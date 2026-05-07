وزارت دادگستری ایالات متحده و کمیسیون معاملات آتی کالا در حال بررسی تراکنشهای میلیارد دلاری هستند که درست پیش از تصمیمات کلیدی دولت ترامپ در مورد ایران صورت گرفته است.
در دنیای پیچیده بازارهای مالی جهانی، قیمت نفت خام همواره یکی از حساسترین شاخصها به تحولات ژئوپلیتیک، بهویژه در منطقه خاورمیانه بوده است. هرگونه خبر مربوط به جنگ، آتشبس یا تغییر در استراتژیهای نظامی کشورهای بزرگ میتواند در عرض چند ثانیه قیمتهای جهانی را جابهجا کند.
در همین راستا، گزارشهای جدیدی منتشر شده است که نشان میدهد وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا به همراه کمیسیون معاملات آتی کالا در حال انجام تحقیقات گستردهای درباره تعدادی از معاملات بسیار مشکوک در بازار نفت هستند. این معاملات دقیقاً در زمانهایی صورت گرفتهاند که دولت آمریکا در حال اتخاذ تصمیمات سرنوشتساز در مورد تقابل نظامی یا دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران بوده است.
این موضوع نشاندهنده احتمال نشت اطلاعات محرمانه از سطوح بالای تصمیمگیری در واشینگتن به دست برخی معاملهگران جسور است که از این طریق سودهای کلانی به دست آوردهاند. بر اساس جزئیات این تحقیقات، دستکم چهار مورد معامله با زمانبندی بسیار عجیب شناسایی شده است که مجموع ارزش شرطبندیها در آنها به بیش از ۲.۶ میلیارد دلار میرسد.
نکته تکاندهنده این است که در تمامی این موارد، معاملهگران روی کاهش قیمت نفت شرط بستهاند و این اتفاق دقیقاً لحظاتی پیش از انتشار اخبار رسمی رخ داده است که منجر به کاهش قیمتها شد. برای مثال، در تاریخ ۲۳ مارس، مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار روی افت قیمت نفت سرمایهگذاری شد.
این معامله درست دقایقی پیش از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، رسماً اعلام کند که حملات به تأسیسات انرژی ایران را به تعویق میاندازد، انجام شده بود. چنین زمانبندی دقیقی تقریباً غیرممکن است که تصادفی باشد و به شدت احتمال دسترسی معاملهگران به اطلاعات داخلی را تقویت میکند. در ادامه این روند مشکوک، در تاریخ ۷ آوریل شاهد تراکنشی حتی بزرگتر بودیم.
در این مورد، معاملهگران حدود ۹۶۰ میلیون دلار روی کاهش قیمت نفت شرط بستند، در حالی که تنها چند ساعت تا اعلام آتشبس توسط ترامپ باقی مانده بود. این حجم از سرمایهگذاری روی کاهش قیمت در شرایطی که بازار در وضعیت پرتنش بود، نشاندهنده اطمینان بالای معاملهگران از وقوع یک اتفاق مثبت در روابط دیپلماتیک بود. مورد سوم نیز به بازگشایی احتمالی تنگه هرمز مربوط میشود؛ مسیری استراتژیک که هرگونه اختلال در آن باعث جهش قیمت نفت میگردد.
در این بازه زمانی، ۷۶۰ میلیون دلار روی کاهش قیمتها شرطبندی شد و بلافاصله پس از آن اخبار مربوط به بازگشایی و کاهش تنشها منتشر گشت. آخرین مورد از این معاملات مشکوک در تاریخ ۲۱ آوریل رخ داد، جایی که معاملهگران مجموعاً ۴۳۰ میلیون دلار را روی کاهش قیمت نفت سرمایهگذاری کردند. این اقدام درست پیش از اعلام تمدید آتشبس توسط دونالد ترامپ صورت گرفت.
این زنجیره از اتفاقات نشان میدهد که احتمالاً یک الگوی سیستماتیک برای نشت اطلاعات از نهادهای امنیتی یا سیاسی آمریکا به بازارهای مالی وجود داشته است. وزارت دادگستری اکنون در تلاش است تا ردپای این پولها را دنبال کند و بفهمد چه کسانی این اطلاعات حساس را در اختیار معاملهگران قرار دادهاند. این پرونده فراتر از یک تخلف مالی ساده است و ابعاد امنیتی عمیقی دارد.
وقتی تصمیمات مربوط به جنگ و صلح یا حملات نظامی به جای اینکه صرفاً در راستای منافع ملی باشد، به ابزاری برای کسب سودهای میلیاردی در بازارهای آتی تبدیل شود، اعتماد به سیستمهای حاکمیتی و نظارتی شدیداً خدشهدار میشود. کمیسیون معاملات آتی کالا وظیفه دارد از عدالت و شفافیت در بازارها دفاع کند و این تحقیقات میتواند منجر به جریمههای سنگین یا حتی احکام زندان برای افرادی شود که قوانین مربوط به معاملات داخلی را نقض کردهاند.
در نهایت، این موضوع تأییدی بر این واقعیت است که در دنیای امروز، اطلاعات قدرتمندترین ابزار اقتصادی است و هرگونه نشت در این زمینه میتواند اثرات مخربی بر ثبات بازارهای جهانی داشته باشد
