غیرنفتی ایران نیز از محاصره دریایی آسیب خواهد دید. طبق آمار گمرک، در سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش ۵۱ میلیارد دلار صادر شده است. بخش قابل توجهی از این صادرات به کشورهای همسایه از جمله عراق، امارات، ترکیه و افغانستان انجام می‌شود و بخشی از آن از طریق مسیرهای زمینی صورت می‌گیرد. اما بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی شامل محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، فلزات و کود شیمیایی است که مقاصد اصلی آن‌ها چین و کشورهای آسیایی هستند و بخشی نیز از طریق امارات صادر می‌شود. ایران می‌تواند تلاش کند تا بخشی از صادرات غیرنفتی خود را به بندر چابهار در جنوب شرق کشور منتقل کند، اما ظرفیت این بندر محدود است و برای جبران کامل خسارات ناشی از محاصره دریایی کافی نخواهد بود. همچنین، واردات ایران نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. حدود ۲۵ میلیون تن از واردات سالانه ایران را محصولات کشاورزی، مواد غذایی، روغن و خوراک دام تشکیل می‌دهند که معافیت آن‌ها از محاصره، به طور کامل از بروز مشکلات جلوگیری نمی‌کند.

علاوه بر این، حدود ۶۰ درصد از واردات ایران از ترکیه و امارات انجام می‌شود که تاثیرات این محاصره بر این تجارت، باید مورد بررسی قرار گیرد. ایران ممکن است تلاش کند واردات خود را از طریق مسیرهای زمینی یا بندر چابهار انجام دهد، اما این مسیرها نیز محدودیت‌هایی دارند و ممکن است با موانعی مواجه شوند. از آنجایی که بخش قابل توجهی از کالاها، از قطعات خودرو گرفته تا لوازم خانگی و محصولات الکترونیکی، از طریق بنادر جنوبی وارد می‌شوند، اختلال یا توقف در این واردات، می‌تواند به کمیابی و گرانی کالاها و ضربه به صنایع داخلی منجر شود. علاوه بر این، سالانه حدود ۲۰ میلیون تن کالا از ایران ترانزیت می‌شود که اختلال در این مسیر نیز، آسیب‌های اقتصادی دیگری را به دنبال خواهد داشت.

در مجموع، اگر محاصره دریایی ادامه پیدا کند، کاهش شدید درآمد ارزی می‌تواند به افزایش کسری بودجه و نرخ ارز منجر شود. کاهش واردات و افزایش هزینه‌های آن نیز باعث کمیابی و گرانی کالاها و ضربه به صنایع مختلف خواهد شد. این در حالی است که صنایع ایران به مواد اولیه و قطعات وارداتی وابسته هستند و کاهش واردات این اقلام می‌تواند منجر به کاهش تولید و درآمد صنایع شود. در نتیجه، محاصره دریایی می‌تواند سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمد صادراتی ایران را کاهش دهد که معادل یک چهارم تولید ناخالص داخلی ایران است. ایران نیز می‌تواند با اقداماتی نظیر بستن تنگه هرمز، یا اقدامات تلافی‌جویانه دیگر، باعث افزایش قیمت جهانی نفت، انرژی، فلزات و اقلام اساسی دیگر شود که این مساله به نوبه خود، اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.





