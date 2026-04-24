معاون وزیر رفاه از بررسی چندین سناریو برای افزایش اعتبار کالابرگ خبر داد و گفت که تلاش میشود این افزایش در اردیبهشت ماه اعمال شود. رئیس جمهور نیز دستور بازنگری در طرح را با توجه به تغییرات نرخ ارز صادر کرده است.
یعقوب اندایش، معاون وزیر رفاه، در تشریح آخرین وضعیت طرح کالابرگ و احتمال افزایش اعتبار آن، به ارائه جزئیاتی از سناریوهای مختلف مورد بررسی پرداخت.
وی اظهار کرد که برای این طرح، چندین سناریو در نظر گرفته شده است که یکی از آنها، سبد غذایی ۲۳۸۶ کیلوکالری روزانه است که توسط انستیتو تغذیه تایید شده است. این سبد بر اساس قیمتهای قبلی و جدید اقلام، و با در نظر گرفتن افزایش فصلی قیمتها، تعیین شده است. اندایش افزود که سناریوی دوم، سبد ۲۱۰۰ کیلوکالری روزانه را شامل میشود که اقلام آن عمدتاً همان ۱۱ قلم کالابرگی قبلی به همراه میوه است.
این سناریو با توجه به افزایش نرخ ارز در تالار دوم (ارز مورد استفاده برای نهادههای کشاورزی و کالاهای اساسی) و حذف ارز ترجیحی، محاسبه شده است. نرخ ارز در تالار دوم از ۱۱۲ هزار تومان به ازای هر دلار به حدود ۱۳۹ هزار تومان افزایش یافته است.
معاون وزیر رفاه تاکید کرد که این پیشنهادات به کمیسیونهای تخصصی دولت ارجاع شدهاند تا با بررسیهای کارشناسی دقیقتر، و با توجه به منابع و بودجه در دسترس دولت، رقم نهایی اعتبار کالابرگ تعیین شود. هدف اصلی، تعیین مبلغی است که بتواند نیازهای اساسی مردم را با توجه به شرایط اقتصادی فعلی تامین کند. اندایش همچنین به زمانبندی اجرای افزایش اعتبار کالابرگ اشاره کرد و گفت که وزارت رفاه در تلاش است این افزایش به اردیبهشت ماه برسد.
تمام تلاش دولت و وزارتخانه این است که در اردیبهشت ماه افزایش اعتبار اعمال شود، اما در صورت عدم امکان، حتماً در خرداد ماه این موضوع عملیاتی خواهد شد. وی خاطرنشان کرد که طرح کالابرگ در سال جاری با رقم ۹۹۶ همت (بودجه مصوب در بودجه ۱۴۰۵) ادامه خواهد یافت و در حال حاضر اعتبار هر نفر یک میلیون تومان است.
با این حال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر از بررسی افزایش اعتبار کالابرگ با توجه به تغییرات نرخ ارز خبر داده و اعلام کرده است که پیشنهاد افزایش مبلغ کالابرگ به دولت ارائه شده است. تصمیمگیری نهایی در مورد اجرای مرحله جدید این طرح تا ۱۵ اردیبهشت ماه انجام خواهد شد. رئیس جمهور نیز با در نظر گرفتن تغییرات نرخ ارز، دستور بازنگری در طرح را صادر کرده است.
این نشاندهنده اهمیت موضوع و تلاش دولت برای حمایت از اقشار آسیبپذیر در برابر افزایش قیمتها است. وزارت رفاه، با وجود اعتبار پیشبینی شده در لایحه بودجه، درخواست افزایش مبلغ کالابرگ را به دولت ارائه کرده است. این درخواست در حال حاضر بر اساس مصوبه و آییننامه مربوطه در حال بررسی است و پیشبینی میشود طی هفتههای آینده، تغییر در مبلغ کالابرگ از سوی دولت به اطلاع عموم خواهد رسید.
این اقدام در راستای اجرای دقیقتر و موثرتر طرح کالابرگ و تامین نیازهای اساسی مردم صورت میگیرد. افزایش اعتبار کالابرگ میتواند به کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها و بهبود سطح زندگی آنها کمک کند. همچنین، این اقدام میتواند از افزایش قیمتها و ایجاد بیثباتی در بازار جلوگیری کند.
دولت با در نظر گرفتن تمامی جوانب، در تلاش است تا بهترین تصمیم را در این زمینه اتخاذ کند و اطمینان حاصل کند که طرح کالابرگ به طور موثر به اهداف خود دست یابد. این طرح به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت در شرایط اقتصادی دشوار، نقش بسزایی در حفظ امنیت غذایی و حمایت از اقشار کمدرآمد دارد
