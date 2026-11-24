وال‌استریت ژورنال گزارش داد احتمال می‌رود تا ۵۰ کشتی هدف حملات سایبری قرار گرفته باشند و ایران یکی از مظنون‌های اصلی معرفی شده است.

وال‌استریت ژورنال در گزارشی که بامداد سه‌شنبه سوم آذر به وقت ایران منتشر شد، نوشت ایالات متحده در حال بررسی نقش احتمالی جمهوری اسلامی در ده‌ها حمله سایبری به کشتی‌های حامل نفت و گاز است. به نوشته این روزنامه، احتمال می‌رود تا ۵۰ کشتی هدف این حملات قرار گرفته باشند.

این تحقیقات در شرایطی ادامه دارد که نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه جنگ از سوی تهران از طریق عملیات سایبری و تروریستی خارج از خاورمیانه افزایش یافته است. منابع آمریکایی و دیگر منابع مطلع به این روزنامه گفتند جمهوری اسلامی یکی از مظنون‌های اصلی این حملات است، هرچند برخی مقام‌ها روسیه را نیز از عاملان احتمالی دانسته‌اند.

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جزئیات حملات سایبری به کشتی‌های نفتی و گازی در آمریکا

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، حملات سایبری به کشتی‌های حامل نفت و گاز در هفته‌های اخیر گسترش یافته و همراه با پیام‌های تهدیدآمیز بوده است. این روزنامه نوشت نگرانی‌ها بر این پایه شکل گرفته که تهران ممکن است در پی ترساندن شرکت‌های کشتیرانی، مختل کردن مسیرهای حیاتی دریایی یا ایجاد انفجار در بندری دور از خاورمیانه باشد.

به گزارش منابع وال‌استریت ژورنال، گارد ساحلی آمریکا در هفته‌های اخیر تیم‌های حفاظت سایبری را به دست‌کم چهار کشتی اعزام کرده است. این تیم‌ها پیش از ادامه مسیر کشتی‌ها به سوی بنادر آمریکا برای مهار تهدیدها وارد عمل شدند.

دو کشتی وی‌ال پراسپریتی و کوهاکو هنگام حرکت به سوی تگزاس هدف حمله قرار گرفتند. به گفته یک منبع مطلع، هر دو کشتی تهدیدهایی مبنی بر بمب‌گذاری دریافت کردند و تیم‌های گارد ساحلی برای رسیدگی به مشکلات امنیت سایبری به آن‌ها وارد شدند.

شرکت مدیریت‌کننده وی‌ال پراسپریتی تایید کرد مقام‌های آمریکایی سامانه‌های این کشتی را بررسی کرده‌اند و شناور اکنون مجوز ادامه فعالیت عادی را دریافت کرده است. در نامه‌ای باج‌خواهانه که وال‌استریت ژورنال به آن اشاره کرد، این کشتی به حمل غیرقانونی نفت عربستان سعودی به آمریکا و همدستی در اقدامات آمریکا و اسرائیل متهم شده بود.

کشتی ویویت آفریقا نیز هنگام حمل گاز طبیعی مایع از آمریکا به ایتالیا هدف حمله قرار گرفت و تهدید به بمب‌گذاری دریافت کرد. داده‌های ردیابی این کشتی نیز حرکات غیرعادی آن را هنگام نزدیک شدن به سواحل ایتالیا نشان می‌دهد.

مواضع دولت آمریکا، ایران و روسیه درباره حملات

یک مقام دولت ترامپ در پاسخ به وال‌استریت ژورنال گفت آمریکا هیچ مدرکی دال بر دخالت حکومت ایران نیافته است. این مقام شمار حملات را چهار مورد اعلام کرد و پیامدهای آن را مزاحمت‌هایی جزئی و بدون تاثیر واقعی توصیف کرد.

دولت‌های ایران و روسیه به درخواست اظهارنظر این روزنامه پاسخ فوری ندادند. در همین حال، وزیر امنیت داخلی آمریکا در ۲۷ آبان با هشداری عمومی، جمهوری اسلامی و گروه‌های سایبری حامی آن را در ارتباط با حملات به زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده مطرح کرد. به گفته این وزیر، بخش‌های حمل‌ونقل، بهداشت، آب، انرژی و خدمات مالی از اهداف این فعالیت‌ها بوده‌اند.

این هشدار عمومی نقش ایران در پرونده مشخص کشتی‌ها را تایید نمی‌کند. وال‌استریت ژورنال همچنین گزارش داد برخی مطالب منتشرشده در وب‌سایت‌ها و کانال‌های ایرانی و روسی، حملات را به جنگ ایران و آمریکا مرتبط دانسته‌اند.

پیامدها برای کشتیرانی و امنیت سایبری بنادر

آلون آیالون، از بنیان‌گذاران شرکت امنیت سایبری دریایی سایدوم در اسرائیل، به وال‌استریت ژورنال گفت کشتی‌ها اکنون به‌طور مستقیم هدف قرار می‌گیرند. او افزود حفاظت سایبری بسیاری از شناورهای فعال حتی از یک دفتر اداری متوسط کمتر است.

لارس ینسن، تحلیلگر کشتیرانی، سناریوی هدایت کشتی هک‌شده به سوی پل یا منفجر کردن آن در بندر را با توجه به امکان کنترل دستی غیرواقع‌بینانه دانست. او تاکید کرد مهاجمان می‌توانند سامانه‌ها را از کار بیندازند، باج بخواهند و با تحمیل توقف سفر، خسارت‌های میلیون‌دلاری ایجاد کنند.

گارد ساحلی آمریکا از توضیح درباره حملات مشخص خودداری کرد، اما از شرکت‌های کشتیرانی خواست موارد مشکوک را گزارش دهند. این نهاد همچنین از خدمات رایگان خود برای حفاظت از سامانه‌های کشتی‌ها خبر داد. پیش‌تر گارد ساحلی و اف‌بی‌آی در هشداری مشترک از بهره‌برداری عوامل وابسته به دولت‌ها از آسیب‌پذیری روترهای شرکت فورتینت در بخش دریایی خبر داده بودند.

در آمریکا پرونده‌های دیگری نیز در همین زمینه در دست بررسی است. سی‌ان‌ان در ۲۹ آبان از تحقیق اف‌بی‌آی درباره نفوذ احتمالی به پایگاه داده سراسری پلیس گزارش داد. با این حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درباره اختلال‌های پروازها و خدمات بانکی گفت شواهدی از حمله سازمان‌یافته یا دخالت عوامل خارجی وجود ندارد.