پنتاگون در حال بررسی حملات احتمالی به اهدافی در ایران و تنگه هرمز در صورت پایان آتش‌بس است. این بررسی‌ها شامل حملات به قایق‌های تهاجمی، تاسیسات زیربنایی و فرماندهان نظامی ایران می‌شود.

گزارش‌های منتشر شده از سوی شبکه خبری سی‌ان‌ان حاکی از آن است که پنتاگون ، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا ، در حال بررسی جدی گزینه‌هایی برای حمله نظامی به اهدافی در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران و همچنین مناطق استراتژیک از جمله تنگه هرمز در صورت شکست یا پایان یافتن آتش‌بس ‌های جاری است.

این بررسی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در منطقه خاورمیانه همچنان در سطحی بالا قرار دارد و نگرانی‌ها در مورد احتمال گسترش درگیری‌ها افزایش یافته است. مقام‌های آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن با سی‌ان‌ان صحبت کرده‌اند، جزئیاتی از این طرح‌های احتمالی را فاش کرده‌اند که نشان‌دهنده یک رویکرد چندوجهی برای تضعیف توانایی‌های ایران در منطقه و ایجاد فشار بر این کشور است.

این طرح‌ها شامل حملات به قایق‌های کوچک و سریع تهاجمی، مین‌گذاران و سایر تجهیزات جنگی نامتقارن است که به گفته آمریکا، تهران از آن‌ها برای ایجاد اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز استفاده می‌کند. تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای دریایی جهان است که بخش قابل توجهی از تجارت جهانی نفت و گاز از طریق آن انجام می‌شود. هرگونه اختلال در این مسیر می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد جهانی داشته باشد.

علاوه بر این، آمریکا همچنین در حال بررسی امکان حمله به تاسیسات و زیرساخت‌های حیاتی ایران از جمله نیروگاه‌ها و پل‌ها است. این حملات می‌توانند با هدف فلج کردن اقتصاد ایران و ایجاد نارضایتی در میان مردم این کشور انجام شوند. همچنین، گزینه دیگری که در حال بررسی است، هدف قرار دادن اعضای فرماندهی نظامی ایران و دیگر مقامات ارشد این کشور است. این حملات می‌توانند با هدف تضعیف ساختار قدرت در ایران و ایجاد بی‌ثباتی سیاسی انجام شوند.

در همین راستا، آمریکا اخیراً جایزه ۱۰ میلیون دلاری برای سر یک رهبر نظامی ارشد ایران تعیین کرده است که نشان‌دهنده عزم این کشور برای تحت فشار قرار دادن ایران است. این اقدامات در حالی انجام می‌شود که برخی تحلیلگران معتقدند که جنگ با ایران می‌تواند به نفع کانال پاناما باشد، زیرا برخی کشتی‌ها برای اجتناب از خطرات احتمالی در تنگه هرمز، حاضر به پرداخت هزینه‌های بسیار بالایی برای عبور از کانال پاناما هستند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی کشتی‌ها تا یک میلیون دلار برای عبور از کانال پاناما هزینه پرداخت کرده‌اند. در داخل ایران نیز، قیمت دلار و طلا در روزهای اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده است. در روز پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، قیمت دلار آزاد افزایش یافت و قیمت طلا و سکه کاهش یافت. در روز جمعه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز قیمت دلار و یورو با نوساناتی همراه بود و قیمت سکه پارسیان نیز کاهش یافت.

این نوسانات در بازار ارز و طلا نشان‌دهنده نگرانی‌های اقتصادی در ایران است و می‌تواند بر زندگی مردم این کشور تاثیر منفی بگذارد. به طور کلی، وضعیت منطقه خاورمیانه بسیار حساس است و هرگونه اقدام نسنجیده می‌تواند منجر به تشدید تنش‌ها و گسترش درگیری‌ها شود. جامعه بین‌المللی باید برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه بزرگ، تلاش‌های خود را برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات و کاهش تنش‌ها در منطقه افزایش دهد.

بررسی دقیق و همه‌جانبه پیامدهای احتمالی هرگونه اقدام نظامی ضروری است و باید از هرگونه اقدامی که می‌تواند منجر به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شود، اجتناب کرد. همچنین، باید به نیازهای اساسی مردم ایران توجه شود و تلاش‌هایی برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی این کشور انجام شود. در نهایت، تنها از طریق دیپلماسی و گفتگو می‌توان به یک راه حل پایدار و عادلانه برای اختلافات در منطقه دست یافت





