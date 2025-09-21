معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران به بررسی آخرین تحولات دستگاه دیپلماسی ایران در خصوص فعالسازی مکانیسم ماشه و تأثیرات آن بر اقتصاد و روابط بینالملل کشور پرداخت. وی با تأکید بر بیاثر بودن فعالسازی مکانیسم ماشه بر فروش نفت و مبادلات بانکی، به تحلیل واکنشهای هیجانی بازار و برنامهریزیهای تحریمکنندگان پرداخت. همچنین به نقش قدرتهای بزرگ و تأثیر تحریمهای شورای امنیت و آمریکا بر اقتصاد ایران اشاره کرد.
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران ، در گفتگوی ویژه خبری به بررسی آخرین تحولات دستگاه دیپلماسی کشور در رابطه با فعالسازی مکانیسم ماشه یا اسنپبک پرداخت. قنبری با تاکید بر بیاثر بودن فعالسازی مکانیسم ماشه بر فروش نفت و مبادلات بانکی ایران ، اظهار داشت: واکنشها به تحریم ها صرفاً در بازارهای غیررسمی، کمعمق و به صورت هیجانی صورت میگیرد و تحریم کنندگان با برنامهریزی به دنبال ایجاد بستههای روانی و سیاستهای رسانهای هستند.
وی افزود: اطمینان داشته باشید که اسنپبک نه بر فروش نفت تأثیری خواهد داشت و نه بر مبادلات بانکی. قنبری در ادامه تصریح کرد: اسنپبک قطعاً بر زندگی مردم تأثیر خواهد گذاشت، اما میزان این تأثیر بستگی به متن قطعنامه دارد. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که تحریمهای شورای امنیت بیاثر نیستند، اما باید واقعبینانه به آنها نگریست و از اغراق خودداری کرد. او تأکید کرد که تحریمهای شورای امنیت بخش بسیار کوچکی از تحریمهای آمریکاست و واکنشهای فعلی بازار به موضوع اسنپبک، هیجانی است. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان اینکه بازگشت تحریمهای شورای امنیت صوری است، توضیح داد: اگرچه مکانیسم ماشه در 27 سپتامبر فعال میشود، اما در این تاریخ همچنان میتوان قطعنامه دیگری به رأی گذاشت. در صورت مخالفت حتی یک عضو از شورای امنیت با قطعنامه، از نظر حقوقی اعتبار نخواهد داشت. قنبری افزود: تاکنون هیچ صادرکننده یا تاجری از من در مورد تأثیر اسنپبک سؤالی نپرسیده است؛ زیرا این موضوع دغدغه اصلی آنها نیست. وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که آنچه در قطعنامه شورای امنیت وجود دارد، مربوط به نسل اول تحریمهاست، در حالی که در حال حاضر با تحریمهای نسل سوم مواجه هستیم و تحریمهای شورای امنیت پیشرونده نیستند. قنبری همچنین خاطرنشان کرد: اگر اروپاییها متوجه شوند که تحریمها تأثیر زیادی داشته است، حداکثر امتیاز را از ایران خواهند گرفت. وی تأکید کرد که برای تمامی مسئولان این موضوع جا افتاده است که در برابر تحریمها باید اقتصاد را تقویت کرد. در خصوص موضع روسیه و چین پس از فعالسازی مکانیسم ماشه، قنبری گفت: چین و روسیه براساس منافع ملی خود عمل میکنند، اما بازیگری ایران در صحنه بینالملل باید به گونهای باشد که منافع ما با منافع کشورهایی که با ما همسو هستند، همخوانی داشته باشد. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با تأکید بر این نکته که هیچ بخشی از اقتصاد ایران از تحریمهای آمریکا مستثنی نیست، اضافه کرد: شدیدترین تحریمهای شورای امنیت برای قطعنامه 1921 است. وی خاطرنشان کرد که تمام بانکهای ایران مشمول تحریمهای ثانویه آمریکا هستند، اما ایران شرایط سختتری از این را نیز تجربه کرده است. لازم به ذکر است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز جمعه 28 شهریور، در خصوص تمدید لغو تحریمهای بینالمللی علیه ایران رأیگیری کرد. 9 عضو شورای امنیت با فعالسازی مکانیسم ماشه با هدف بازگرداندن تحریمها علیه ایران مخالفت کردند. تنها 4 عضو از آن حمایت کردند و 2 عضو نیز رأی ممتنع دادند. رد پیشنویس ارائه شده از سوی کره جنوبی در شورای امنیت به معنای آن است که مکانیسم ماشه در راستای عدم لغو تحریمها علیه ایران، باقی میماند. قرار است از روز شنبه 5 مهر سال جاری، 6 قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران بار دیگر فعال شوند. این قطعنامهها طبق توافق برجام متوقف شده بودند
مکانیسم ماشه اسنپبک تحریم ایران برجام