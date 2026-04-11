در جلسه شورای معاونین دیوان عالی کشور، به شهادت رهبر انقلاب اشاره شد و بر اهمیت خدمت‌رسانی به مردم و رسیدگی به پرونده‌ها تأکید گردید. همچنین از برنامه‌های سال ۱۴۰۵ و اقدامات انجام شده در حوزه‌های مختلف گزارش ارائه شد.

در جلسه‌ای که صبح امروز ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ شورای معاونین برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری به نکات مهمی پیرامون شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب اشاره کرد. وی با تأکید بر اینکه شهادت ، عزت و حیات ابدی است، بیان داشت: شهادت امام خامنه‌ای (ره) به دست پلیدترین افراد، ضربه‌ای بزرگ و اندوهی سنگین بر دل‌ها نشاند.

اما همانند شهادت امام حسین (ع) که برکات فراوانی برای اسلام به ارمغان آورد، شهادت رهبر عظیم‌الشان انقلاب نیز وحدت و اتحاد مقدسی در میان ملت ایران و آزادگان جهان ایجاد کرد که نمونه‌ای برای آن در دنیا وجود ندارد. منتظری افزود: شهادت رهبر معظم انقلاب در محل کار و زندگی ایشان، نه در پناهگاه، باعث شد حتی کسانی که دل‌بستگی چندانی به رهبری نداشتند، به چنین رهبری عشق بورزند. دنیای اسلام گوهر گرانبهایی را از دست داد، اما خداوند متعال خلف صالح ایشان را به ما عطا فرمود تا راه نورانی آن امام شهید با قدرت و صلابت بیشتری ادامه یابد. رئیس دیوان عالی کشور تأکید کرد: شهادت رهبر معظم انقلاب (ره) به عنوان ولی خدا، وجدان‌های خفته را بیدار و موجب مکتب‌سازی، عزت و حیات ابدی خواهد شد، ان‌شاءالله. \در بخش دیگری از سخنان خود، این مقام عالی قضایی به جنایات دشمنان آمریکایی-صهیونیستی در میهن عزیزمان اشاره کرد و گفت: دشمنان ما پست‌ترین افراد هستند که به هیچ یک از اصول انسانی پایبند نیستند. آن‌ها حیوان‌های انسان‌نمای پلیدی هستند که از هیچ جنایتی علیه بشریت دریغ نمی‌کنند. حمله به مدارس، خانه‌ها، مراکز پزشکی و تحقیقاتی، مراکز علمی و دانشگاهی، تنها بخشی از اقدامات جنایتکارانه آن‌ها در به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان بی‌گناه است. منتظری با اشاره به حضور مؤثر و خدمات بی‌وقفه کارکنان مجموعه در زمان جنگ تحمیلی، بر خدمتگزاری صادقانه در جهت تکریم ارباب رجوع تأکید کرد و افزود: اگر در این مدت به دلیل شرایط جنگ تأخیری در برخی امور ایجاد شده، با تلاش مضاعف و روحیه جهادی جبران شود. منتظری با اشاره به گزارش معاونت قضایی در امور شعب دیوان عالی کشور در خصوص ارجاع پرونده‌های رسیده، خاطرنشان کرد: از خدمات همکاران وظیفه‌شناسی که در این مدت با تلاش جهادی مشغول به کار بودند، قدردانی می‌کنم. خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته، تمام پرونده‌هایی که در اسفند سال گذشته به دیوان واصل شده بود، به شعب ارجاع شد و ارجاع پرونده‌های رسیده در سال جدید نیز طی هفته جاری انجام خواهد شد. در ادامه، حمید درخشان‌نیا، معاون امور عمومی و برنامه‌ریزی، گزارشی پیرامون اقدامات عوامل پشتیبانی در تعمیر قسمت‌های آسیب‌دیده ساختمان در جریان جنگ تحمیلی و خدمت‌رسانی به مراجعین ارائه داد. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به این گزارش و اقدام معاونت امور عمومی و برنامه‌ریزی دیوان برای تقدیر از حضور کارکنانی که در ایام جنگ تحمیلی نهایت همکاری را داشتند تا خللی در امور قضایی مردم ایجاد نشود، تأکید کرد: ما مسئولان باید قدردان این مردم عزیز، ولایتمدار و همیشه در صحنه باشیم و به آن‌ها خدمت خالصانه ارائه دهیم. وی همچنین در ارتباط با گزارش ارائه شده توسط معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از تشکیل جلسات کارگروه‌های تخصصی از ابتدای اردیبهشت ماه خبر داد و بر نقش مؤثر این کارگروه‌ها در حل مشکلات و گره‌گشایی از کار مردم تأکید کرد. رئیس دیوان عالی کشور، پیرو گزارش معاونت نظارت در خصوص ارجاع الکترونیک پرونده‌ها و اهمیت رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌ها تصریح کرد: آموزش قضات برای رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌ها باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد. \در پایان، علی‌اکبر بختیاری، رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور، از ابلاغ برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۵ به معاونت‌ها و واحدهای زیرمجموعه خبر داد و هر یک از اعضای حاضر نیز گزارشی جامع از فعالیت‌های انجام شده توسط معاونت مربوطه خود ارائه دادند. این جلسه با هدف بررسی وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای آینده قوه قضاییه برگزار شد، و اعضا بر ضرورت رسیدگی به پرونده‌ها و خدمات‌رسانی به مردم با بالاترین کیفیت ممکن تأکید کردند. همچنین، اهمیت وحدت و همبستگی در مواجهه با چالش‌ها و دشمنان انقلاب مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه، بر ضرورت توجه به آموزش قضات و استفاده از فناوری‌های نوین در رسیدگی به پرونده‌ها تأکید شد تا روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع یافته و دسترسی مردم به عدالت تسهیل شود. در نهایت، با تأکید بر اهمیت کار جهادی و خدمت‌رسانی صادقانه به مردم، اعضای جلسه بر ادامه تلاش‌ها در جهت تحقق اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند. این جلسه نشان‌دهنده عزم جدی قوه قضاییه در جهت بهبود عملکرد و ارتقای خدمات‌رسانی به مردم است





شهادت رهبر انقلاب دیوان عالی کشور خدمت‌رسانی پرونده‌ها جنگ تحمیلی وحدت آموزش قضات

