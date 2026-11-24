ایالات متحده در حال بررسی نقش جمهوری اسلامی در ده‌ها حمله سایبری به نفتکش‌هاست. گارد ساحلی آمریکا برای امنیت کشتی‌ها اقدامات امنیتی انجام می‌دهد.

ایالات متحده آمریکا در حال بررسی دقیق و جدی نقش احتمالی جمهوری اسلامی ایران در ده‌ها حمله سایبری به نفتکش‌ها و سایر شناورهای حامل فرآورده‌های انرژی است. این موضوع که یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر در حوزه امنیت دریایی و سایبری جهان محسوب می‌شود، نشان‌دهنده نگرانی شدید واشنگتن از افزایش تهدیدات علیه زیرساخت‌های حیاتی حمل‌ونقل دریایی است.

تعداد هدف قرار گرفته کشتی‌ها و ماهیت حملات

به گفته مقام‌های آمریکایی و افراد مطلع در این پرونده، ممکن است تا پنجاه کشتی حامل نفت، گاز مایع، مواد شیمیایی و دیگر محموله‌های قابل انفجار، هدف حمله سایبری قرار گرفته باشند. این آمار نشان می‌دهد که دامنه این حملات گسترده بوده و امنیت ناوگان تجاری جهانی را به شدت به چالش کشیده است.

Also read وال استریت ژورنال: آمریکا احتمال دست داشتن ایران در حملات سایبری به کشتی‌ها را بررسی می‌کند

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، برخی از کشتی‌های هدف‌قرارگرفته، پیام‌هایی حاوی تهدید به بمب‌گذاری دریافت کرده‌اند که این امر باعث ایجاد رعب و وحشت در میان خدمه و مالکان کشتی‌ها شده است. علاوه بر تهدیدات مستقیم، یک منبع مطلع اعلام کرده است که در موارد دیگری، پیام‌هایی به زبان فارسی برای کشتی‌ها ارسال شده که از آن‌ها خواسته بود از بارگیری محصولات آمریکایی خودداری کنند. این جزئیات نشان‌دهنده ماهیت سازمان‌یافته و هدفمند این حملات است.

مظنونان اصلی و پاسخ مقامات ترامپ

مقام‌هایی که با روزنامه وال‌استریت ژورنال گفت‌وگو کرده‌اند، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یکی از مظنونان اصلی در پشت این حملات سایبری دانسته‌اند. شماری از این مقامات همچنین گفته‌اند که مقامات آمریکایی احتمال نقش روسیه را نیز در این ماجرا در نظر دارند و هر دو کشور را به عنوان بازیگران بالقوه بررسی می‌کنند.

در عین حال، یک مقام دولت دونالد ترامپ در پاسخ به این روزنامه اعلام کرد که آمریکا تاکنون شواهد قطعی و مستقیمی از دخالت مستقیم جمهوری اسلامی پیدا نکرده است. این تفاوت دیدگاه میان تحلیل‌های اطلاعاتی و اعلامیه‌های رسمی، پیچیدگی‌های دیپلماتیک و حقوقی این پرونده را بیشتر نشان می‌دهد. همچنین تأکید شده است که تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی علیه آمریکایی‌ها در داخل و خارج از این کشور به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

اقدامات فوری گارد ساحلی و خطرات امنیتی

به گفته مقام‌های آمریکایی، گارد ساحلی ایالات متحده در هفته‌های اخیر تیم‌های حفاظت سایبری را به دست‌کم چهار کشتی که به سواحل آمریکا نزدیک می‌شدند، اعزام کرد. این تیم‌های تخصصی پیش از آنکه کشتی‌ها مسیر خود را به‌سوی بنادر آمریکا ادامه دهند، برای کاهش خطر و خنثی‌سازی تهدیدات سایبری اقدام کردند. این اقدام پیشگیرانه نشان‌دهنده سطح بالای هوشیاری نیروهای امنیتی آمریکاست.

به گفته منابع مطلع، شماری دیگر از کشتی‌های هدف در آب‌های نزدیک اروپا و آسیا تردد می‌کنند. گسترش این حملات و پیام‌های تهدیدآمیز، نگرانی‌هایی جدی درباره ارعاب شرکت‌های کشتیرانی، اختلال در مسیرهای دریایی یا وقوع انفجار در بندری دور از خاورمیانه ایجاد کرده است. نگرانی اصلی این است که اختلال در سامانه‌های به‌هم‌پیوسته کشتی‌ها می‌تواند به برخورد شناورها، انفجار یا نشت نفت منجر شود و خطرات محیط‌زیستی و اقتصادی عظیمی به همراه داشته باشد.